Từ 15/9, không khai báo khách du lịch lưu trú bị phạt tới 12 triệu đồng

Bắt đầu từ ngày 15/9 Nghị định số 347 của Chính phủ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm sửa đổi quan trọng. Trong đó đáng chú ý nhất là quy định siết chặt việc quản lý thông tin khách hàng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và nhà ở tập thể.

Theo quy định mới nhất tại Điều 35 theo Nghị định số 347/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành (sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở có chức năng lưu trú khác bắt buộc phải thực hiện việc thông báo danh sách khách hàng với cơ quan đăng ký cư trú. Mức phạt tiền sẽ được áp dụng lũy tiến dựa trên số lượng người không được khai báo.

Cụ thể, cơ sở kinh doanh sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không khai báo lưu trú cho nhóm từ 1 đến 3 người. Trong trường hợp không thông báo cho nhóm khách du lịch từ 4 đến 8 người, mức phạt sẽ tăng lên khung 4 đến 8 triệu đồng. Mức phạt hành chính cao nhất từ 8 đến 12 triệu đồng sẽ được áp dụng khi cơ sở lưu trú bỏ lọt danh sách khai báo từ 9 người trở lên. Đây là một điểm mà các đơn vị chuyên phục vụ khách đoàn hoặc gia đình đông người cần đặc biệt lưu tâm để tránh những rủi ro về tài chính.

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Xử lý nghiêm hành vi cung cấp thông tin sai lệch

Bên cạnh việc quên thông báo, Nghị định mới cũng quy định mức phạt kịch trần từ 8 đến 12 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng hơn. Các hành vi này bao gồm việc cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú. Việc làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả hoặc sử dụng thông tin cư trú giả mạo trên ứng dụng định danh quốc gia cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các cá nhân và tổ chức vi phạm còn phải đối mặt với các hình thức phạt bổ sung. Cơ quan chức năng có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đồng thời buộc người vi phạm phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi sai phạm.

Trách nhiệm của du khách và mốc thời gian cần nhớ

Sự thay đổi về luật pháp không chỉ tác động đến các chủ cơ sở kinh doanh mà còn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ từ phía khách du lịch. Khi đến làm thủ tục nhận phòng, du khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do cùng với thời gian lưu trú để cơ sở kinh doanh cập nhật lên hệ thống.

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Luật Cư trú cũng quy định rất rõ ràng về mốc thời gian thực hiện thủ tục này. Việc thông báo lưu trú phải được cơ sở kinh doanh hoàn thành trước 23 giờ của ngày khách bắt đầu lưu trú. Trong trường hợp đoàn khách du lịch đến nhận phòng sau 23 giờ đêm, quy trình thông báo lưu trú phải được thực hiện chậm nhất là trước 8 giờ sáng ngày hôm sau.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khai báo lưu trú không chỉ giúp các cơ sở kinh doanh tránh được những khoản phạt lớn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường du lịch an toàn và minh bạch cho tất cả mọi người.

Theo Báo Lao Động