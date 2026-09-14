Phát hiện thác nước lớn nhất Đông Nam Á ở nước láng giềng Việt Nam, dòng nước cuồn cuộn suốt gần 10 km

Ẩn giữa miền Nam nước láng giềng Việt Nam, thác nước đặc biệt này khiến du khách choáng ngợp bởi dòng nước cuồn cuộn kéo dài suốt nhiều kilomet.

Thác nước lớn nhất Đông Nam Á có gì đặc biệt?

Thác nước nằm trên một trong những con sông lớn nhất Đông Nam Á nhưng lại mang dáng vẻ rất khác so với hình dung thông thường về một dòng nước đổ từ vách núi cao xuống phía dưới.

Từ xa, du khách đã có thể nghe tiếng nước vọng lại. Càng tiến gần, mặt sông càng trở nên dữ dội khi lượng nước khổng lồ bị chia cắt bởi những ghềnh đá, đảo nhỏ và nhiều luồng chảy khác nhau.

Ẩn giữa miền Nam nước láng giềng Việt Nam, thác nước đặc biệt này khiến du khách choáng ngợp bởi dòng nước cuồn cuộn kéo dài suốt nhiều kilomet. (Ảnh: Tripadvisor)

Không chỉ xuất hiện trong vài trăm mét, cảnh tượng nước trắng xóa còn nối tiếp nhau trên một khu vực dài gần 10 km.

Điểm đến đặc biệt này chính là Khone Phapheng, thác nước nằm trên sông Mekong, thuộc tỉnh Champasak ở miền Nam Lào.

Theo Tourism Laos, Khone Phapheng được giới thiệu là thác nước lớn nhất Đông Nam Á xét theo lưu lượng nước, chứ không phải thác cao nhất khu vực.

Chuỗi ghềnh và thác tại đây kéo dài khoảng 9,7 km. Điểm cao nhất khoảng 21 m, trong khi lưu lượng nước trung bình đạt gần 11.000 m³ mỗi giây. Vào những thời điểm nước lớn, con số này còn có thể tăng mạnh. (Nguồn: Tourism Laos)

Chính vì vậy, Khone Phapheng mang đến một cảnh tượng rất khác.

Điểm đến đặc biệt này chính là Khone Phapheng, thác nước nằm trên sông Mekong, thuộc tỉnh Champasak ở miền Nam Lào. (Ảnh: Rainforest Cruises)

Thay vì một dòng nước duy nhất đổ xuống từ trên cao, cả một phần rộng lớn của sông Mekong dường như biến thành những dải nước trắng xóa. Nước lao qua các khối đá với tốc độ mạnh, tạo ra vô số luồng chảy đan xen nhau.

Ở một số vị trí, từng lớp nước dồn xuống liên tiếp. Ở nơi khác, dòng Mekong bị các mỏm đá chia nhỏ trước khi hợp lại ở phía dưới.

Tiếng nước liên tục vang lên khiến du khách có thể cảm nhận sức mạnh của dòng sông ngay cả trước khi nhìn thấy toàn bộ khu vực.

Tourism Laos mô tả Khone Phapheng là một trong những cảnh quan nổi bật nhất của miền Nam Lào và thường gọi nơi đây là "viên ngọc của Mekong".

Khone Phapheng nằm giữa vùng "4.000 hòn đảo"

Một trong những điều khiến khu vực quanh thác nước càng đặc biệt là hệ thống đảo dày đặc trên sông Mekong.

Ở miền Nam Lào, dòng Mekong mở rộng rồi chia thành hàng loạt nhánh nước bao quanh những đảo lớn nhỏ. Khu vực này được gọi là Si Phan Don, có nghĩa là "4.000 hòn đảo".

Theo Tourism Laos, Khone Phapheng nằm trong vùng cảnh quan rộng lớn này.

Tourism Laos mô tả Khone Phapheng là một trong những cảnh quan nổi bật nhất của miền Nam Lào và thường gọi nơi đây là "viên ngọc của Mekong". (Ảnh: Pinterest)

Con số "4.000" không có nghĩa từng hòn đảo đều có người sinh sống. Nhiều nơi chỉ là đảo nhỏ, doi đất hoặc bãi nổi xuất hiện rõ hơn khi mực nước Mekong xuống thấp.

Tuy nhiên, chính mạng lưới đảo và dòng chảy chằng chịt ấy đã tạo nên cảnh quan rất khác biệt so với nhiều khu vực khác dọc sông Mekong.

Sau khi tham quan Khone Phapheng, du khách có thể tiếp tục hành trình tới những hòn đảo nổi tiếng gần đó.

Don Det và Don Khon - hai điểm đến nổi tiếng gần thác nước

Trong số những hòn đảo thuộc Si Phan Don, Don Det và Don Khon là hai địa điểm được du khách quốc tế biết đến nhiều nhất.

Không khí tại đây gần như trái ngược hoàn toàn với cảnh nước cuồn cuộn ở Khone Phapheng.

Thay vì tiếng thác đổ, du khách bắt gặp những con đường nhỏ chạy qua đồng ruộng, làng dân cư và hàng cây ven sông. Xe đạp và xe máy là những phương tiện phổ biến để khám phá đảo.

Khone Phapheng nằm trong vùng cảnh quan rộng lớn được gọi là Si Phan Don. (Ảnh: Wiki)

Theo Tourism Laos, Don Det và Don Khon từ lâu đã hấp dẫn khách du lịch nhờ cảnh quan đồng quê, không gian yên tĩnh và nhịp sống chậm.

Rough Guides cũng đánh giá khu vực này phù hợp với những du khách muốn dành thời gian đi bộ, đạp xe hoặc đơn giản ngồi bên bờ Mekong ngắm cảnh thay vì chạy theo lịch trình tham quan dày đặc.

Hai đảo nằm gần nhau và có thể kết hợp trong cùng một hành trình.

Một thác nước khác cũng nằm ngay gần đó

Nếu vẫn chưa muốn rời vùng Si Phan Don, du khách có thể tới Somphamit, còn thường được gọi là thác Li Phi, nằm gần đảo Don Khon.

Đây cũng là một phần của hệ thống ghềnh thác trên sông Mekong.

So với Khone Phapheng, Somphamit mang tới trải nghiệm gần gũi hơn. Nước chảy qua các khối đá và những khe hẹp, tạo thành các dải bọt trắng xen giữa màu xanh của cảnh vật xung quanh.

Nếu vẫn chưa muốn rời vùng Si Phan Don, du khách có thể tới Somphamit, còn thường được gọi là thác Li Phi, nằm gần đảo Don Khon. (Ảnh: Asia Travel)

Tourism Laos xếp Somphamit vào nhóm điểm tham quan nổi bật của Champasak, đặc biệt thích hợp để kết hợp khi du khách đã tới Don Khon.

Như vậy, chỉ trong một khu vực tương đối gần nhau, khách du lịch có thể trải nghiệm hai kiểu cảnh quan khác biệt: một bên là Khone Phapheng với lượng nước khổng lồ trải rộng trên sông Mekong, một bên là Somphamit với những dòng chảy len qua ghềnh đá.

Có thêm thời gian, du khách có thể ghé Vat Phou

Nếu hành trình kéo dài vài ngày, một địa điểm nổi tiếng khác tại tỉnh Champasak là Vat Phou.

Quần thể này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2001.

Theo UNESCO, cảnh quan văn hóa Vat Phou được quy hoạch theo trục kéo dài từ núi xuống sông và bao gồm nhiều công trình tôn giáo, đền thờ cùng hệ thống thủy lợi cổ. Toàn bộ khu vực phản ánh sự phát triển kéo dài hơn 1.000 năm.

Nếu hành trình kéo dài vài ngày, một địa điểm nổi tiếng khác tại tỉnh Champasak là Vat Phou. (Ảnh: Tripadvisor)

Vat Phou nằm cách thành phố Pakse khoảng 45 km về phía nam theo thông tin từ Tourism Laos, vì vậy du khách có thể kết hợp nơi đây trong hành trình khám phá Champasak.

Một lịch trình phổ biến có thể bắt đầu từ Pakse, ghé Vat Phou, tiếp tục xuống Khone Phapheng rồi dành thời gian khám phá Don Det, Don Khon và Somphamit.

Điểm thú vị là mỗi nơi lại mang đến một trải nghiệm khác nhau.

Vat Phou gây ấn tượng bằng dấu tích kiến trúc cổ, Don Det và Don Khon hấp dẫn nhờ nhịp sống yên bình, trong khi Khone Phapheng lại khiến nhiều người nhớ tới sức mạnh của dòng Mekong.

Và chính cảnh tượng thác nước kéo dài gần 10 km giữa vùng "4.000 hòn đảo" đã biến Khone Phapheng thành một trong những điểm đến đặc biệt của nước láng giềng Việt Nam mà nhiều du khách vẫn chưa biết tới.

Theo Tourism Laos; Rough Guides; UNESCO World Heritage Centre