Vì sao Bamboo Airways đứng trên Vietnam Airlines ở bảng đúng giờ tháng 8?

Bamboo Airways vừa được xướng tên ở vị trí số một toàn ngành về tỷ lệ cất cánh đúng giờ trong tháng 8 với thành tích ấn tượng 86%.

Thế nhưng nếu soi kỹ lại bảng số liệu, bạn sẽ phát hiện ra một sự thật khá thú vị khi cả tháng qua hãng này chỉ khai thác vỏn vẹn 43 chuyến bay.

Bức tranh toàn cảnh về những chuyến bay trong tháng 8

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đã thực hiện tổng cộng 27.594 chuyến bay trong tháng 8. Trong đó có 18.887 chuyến cất cánh đúng giờ, tương ứng tỷ lệ 68,4%, còn 8.707 chuyến bị chậm, chiếm 31,6%. Toàn ngành cũng ghi nhận 72 chuyến bị hủy, tương đương khoảng 0,3%.

Ảnh: Tạp chí Hàng không

Con số 86% của Bamboo Airways thực chất có nghĩa là gì?

Bamboo Airways đứng đầu bảng với tỷ lệ đúng giờ 86%, cụ thể là 37 chuyến cất cánh đúng giờ trên tổng số 43 chuyến khai thác, nghĩa là chỉ có 6 chuyến bị chậm.

Điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở quy mô khai thác. Theo số liệu của Cục Hàng không, hồi tháng 6 Bamboo Airways còn khai thác 725 chuyến. Như vậy chỉ sau hai tháng, sản lượng của hãng đã giảm khoảng 94%.

Với một số lượng quá ít ỏi chỉ 43 chuyến, thì chỉ cần một chuyến chậm cũng đủ làm tỷ lệ phần trăm thay đổi mạnh hơn rất nhiều so với một hãng khai thác hàng nghìn chuyến. Đây là một nguyên lý toán học thông thường chứ không phải nhận định về năng lực vận hành của bất kỳ hãng nào.

Cũng cần nói thêm rằng Bamboo Airways từng dẫn đầu bảng đúng giờ ở những giai đoạn có sản lượng cao hơn. Điển hình như hồi tháng 4/2025, hãng đạt tỷ lệ 80,8% và cũng là hãng duy nhất không hủy chuyến nào trong tháng đó.

Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Cục diện thực tế của các hãng bay lớn

Xếp sau Bamboo Airways là VASCO với tỷ lệ 80,3% trên 1.273 chuyến, và Sun PhuQuoc Airways với 73,9% trên 2.902 chuyến. Sun PhuQuoc Airways thậm chí còn không ghi nhận chuyến bay nào bị hủy trong tháng. Pacific Airlines đứng thứ tư với tỷ lệ 70%.

Vietnam Airlines khai thác nhiều chuyến nhất ngành với hơn 11.000 chuyến và đạt tỷ lệ đúng giờ 68%. Vietjet Air xếp thứ sáu với 7.089 chuyến đúng giờ trên tổng 10.682 chuyến, tương ứng 66,4%. Vietravel Airlines ghi nhận tỷ lệ thấp nhất trong tháng ở mức 59,2%, với 587 chuyến đúng giờ trên tổng 992 chuyến khai thác.

Thêm một điểm cần lưu ý rằng đây là số liệu của riêng tháng 8. Ở các tháng trước đó, thứ hạng lại khá khác biệt. Pacific Airlines từng dẫn đầu toàn ngành ba tháng liên tiếp với tỷ lệ 89% vào tháng 3, 96% vào tháng 4 và 95,2% vào tháng 5. Vietnam Airlines trong cùng giai đoạn cũng đạt lần lượt 80,4%, 89,3% và 89,5%. Tỷ lệ đúng giờ toàn ngành vốn dao động theo mùa, trong đó cao điểm hè thường là giai đoạn chịu áp lực lớn nhất.

Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Thủ phạm chính khiến các chuyến bay hay bị trễ giờ

Tàu bay về muộn tiếp tục là nguyên nhân lớn nhất. Thống kê ghi nhận 5.928 chuyến bị chậm vì lý do này, chiếm 21,5% tổng số chuyến khai thác và tương đương 68,1% tổng số chuyến chậm trong tháng.

Đây là hiệu ứng dây chuyền quen thuộc của ngành hàng không. Một chuyến hạ cánh trễ sẽ kéo theo thời gian phục vụ mặt đất, chất xếp hành lý và tiếp nhiên liệu bị rút ngắn, từ đó ảnh hưởng tới các chặng bay tiếp theo trong ngày. Hãng nào khai thác càng nhiều chuyến và càng nhiều chặng nối tiếp trong một ngày thì càng chịu tác động nặng nề của hiệu ứng này.

Vietjet Air là hãng có số chuyến chậm do tàu bay về muộn cao nhất về số lượng thực tế với 2.518 chuyến, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì hãng nằm trong nhóm có sản lượng khai thác lớn nhất thị trường. Các nguyên nhân khác như thời tiết, điều hành bay hay trang thiết bị mặt đất chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Ảnh: Vietjet Air

Đừng vội đánh giá một hãng bay chỉ qua tỷ lệ phần trăm

Bảng đúng giờ tháng 8 cho thấy một đặc điểm thường gặp của loại số liệu này. Đó là tỷ lệ phần trăm và quy mô khai thác là hai chỉ số hoàn toàn khác nhau và không thể đem ra đánh đồng.

Một hãng bay 43 chuyến với 86% đúng giờ thì thực chất chỉ có 6 chuyến chậm. Một hãng bay hơn 11.000 chuyến với 68% đúng giờ lại có hơn 3.500 chuyến chậm. Tỷ lệ phần trăm chỉ nói lên mức độ ổn định trong phạm vi hoạt động của chính hãng đó, còn số lượng chuyến bay thực tế mới cho biết có bao nhiêu hành khách thực sự bị ảnh hưởng.

Vì vậy, thứ hạng trong một tháng chưa đủ để kết luận về chất lượng vận hành của một hãng hàng không. Số liệu theo quý hoặc theo năm khi được đặt cạnh sản lượng khai thác mới có thể mang lại một bức tranh sát thực tế hơn.



