Khách Tây tìm ra món bít tết đường phố giá 60.000 đồng và kinh ngạc vì một quy tắc ăn uống kỳ lạ

Không cần nhà hàng sang trọng, không cần dao nĩa cầu kỳ, chỉ một chiếc chảo gang nóng hổi xèo xèo trên bàn cũng đủ khiến nhiều du khách nước ngoài phải trầm trồ khi lần đầu thưởng thức bò né, món ăn sáng quen thuộc của người Việt.

Gần đây, cùng một địa điểm quen thuộc, quán Bò Né Bà Nũi trên đường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM, đã xuất hiện trong không chỉ một mà hai đoạn video ẩm thực của những nhà sáng tạo nội dung quốc tế, và cả hai đều để lại ấn tượng vô cùng tích cực.

Trong video của Mipigs Travel, cặp đôi blogger ẩm thực và du lịch đến từ Hong Kong (Trung Quốc), bò né được giới thiệu như một gợi ý đổi vị dành cho du khách vốn đã quá quen với bánh mì truyền thống khi đến Sài Gòn. Camera lướt qua khu bếp chế biến ngay sát lề đường, nơi những chiếc chảo gang bốc khói nghi ngút trên ngọn lửa lớn rực cháy, một hình ảnh rất đặc trưng của ẩm thực đường phố Sài Gòn. Với mức giá chỉ khoảng 20 đô la Hong Kong (tương đương 60.000 đến 65.000 đồng) cho một phần đầy đủ thịt bò, trứng ốp la lòng đào, pate, hành tây xào bơ và bánh mì nóng, cặp đôi này không ngần ngại khẳng định đây là một trong những bữa ăn họ yêu thích nhất trong cả chuyến đi tại TP.HCM. Họ cũng thừa nhận quán khá đông vào giờ cao điểm, nhưng khẳng định thời gian chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng, đồng thời kêu gọi người xem lưu lại video để rủ bạn bè cùng ghé thử.

Chỉ sau đó không lâu, food blogger quốc tế Dylan Morrison (chủ kênh @dmoeats) cũng chọn đúng quán Bò Né Bà Nũi cho video "Trying Bò Né in Vietnam" của mình. Anh gọi bò né là phiên bản đường phố đầy cá tính của món "steak and eggs" (bít tết và trứng) quen thuộc ở phương Tây, với thịt bò thái mỏng ướp đậm đà áp chảo nóng rực, trứng ốp la lòng đào, pate gan béo tan chảy, thêm xúc xích hoặc chả và hành tây xào bơ, ăn cùng bánh mì Việt Nam vỏ giòn ruột xốp. Dylan còn hướng dẫn khá kỹ cách ăn "chuẩn vị": xé một miếng bánh mì, dầm lòng đỏ trứng và quết ngập vào hỗn hợp sốt bơ cùng pate, sau đó kẹp thêm một miếng thịt bò mềm ngấm gia vị. Anh dành nhiều lời khen cho sự giao thoa ẩm thực giữa phương Tây và Việt Nam trong món ăn này, và xem đây là món nên thử mà bất kỳ du khách nào cũng nên thử khi đặt chân đến Sài Gòn.

Vì sao món ăn bình dân này lại "hớp hồn" thực khách quốc tế đến vậy?

Với nhiều người nước ngoài, ấn tượng đầu tiên về bò né không đến từ hương vị mà đến từ âm thanh. Tiếng xèo xèo vang lên ngay khi đĩa gang được đặt xuống bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của thịt bò áp chảo hòa cùng bơ và pate lan tỏa khắp không gian, tất cả tạo nên một trải nghiệm "nhập vai" đầy kịch tính trước cả khi họ kịp cầm đũa. Đó là thứ trải nghiệm ẩm thực mang tính trình diễn mà không phải món ăn đường phố nào cũng có được.

Còn khi nếm thử, phần lớn du khách đều bất ngờ vì sự kết hợp tưởng chừng "lệch tông" nhưng lại hài hòa đến lạ: thịt bò mềm ngọt, trứng ốp la lòng đào béo ngậy, pate thơm bùi, bánh mì giòn rụm chấm cùng nước sốt đậm đà, điểm xuyết thêm chút chua nhẹ từ cà chua hay dưa leo. Một đĩa bò né đầy đủ có thể vừa mang vị đậm đà kiểu Á Đông, vừa thấp thoáng nét ẩm thực Pháp qua miếng pate và bơ, lại có chút phóng khoáng kiểu "steak and eggs" phương Tây. Chính sự giao thoa này khiến nhiều thực khách quốc tế cảm thấy vừa lạ vừa quen, dễ ăn ngay từ miếng đầu tiên nhưng vẫn đủ mới mẻ để họ nhớ mãi.

Thêm vào đó, mức giá phải chăng, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng cho một suất đầy đặn, cũng là điều khiến không ít du khách phải ngạc nhiên, bởi ở nhiều nước phương Tây, một bữa steak and eggs tương tự có thể có giá đắt gấp nhiều lần.

Bò né là món gì? Vì sao lại gọi là "bò né"?

Bò né là món ăn sáng đặc trưng của miền Nam và Nam Trung Bộ Việt Nam, được cho là có nguồn gốc từ những vùng biển như Phan Thiết hoặc Vũng Tàu. Món ăn ra đời như một biến tấu bình dân, tận dụng những phần thịt bò rẻ để tạo nên bữa sáng vừa no bụng vừa ngon miệng cho người lao động, học sinh, sinh viên.

Một suất bò né đầy đủ thường gồm: thịt bò thái mỏng ướp gia vị, trứng ốp la, pate, chả, đôi khi có thêm xúc xích hay cá hộp, ăn kèm bánh mì nóng, dưa leo, cà chua và một chút nước sốt. Tất cả được chế biến và giữ nóng ngay trên chiếc chảo gang (hoặc đĩa sắt) nung nóng già, mang ra bàn khi còn đang sôi xèo xèo, đây chính là điểm tạo nên "thương hiệu" riêng của món ăn này.

Về mặt văn hóa ẩm thực, bò né là một ví dụ tiêu biểu cho sự giao thoa Đông và Tây: pate, bánh mì và bơ là dấu ấn ẩm thực Pháp còn sót lại từ thời thuộc địa, trong khi cách ăn thịt bò cùng trứng trên chảo nóng lại gợi nhớ đến món steak and eggs quen thuộc của phương Tây. Thế nhưng qua bàn tay chế biến của người Việt, tất cả được biến tấu lại theo khẩu vị bản địa, trở thành một món ăn hoàn toàn "made in Vietnam".

Cái tên "bò né" nghe khá lạ tai, kể cả với chính người Việt, và cũng là điều khiến nhiều du khách nước ngoài tò mò hỏi han khi lần đầu nghe đến. "Bò" thì dễ hiểu, chỉ nguyên liệu chính là thịt bò. Nhưng "né" thì sao?

Cách giải thích được nhiều người chấp nhận nhất liên quan trực tiếp đến cách chế biến và thưởng thức món ăn: vì thịt bò được áp chảo trên đĩa gang nung ở nhiệt độ rất cao, dầu mỡ và nước sốt trong quá trình chế biến bắn tung tóe xèo xèo ra xung quanh. Chính vì vậy, cả người đầu bếp lẫn thực khách khi ăn đều phải khéo léo "né" người, tránh những giọt dầu nóng bắn trúng, và cái tên "bò né" ra đời từ đó, vừa mộc mạc vừa sinh động, phản ánh đúng trải nghiệm thực tế khi thưởng thức món ăn này.

Điều thú vị là chính food blogger Dylan Morrison, trong video của mình, cũng đã tự tìm hiểu và giải thích lại đúng nguồn gốc này cho người xem quốc tế: sở dĩ món ăn có tên "bò né" là vì được phục vụ ngay trên chảo gang đúc đang sôi sùng sục, khiến người ăn phải né người ra một chút để tránh bị dầu mỡ bắn trúng. Một chi tiết văn hóa tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến không ít du khách nước ngoài thấy thú vị và nhớ mãi.

Chính sự độc đáo trong tên gọi, kết hợp với trải nghiệm ẩm thực đầy ấn tượng ngay từ âm thanh, mùi vị đến cách trình bày, đã biến bò né trở thành một trong những món ăn đường phố Việt Nam khiến du khách quốc tế nhớ mãi không quên, và là minh chứng cho thấy đôi khi, những món ăn bình dân, giản dị nhất lại chính là thứ chinh phục thực khách nước ngoài nhanh và sâu sắc nhất.