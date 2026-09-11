Puka - Gin Tuấn Kiệt ‘càn quét’ Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2026

Nối tiếp hành trình quảng bá du lịch và văn hóa, WOW HO CHI MINH CITY tập 14 phát sóng cuối tuần qua có chủ đề vô cùng hấp dẫn: "TP.HCM - Nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực từ nhiều nền văn hóa".

Đồng hành cùng chuyến đi là sự dẫn dắt duyên dáng của tour guide - nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40, cùng cặp đôi khách mời trải nghiệm: diễn viên Puka và ca sĩ Gin Tuấn Kiệt .

Điểm dừng chân đặc biệt của tập này chính là Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 diễn ra tại Công viên Văn Thánh. Với sự góp mặt của hơn 50 đơn vị nhà hàng, mang tới hơn 500 món ăn cùng 10 hành trình hương vị, không gian nơi đây được thiết kế tỉ mỉ như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt từ ẩm thực Tây Bắc, ẩm thực cung đình miền Trung, tinh hoa trà Việt cho đến các gian hàng ẩm thực xanh, ẩm thực chay. Đến với lễ hội, du khách không chỉ thưởng thức trọn vẹn vị ngon của các vùng miền mà còn được trực tiếp quan sát quy trình chế biến công phu và tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế.

Khởi động chuyến khám phá, cả đoàn dừng chân tại khu vực Ẩm thực Miền Bắc - nét văn hóa ăn uống nổi tiếng bởi sự tinh tế, chuẩn mực và tôn trọng tính nguyên bản của nguyên liệu. Người Bắc chú trọng vị thanh nhẹ, hài hòa giữa nước dùng và gia vị, cùng cách trình bày trang nhã. Tại gian hàng Sài Gòn - Ba Bể, diễn viên Puka và ca sĩ Gin Tuấn Kiệt đã hào hứng tự tay trải nghiệm nướng gà. Thưởng thức hương vị đậm đà của gà nướng mắc khén - hạt dổi mang đặc trưng Tây Bắc, kết hợp cùng trâu gác bếp và heo bản nướng, cặp đôi không ngừng xuýt xoa, dành nhiều lời khen ngợi cho hương vị độc đáo này.

Chuyển sang gian hàng Ẩm thực Miền Trung , không gian lại mang nét dân dã, đậm đà từ nguồn hải sản phong phú cho đến các mâm cỗ cung đình Huế được chế biến cầu kỳ. Sau khi nếm thử chả lươn xứ Nghệ và dồi lươn nướng, cả nhóm được hướng dẫn viên giới thiệu món "nem ghẹ ngọc vị" - món ăn xuất sắc đứng top 1 của lễ hội. Vừa thưởng thức, diễn viên Puka đã phải thốt lên "Wow" vì hương vị quá đỗi thơm ngon. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn hào hứng nhập vai cô gái bán chè, múc chè khoai môn, chè trôi nước phục vụ khách. Trong khi ca sĩ Gin Tuấn Kiệt và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 liên tục rao mời, diễn viên Puka đã phải "mỏi tay" múc chè vì lượng thực khách kéo đến ủng hộ quá đông.

Tiếp đó, đoàn di chuyển qua khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ của lễ hội để nếm thử hải sản nướng, bánh tráng mắm ruốc cùng bánh bột lọc dai và ngon. Ngay sau đó, nhịp điệu rộn ràng của khu vực Ẩm thực Tây Nguyên đã cuốn hút bộ ba cùng tham gia múa cồng chiêng. Nhịp điệu thay đổi liên tục khiến cả nhóm bật cười không ngớt trước khi ngồi lại thưởng thức các đặc sản núi rừng như heo sa lửa, cà ri cua lột và gà nướng cơm lam.

Tiếp tục hành trình, đoàn tìm đến khu vực Tây Nam Bộ - nơi tái hiện chân thực không gian sông nước với thuyền bè và những điệu đàn hát trên sông. Ngồi trên chiếc thuyền lững lờ trôi, diễn viên Puka ngẫu hứng cất giọng hát tặng mọi người bài "Lý cây bông" với sự phụ họa ăn ý từ ông xã - ca sĩ Gin Tuấn Kiệt.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn tinh nghịch yêu cầu một nam ca sĩ tại gian hàng dạy cho mình một điệu hò miền Tây thật khó. Màn trổ tài câu hò "có một không hai" ngay sau đó của cô đã khiến tất cả mọi người có mặt đều phải bật cười nghiêng ngả. Trải lòng về khoảnh khắc này, diễn viên Puka bồi hồi chia sẻ rằng cảm giác khi được ngồi trên thuyền thưởng thức văn hóa Nam Bộ mang lại trải nghiệm vô cùng "wow", và cô rất hy vọng khán giả khắp nơi sẽ đến đây để tự mình trải nghiệm.

Sự phong phú của Ẩm thực Miền Nam còn được nối tiếp qua các món ăn mang đậm dấu ấn thời khẩn hoang, khai thác nguồn sản vật dồi dào từ cá tôm, rau đồng. Cả nhóm đã cùng thưởng thức món gà tre đốt vị Kampot (Rạch Giá), nem nướng, bò nướng lá lốt (Vĩnh Long) và nhum nướng trứng gà (Phú Quốc).

Để tăng thêm phần kịch tính, chương trình đã đưa ra thử thách hệ thống trong vòng 10 phút cho hai vợ chồng: Tìm 5 món làm từ gạo, 2 món từ sinh vật dưới nước, 2 món từ sinh vật trên bờ và 2 món có ít nhất 5 màu sắc. Bằng sự nhanh trí và phối hợp nhịp nhàng, cả hai đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và được nhận phần thưởng là một bàn tiệc thịnh soạn.

Khép lại hành trình "càn quét" lễ hội, các nghệ sĩ đã cùng ngồi lại bên bàn tiệc ấm cúng để chia sẻ những cảm xúc lắng đọng. Quan sát sự đa dạng của các gian hàng, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt nhận định rằng sau những bước phát triển và mở rộng, TP.HCM giờ đây sở hữu địa hình đa dạng từ biển đến núi, giúp nền ẩm thực vốn đã phong phú nay lại càng thêm đa dạng sắc màu. Diễn viên Puka cũng đồng tình cho rằng TP.HCM chính là điểm hội tụ tinh hoa của tất cả các món ăn Việt Nam, giúp du khách dễ dàng trải nghiệm trọn vẹn đặc sản 3 miền chỉ trong một chuyến đi.

Bày tỏ sự trân trọng trước quy mô của sự kiện, nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 bộc bạch: "Có mặt tại lễ hội là một sự may mắn và là niềm vinh hạnh cho chúng tôi" . Nối tiếp lời tour guide, diễn viên Puka thổ lộ: "Tôi rất tự hào về nền ẩm thực Việt Nam và muốn giới thiệu đến bạn bè khắp năm châu" . Khép lại tập phim đầy ắp kỷ niệm, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt nhắn gửi tới khán giả: "Đây là nơi để tất cả mọi người có thể cùng gia đình đến đây thưởng thức ẩm thực và có những ngày cuối tuần thật vui vẻ" .

Series truyền hình thực tế WOW HO CHI MINH CITY, thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng VIET NAM LOVE, do T Production lên ý tưởng và đầu tư sản xuất. Chương trình gồm 20 tập, trong đó mỗi tập được thiết kế như một chuyến trải nghiệm, khám phá văn hoá - du lịch TP HCM. Xuất hiện trong mỗi tập sẽ có một tour guide - hướng dẫn viên và các khách mời đều là những người nổi tiếng đa lĩnh vực đang được yêu thích bậc nhất hiện nay.

5 tour guide của WOW HO CHI MINH CITY gồm diễn viên Khả Như, ca sĩ Ái Phương, hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Steven Nguyễn và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40.

Mỗi tour guide sẽ cùng các khách mời là người nổi tiếng tham gia chuyến ‘city tour cá nhân hoá’ khám phá các Điểm đến - công trình đặc trưng mang tính biểu tượng của thành phố; Địa điểm hot hit; Khu phố sầm uất của siêu đô thị mới; Thiên đường ẩm thực đa dạng; Những di sản nổi tiếng thế giới… Đặc biệt là khách mời sẽ có dịp di chuyển bằng nhiều phương tiện tại TP HCM.

WOW HO CHI MINH CITY là hành trình rực rỡ sắc màu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Chương trình tự hào nhận được sự phối hợp thực hiện và đồng hành từ các Sở - Ban - Ngành cùng các đơn vị truyền thông uy tín, hứa hẹn tạo nên một cú hích lớn cho du lịch TP HCM sau sáp nhập.