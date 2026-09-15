Cận Trung thu, tiểu thương phố lồng đèn ở TP.HCM vẫn 'ngóng' khách mua

Cận Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vẫn đông người, song lượng khách mua hàng giảm, tiểu thương phải xoay xở thêm mặt hàng để duy trì việc kinh doanh.
Những ngày cận Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (TP.HCM) bước vào mùa kinh doanh cao điểm. Từ chiều tối, con phố trở nên nhộn nhịp, người dân vừa tham quan, vừa tìm mua các sản phẩm phục vụ Trung thu.
Tại các kiốt, lồng đèn truyền thống được bày bán cùng nhiều mẫu đèn điện với giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng/chiếc tùy loại và kích thước. So với những năm trước, giá bán năm nay không tăng đáng kể.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy hoạt động mua bán tại phố lồng đèn không còn sôi động như trước. Nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, trong khi số khách thực sự mua lồng đèn khá hạn chế.
Bên cạnh các mẫu đèn truyền thống như ngôi sao, năm nay các gian hàng còn bày bán nhiều mẫu đèn hình ngựa - linh vật Bính Ngọ năm 2026.
Những chiếc đèn được làm từ lon bia, lon sữa mang đầy ký ức tuổi thơ với giá 10.000 đồng/chiếc.
So với trước đây, hoạt động kinh doanh lồng đèn tại khu vực này cũng thu hẹp đáng kể. Các tiểu thương cho biết trước kia lồng đèn được bày bán từ đầu đến cuối đường Lương Nhữ Học. Những năm gần đây, các cửa hàng chủ yếu tập trung trong con hẻm nhỏ dài khảong 100m trên tuyến đường.
Bà Lý Nọc Hiền (75 tuổi), người có gần 50 năm bán lồng đèn tại đây cho biết sức mua những năm gần đây giảm so với trước.
“Tôi thuê kiốt với giá 6 triệu đồng/tháng. Ngày trước bán lồng đèn cả ngày, nhất là vào mùa Trung thu thì hàng bán không xuể. Những năm trở lại đây, tôi phải bán thêm bánh ú vào ban ngày, đến tối mới bán lồng đèn nhưng cũng không còn được như trước”, bà Hiền nói.
Theo các tiểu thương, hiện nay người dân có nhiều lựa chọn hơn khi mua lồng đèn. Ngoài các điểm bán tại Lương Nhữ Học, nhiều khu vực khác trong thành phố cũng kinh doanh mặt hàng này. Bên cạnh đó, lồng đèn được bán phổ biến trên các kênh trực tuyến, giúp người mua dễ dàng lựa chọn và đặt hàng.
“Như tầm chục năm trước, mỗi đêm dịp Trung thu có thể bán được vài trăm cái lồng đèn là bình thường. Còn bây giờ, mỗi đêm bán được vài chục cái là mừng lắm rồi. Chúng tôi bây giờ mỗi người đều tự sắm cho mình vài nghề mới trụ được”, ông Trung, tiểu thương tại đây cho hay.
Người dân đến tham quan, chụp ảnh tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học.
Dù việc buôn bán không còn thuận lợi như trước, nhiều tiểu thương vẫn duy trì gian hàng, tiếp tục nhập và bày bán lồng đèn mỗi mùa Trung thu. Với những người đã gắn bó nhiều năm với nghề, việc bán lồng đèn không chỉ là một mùa kinh doanh mà còn là cách họ giữ lại không khí và những sản phẩm truyền thống của phố lồng đèn Lương Nhữ Học.