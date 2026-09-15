Cận Trung thu, tiểu thương phố lồng đèn ở TP.HCM vẫn 'ngóng' khách mua

Dù việc buôn bán không còn thuận lợi như trước, nhiều tiểu thương vẫn duy trì gian hàng, tiếp tục nhập và bày bán lồng đèn mỗi mùa Trung thu. Với những người đã gắn bó nhiều năm với nghề, việc bán lồng đèn không chỉ là một mùa kinh doanh mà còn là cách họ giữ lại không khí và những sản phẩm truyền thống của phố lồng đèn Lương Nhữ Học.