Phát hiện hàng bánh tráng thịt heo trong chợ Việt có 2 chị chủ đeo vàng kín tay

Ghé chợ Cồn, thực khách có thể tìm đến Bi Mỹ để thưởng thức món ăn dân dã này, đồng thời dễ dàng nhận ra hai chị chủ quán bởi phong cách trẻ trung và những món trang sức vàng bạc nổi bật trên người.

Đến Đà Nẵng, bên cạnh những bãi biển xanh trong, khu nghỉ dưỡng sang trọng hay loạt điểm vui chơi nổi tiếng, du khách còn có thể dành thời gian khám phá một “bản đồ” ẩm thực rất riêng của thành phố. Từ bánh xèo Bà Dưỡng, mì Quảng 1A đến cơm gà Bà Buội..., những món ăn bình dị đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ thực khách khi nhắc đến Đà Thành.

Trong số đó, bánh tráng cuốn thịt heo là một món ăn gần như không thể bỏ qua. Và nếu có dịp ghé chợ Cồn - một trong những khu chợ ẩm thực nổi tiếng của Đà Nẵng, thực khách có thể tìm đến hàng ăn Bi Mỹ để thưởng thức món bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm nêm và bánh đập. Quán không chỉ được thực khách tìm đến bởi những món ăn dân dã, giá bình dân mà còn gây chú ý trên mạng xã hội nhờ hình ảnh hai chị chủ quán luôn xuất hiện với phong cách ăn mặc trẻ trung và lượng trang sức vàng, bạc khá nổi bật.

Bánh tráng cuốn thịt heo Bi Mỹ là một trong những hàng nổi tiếng tại chợ Cồn, Đà Nẵng

Hai chị chủ gây chú ý vì đeo vàng kín tay, kín cổ

Nằm giữa không gian ăn uống vốn luôn nhộn nhịp của chợ Cồn, hàng ăn Bi Mỹ có diện tích không quá rộng. Thế nhưng, hình ảnh hai chị chủ thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn lại dễ dàng lọt vào những video được thực khách chia sẻ trên mạng xã hội.

Điểm khiến nhiều người chú ý đầu tiên không hẳn là món ăn mà là phong cách của hai chị. Trong những đoạn clip được chia sẻ, cả hai thường diện những bộ trang phục trẻ trung và thay đổi khá đa dạng. Mái tóc thường được búi hoặc cột gọn bằng kẹp càng cua, buộc đuôi ngựa..., vừa thuận tiện cho công việc chế biến đồ ăn, vừa tạo vẻ chỉn chu. Cả hai cũng thường giữ nụ cười tươi, trò chuyện vui vẻ với khách trong lúc làm đồ.

Tuy nhiên, chi tiết khiến hình ảnh hai chị chủ trở nên đặc biệt hơn cả lại là số lượng trang sức đeo trên người. Những sợi dây chuyền bản lớn, mắt xích dày, vòng cổ bạc, vòng tay vàng bạc được đeo thành nhiều lớp. Trên các ngón tay là những chiếc nhẫn bản lớn, có cả kiểu đính đá nổi bật. Phần cổ tay và bắp tay gần như được phủ kín bởi nhiều lớp vòng.

Bi Mỹ gây chú ý với hình ảnh hai chị chủ quán luôn xuất hiện với phong cách ăn mặc trẻ trung và lượng trang sức vàng, bạc khá nổi bật.

Điều thú vị là lượng trang sức khá nổi bật dường như không ảnh hưởng đến tốc độ làm đồ. Từ cắt thịt heo luộc, xếp bánh tráng, lấy bún, chuẩn bị rau sống cho đến đóng gói đơn hàng cho khách hoặc shipper, hai chị vẫn thao tác nhanh và thuần thục.

Hình ảnh này khiến hàng ăn Bi Mỹ được nhớ đến không chỉ bởi món bánh tráng cuốn thịt heo mà còn bởi hai chị chủ có phong cách khá riêng giữa khu chợ vốn lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt.

Lượng trang sức khá nổi bật dường như không ảnh hưởng đến tốc độ làm đồ của chủ quán

Bánh tráng cuốn thịt heo - món ăn dân dã nhưng khó bỏ qua khi đến Đà Nẵng

Bánh tráng cuốn thịt heo vốn là món ăn quen thuộc trong ẩm thực miền Trung và xuất hiện với nhiều cách biến tấu khác nhau ở từng địa phương. Có nơi dùng thịt heo luộc thái lát mỏng, ăn cùng rau sống và nước chấm chua ngọt; có nơi lại chuộng mắm nêm, kết hợp thêm tỏi, ớt và nhiều loại rau củ.

Tại Đà Nẵng, món ăn này thường được thưởng thức theo cách khá đơn giản: những lát thịt heo luộc mềm được cuốn cùng bánh tráng, rau sống, dưa leo và các loại rau ăn kèm rồi chấm với mắm nêm. Chính sự kết hợp giữa thịt béo mềm, rau xanh tươi và vị mắm nêm đậm đà tạo nên hương vị đặc trưng khiến nhiều thực khách nhớ đến món ăn này sau mỗi chuyến đi.

Tại Bi Mỹ, một phần bánh tráng cuốn thịt heo có giá 50.000 đồng. Theo phản hồi của một số thực khách, phần ăn gồm bánh tráng, bánh phở, khoảng 5 miếng thịt ba chỉ heo luộc thái lát, một chén mắm nêm và phần rau sống ăn kèm như xà lách, rau thơm, dưa leo, xoài chua.

Tại Bi Mỹ, một phần bánh tráng cuốn thịt heo có giá 50.000 đồng.

Thịt heo luộc được nhiều người nhận xét là mềm, thơm, có cả phần nạc và mỡ ở mức vừa phải. Rau ăn kèm khá đa dạng, giúp cân bằng vị béo của thịt. Ngoài thịt luộc, quán còn có lựa chọn thịt heo quay cho những thực khách thích phần bì giòn.

Một số đánh giá trên các nền tảng review cho rằng phần ăn có định lượng vừa phải, phục vụ khá nhanh. Có người đặc biệt thích phần mắm nêm vì vị đậm đà nhưng không quá gắt; trong khi những thực khách không ăn được mắm nêm có thể lựa chọn loại nước chấm thông thường.

Không chỉ có bánh tráng cuốn thịt heo, quán còn bán bún mắm nêm, bánh đập

Bên cạnh món bánh tráng cuốn thịt heo, thực đơn tại Bi Mỹ còn có bún mắm nêm và bánh đập. Trong đó, bún mắm nêm được một số thực khách đánh giá là món đáng thử nếu muốn tìm một hương vị đậm chất miền Trung.

Một phần bún mắm nêm có giá khoảng 30.000 đồng, thực khách có thể lựa chọn nhiều loại topping như thịt luộc, thịt quay, nem chả hoặc phần thập cẩm. Khi trộn đều, phần bún kết hợp cùng mắm nêm, thịt, nem chả và rau sống tạo nên nhiều tầng vị mặn, ngọt, cay và béo.

Bên cạnh món bánh tráng cuốn thịt heo, thực đơn tại Bi Mỹ còn có bún mắm nêm và bánh đập.

Một thực khách chia sẻ rằng phần bún có mắm pha vừa miệng, không quá nồng, thịt và nem chả khá đầy đặn. Người này cũng thích việc khu vực ăn uống tại chợ Cồn cho phép thực khách gọi thêm những món khác từ các quầy xung quanh để ăn cùng, phù hợp với nhóm đông người muốn thử nhiều món trong một lần ghé chợ.

Bánh đập tại quán có giá 20.000 đồng. Ngoài các món ăn dùng tại chỗ, Bi Mỹ còn bán nhiều loại mắm đóng chai như mắm nêm pha sẵn, mắm chưa pha, mắm dưa, mắm tôm chua và mắm ruốc để thực khách mua về.

Theo thông tin được chia sẻ, giá một lọ mắm nêm khoảng 50.000 đồng. Ngoài ra, quán còn bán nem chả bò và bánh đa nướng với giá khoảng 5.000 đồng/chiếc.

Giá bình dân, nằm giữa chợ Cồn nhưng có một vài điểm cần lưu ý

Trên các nền tảng review, Bi Mỹ nhận được nhiều phản hồi khác nhau. Phần lớn thực khách đánh giá cao mức giá, sự đa dạng của món ăn và tốc độ phục vụ. Một số người cho rằng thịt heo luộc mềm, rau tươi, mắm nêm đậm vị; trong khi bún mắm nêm là món gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thịt, chả và rau sống.

Có thực khách nhận xét món ăn phù hợp với những người yêu thích hương vị truyền thống, phần ăn tương đối đầy đặn so với giá. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng mắm nêm tại đây chưa thực sự quá khác biệt so với kỳ vọng, dù nhìn chung món ăn ổn và mức giá hợp lý.

Phần ăn gồm bánh tráng, bánh phở, khoảng 5 miếng thịt ba chỉ heo luộc thái lát, một chén mắm nêm và phần rau sống ăn kèm như xà lách, rau thơm, dưa leo, xoài chua.

Do nằm bên trong khu ẩm thực của chợ Cồn, không gian hàng ăn không quá rộng. Vào những khung giờ đông khách, thực khách có thể phải ngồi chung bàn với những người khác. Việc gửi xe và đi bộ vào khu vực hàng ăn cũng có thể gây đôi chút bất tiện, đặc biệt với du khách lần đầu đến chợ.

Dù vậy, chính không khí đông đúc, cách thưởng thức món ăn giữa một khu chợ địa phương và những món ăn đậm vị miền Trung lại tạo nên trải nghiệm khá đặc trưng. Với những du khách muốn khám phá ẩm thực Đà Nẵng theo cách gần gũi, bình dân thay vì chỉ tìm đến các nhà hàng, Bi Mỹ có thể là một địa chỉ đáng cân nhắc.

Hàng ăn nằm trong chợ Cồn, Đà Nẵng. Ngoài việc thưởng thức trực tiếp, thực khách cũng có thể đặt món thông qua các ứng dụng giao đồ ăn.