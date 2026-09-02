Đĩa cơm tấm không có lấy một miếng sườn nướng, ăn thử mới hiểu vì sao nhiều bạn trẻ ở TP.HCM lần lượt tìm đến

Mấy ngày gần đây, cơm tấm Tri Tôn bỗng chiếm sóng khắp các hội nhóm ẩm thực, kéo theo hàng loạt tín đồ ăn uống tìm đến tận nơi để thẩm thử. Trước sự chú ý ngày càng tăng dành cho món ăn này, team Có Như Lời Đồn cũng quyết định trải nghiệm thử, xem món ăn có thực sự xứng đáng với những lời đồn hay chỉ là





Lần đầu ăn thử cơm tấm Tri Tôn, thử gần hết menu mới biết vì sao quán hot đến vậy.

Để tránh cảnh chen chúc, chúng mình chọn ghé quán vào khoảng 14h, thời điểm khách đã vãng vì phần lớn đơn hàng ở đây là mang về hoặc đặt qua app, chỉ lác đác vài bàn có khách ngồi lại. Quán nằm khiêm tốn bên hông một trong những con phố ẩm thực sầm uất nhất TP.HCM là Phan Xích Long, diện tích không lớn, chỉ đủ kê chừng mười bộ bàn ghế, nhưng bù lại khá sạch sẽ và mát mẻ. Trên tường còn treo nhiều hình ảnh các nghệ sĩ từng ghé thưởng thức, đủ để gợi tò mò cho bất kỳ ai lần đầu bước vào.

Menu đa dạng, toàn món lạ miệng

Điều khiến chúng mình bất ngờ đầu tiên chính là thực đơn. Trái với những đồn đoán về giá cả trên mạng xã hội, menu ở đây khá phong phú với nhiều mức giá, nhìn chung không đắt hơn mặt bằng chung là bao. Bên cạnh các loại cơm tấm như cơm tấm Tri Tôn, cơm tấm que heo hay cơm tấm tung lò mò, quán còn phục vụ hủ tíu, mì, bún bò viên, bún nem nướng, xíu mại tôm thịt và súp bò viên, giá dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng một phần.

Các món gọi kèm cũng mang màu sắc rất riêng so với cơm tấm Sài Gòn quen thuộc, nổi bật là nem nướng hồ lô, ếch nướng Campuchia, que heo, tung lò mò, bò viên gân chiên cùng những topping như bì, trứng chiên, tép, giá từ 15.000 đến 50.000 đồng. Để tráng miệng, quán còn có thêm bánh bò thốt nốt, món bánh quen thuộc của người miền Tây. Nhìn qua một vòng menu đã thấy nhiều món khá lạ, team Có Như Lời Đồn quyết định gọi khá nhiều món để có cái nhìn tổng quan hơn về thực đơn, gồm cơm tấm Tri Tôn, nem nướng hồ lô, que heo, ếch nướng Campuchia, tung lò mò, súp bò viên và bò viên chiên.

Cơm tấm Tri Tôn: khẩu phần to, hai người ăn mới hết

Mở đầu bằng chính món làm nên tên tuổi của quán, ấn tượng đầu tiên khi đĩa cơm được bưng ra là cách trình bày khá chỉn chu, bắt mắt. Nhưng bất ngờ hơn cả là đĩa cơm tấm Tri Tôn không hề có miếng sườn nướng than quen thuộc như cơm tấm Sài Gòn, thay vào đó là cả một “tập hợp” topping gồm tép đồng ram, thịt khìa nước dừa xắt sợi, hột vịt chiên xắt sợi, bì, tóp mỡ và rau muống chua. Khẩu phần được chúng mình đánh giá là khá nhiều, đi hai người ăn mới hết được 1 đĩa.

Đi sâu vào từng thành phần, hạt cơm tấm tơi, to hạt và không bị khô. Tép đồng rim vàng ươm, bóng lưỡng, nêm nếm nhẹ nhàng nên dù để nguội vẫn không tanh, cắn vào vẫn giữ được độ dai giòn tự nhiên. Thịt khìa nước dừa mang vị thơm ngọt đặc trưng, thái sợi vừa ăn, nêm vừa vặn chứ không ngọt gắt như một số nơi khìa kiểu miền Tây. Riêng bì thì ổn như ở nhiều quán cơm tấm khác, không có gì đột phá nhưng đủ tròn vị. Điểm trừ nằm ở rau muống chua, theo khẩu vị của chúng mình thì vị chua hơi gắt và thiếu chút ngọt thường thấy ở các món muối chua kiểu miền Nam.

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Tuy nhiên, điều khiến món này thực sự khác biệt lại không nằm ở nguyên liệu mà ở cách ăn. Thay vì chan nước mắm rồi xúc ăn như thường lệ, chủ quán hướng dẫn chan nước mắm rồi trộn đều cơm với toàn bộ topping. Ban đầu, chúng mình cứ ngỡ các nguyên liệu sẽ khó hợp nhau, nhưng khi trộn đều lại hòa quyện khá hài hòa, một phần cũng nhờ nước mắm được pha theo kiểu miền Trung, đặc sánh nhưng không quá ngọt. Nhờ vậy, tổng thể món ăn rõ vị mà không có nguyên liệu nào lấn át nguyên liệu nào. Đây cũng là món để lại dấu ấn khá rõ trong cả buổi trải nghiệm.

Ếch nướng Campuchia: da dai, thịt ẩm, chấm cùng nước chấm lạ miệng

Sau món chủ đạo, chúng mình chuyển sang ếch nướng Campuchia, món ăn mà theo lời chủ quán vốn là món đường phố quen thuộc bên kia biên giới, theo chân người An Giang về Việt Nam và trở thành món không xa lạ với người dân Tri Tôn. Về tạo hình, phần trên của con ếch được băm nhuyễn cùng thịt mỡ, nghệ và vài loại gia vị bí mật của quán, còn phần dưới vẫn giữ nguyên da và đùi ếch để nhồi phần thịt đã băm vào, tạo hình lại thành con ếch vừa quen vừa lạ.

Khi ăn, da ếch dai nhẹ, bên trong thơm và vẫn giữ được độ ẩm. Thịt ếch vẫn giữ được độ dai tự nhiên, phần xương nhỏ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm khi ăn. Sở dĩ có được hương vị đậm đà như vậy là nhờ ếch được ướp kỹ với sả, nghệ cùng nhiều gia vị khác, sau đó nướng trên bếp than và liên tục quết sốt để giữ độ ẩm. Nước chấm đi kèm cũng khá đặc trưng. Thay vì muối sả me quen thuộc, quán sử dụng nước chấm trái trúc, có vị chua thanh gần giống chanh nhưng mùi thơm rõ hơn, giúp cân bằng độ béo của món.

Tung lò mò: lạp xưởng bò của người Chăm, vừa dai vừa thơm béo

Tiếp nối hành trình khám phá đặc sản vùng Bảy Núi, chúng mình thử đến tung lò mò, đặc sản của người Chăm ở An Giang. Trong tiếng Chăm, "tung" nghĩa là ruột, "lò mò" nghĩa là thịt bò, ghép lại có thể hiểu nôm na là lạp xưởng bò, một món đòi hỏi sự kỳ công từ khâu chọn nguyên liệu đến sơ chế nên không phải nơi nào cũng làm ra được vị chuẩn.

Nhìn bên ngoài, tung lò mò không khác lạp xưởng thông thường là mấy, nhưng phải cắn miếng đầu tiên mới thấy rõ sự khác biệt. Vị ngọt đậm của thịt bò hòa cùng độ béo bùi, tan nhẹ của mỡ bò ngay đầu lưỡi, trong khi lớp ruột bò bên ngoài dai vừa phải. Để món ăn thêm tròn vị, nước chấm đi kèm là tương đen xào cùng đường thốt nốt, thêm chút tỏi phi và sa tế ớt cay nồng, giúp cân bằng phần nào độ béo của món.

Súp bò viên: đậm đà nhưng nêm hơi mạnh tay

Sau một loạt món nướng và chiên, chúng mình gọi thêm một phần súp bò viên gồm bò viên thịt, bò viên gân, giá và hẹ để đổi vị. Thế nhưng, phần nước dùng lại hơi mặn so với khẩu vị của team, phần nào làm lu mờ vị ngọt thanh vốn có của nước hầm xương. Bù lại, phần bò viên vẫn khá ổn. Theo chủ quán chia sẻ, nguyên liệu được gửi trực tiếp từ quê nhà Tri Tôn lên, làm từ thịt bò tươi vùng Bảy Núi nên giữ được vị ngọt thơm, dai giòn tự nhiên. Bò viên thịt mềm mịn, đậm vị thịt nạc, trong khi bò viên gân to hơn, có các gân nhỏ bên trong, ăn sần sật.

Que heo, bò viên chiên và nem nướng: loạt món gọi thêm có gì đáng chú ý?

Khép lại buổi trải nghiệm là loạt món gọi thêm, bắt đầu với que heo. Dù không có mỡ nhưng thịt vẫn mềm, không hề khô, nhờ công thức ướp riêng của quán mang lại hương vị khá lạ, khác với kiểu ướp que heo thường thấy. Kế đến, bò viên chiên có vị khá rõ, bên trong có gân, độ dẻo vừa phải, ăn cùng tương đen xào khá hợp vị. Cuối cùng là nem nướng, món được chủ quán cho biết là một trong những lựa chọn được gọi nhiều tại quán. Khi ăn, chúng mình cảm nhận được nem nướng vẫn giữ được độ ẩm mềm, không bị khô và không có cảm giác nhiều bột, ăn kèm với cơm tấm thì đúng thật là hợp đến bất ngờ.

Sau khi thử gần hết thực đơn, tung lò mò và cơm tấm Tri Tôn là hai món để lại ấn tượng rõ nhất, mỗi món theo một cách khác nhau. Tung lò mò nổi bật ở vị thịt bò béo thơm và phần nước chấm khá đặc trưng, trong khi cơm tấm gây chú ý nhờ cách kết hợp nhiều nguyên liệu và cách ăn trộn khá lạ. Ếch nướng Campuchia, que heo, bò viên chiên và nem nướng có chất lượng tương đối ổn định, dù chưa tạo được dấu ấn rõ bằng hai món trên. Riêng súp bò viên là món kém nổi bật nhất do nước dùng hơi mặn so với khẩu vị của chúng mình, trong khi phần bò viên vẫn ở mức khá. Nhìn chung, điểm đáng chú ý của quán nằm ở những món mang màu sắc ẩm thực An Giang, phù hợp với những thực khách muốn thử một cách tiếp cận khác với cơm tấm Sài Gòn quen thuộc.

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