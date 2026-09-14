Việt Nam có 1 vùng đất mát mẻ quanh năm, sở hữu “sống lưng khủng long” giữa biển mây, vừa được vinh danh điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Từ một xã vùng cao từng còn nhiều khó khăn, Tà Xùa nay trở thành điểm săn mây nổi tiếng của miền Bắc và lần đầu được đề cử tại World Travel Awards 2026 – giải thưởng thường được ví như “Oscar của ngành du lịch”.

Không cần những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hay các công trình du lịch đồ sộ, Tà Xùa gây ấn tượng bằng một thứ khó sao chép: những biển mây trải dài giữa núi rừng Tây Bắc, các cung đường trekking hiểm trở và đời sống văn hóa của cộng đồng người Mông.

Tháng 6/2026, Tà Xùa lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục “Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026” – Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á của World Travel Awards. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý đối với một điểm đến vùng cao vốn chỉ nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu trekking, nhiếp ảnh và săn mây.

Vùng núi cao ít người biết trở thành “thiên đường săn mây”

Tà Xùa nằm trên sườn Đông Nam dãy Hoàng Liên Sơn, ở độ cao khoảng 1.500-2.000 m và có những đỉnh núi cao từ khoảng 2.450-2.865 m. Địa hình này tạo nên một trong những cảnh quan đặc trưng nhất của vùng Tây Bắc: những lớp mây trắng cuồn cuộn phủ kín thung lũng, xen giữa các dãy núi trùng điệp.

Nhiều năm trước, Tà Xùa chủ yếu được biết đến bởi những người thích leo núi, khám phá. Đường đi còn nhiều khó khăn, dịch vụ du lịch chưa phát triển, trong khi đời sống người dân vùng cao phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Nhưng chính sự hoang sơ đó lại trở thành lợi thế khi xu hướng du lịch trải nghiệm, trekking và săn mây ngày càng phổ biến.

Tà Xùa dần xuất hiện trên mạng xã hội qua những bức ảnh biển mây trắng xóa, những cung đường nằm chênh vênh giữa núi và đặc biệt là “sống lưng khủng long” – cung đường trekking nổi tiếng với địa hình hẹp, hai bên là những sườn núi dốc và phía dưới là thung lũng sâu.

Từ một điểm đến dành cho những người thích khám phá, mạo hiểm, Tà Xùa từng bước trở thành một trong những địa danh được nhắc đến nhiều khi nói về du lịch vùng cao phía Bắc.

“Sống lưng khủng long” và những trải nghiệm không dễ tìm thấy

Một trong những hình ảnh làm nên thương hiệu Tà Xùa là “sống lưng khủng long”. Cung đường này nằm trên một dải núi hẹp, phía trước mở ra không gian núi rừng rộng lớn. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, du khách có thể đứng trên đường núi và nhìn xuống cả một biển mây trắng trải dài bên dưới.

Không chỉ có săn mây, Tà Xùa còn sở hữu hệ thống núi cao, rừng nguyên sinh, thác nước và ruộng bậc thang. Một số thác được địa phương giới thiệu như Chùa Tỷ, Lòng Chảo hay Khủng Long cũng góp thêm những trải nghiệm khám phá thiên nhiên cho du khách.

Ở những bản làng, một phần sức hút lại đến từ văn hóa của đồng bào Mông. Những ngôi nhà, nếp sinh hoạt, trang phục, ẩm thực và các sản phẩm địa phương tạo nên một lớp trải nghiệm khác bên cạnh cảnh quan

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Ảnh: Trần Cường

Đây cũng là lý do Tà Xùa không chỉ được định vị như một nơi để “check-in biển mây”, mà đang được địa phương hướng tới một điểm đến gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng.

Khi du lịch trở thành một hướng sinh kế mới

Sự thay đổi của Tà Xùa không chỉ nằm ở lượng du khách tăng lên hàng năm. Theo các thông tin được công bố trong năm 2026, Sơn La đang định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 10 điểm du lịch cộng đồng được công nhận, trong đó ít nhất 2 điểm đạt mức khá trở lên theo tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng.

Riêng Tà Xùa cũng đang triển khai chiến dịch quảng bá với định hướng xây dựng hình ảnh “Tà Xùa - biển mây, thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa Mông” trong giai đoạn 2028-2030.

Đằng sau những bức ảnh biển mây được chia sẻ rộng rãi là một quá trình chuyển đổi đáng chú ý: từ một địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, du lịch đang trở thành một trong những hướng mở rộng sinh kế cho người dân địa phương.

Ảnh: Báo Nghệ An

Ảnh: Trần Cường

Việc Tà Xùa lần đầu được đề cử tại World Travel Awards 2026 đưa địa danh này vào cùng một sân chơi với nhiều điểm đến nổi tiếng của châu Á. Ở hạng mục Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026, Tà Xùa cạnh tranh cùng các điểm đến như Koh Kood của Thái Lan, Melaka của Malaysia, Morioka của Nhật Bản, Sumba của Indonesia... Đây là danh sách các ứng viên của hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”. Tuy nhiên, sự xuất hiện lần đầu của một địa danh vùng cao Việt Nam trong danh sách này cho thấy sức hút của Tà Xùa đã vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng du lịch trong nước.