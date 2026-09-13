BHC Chicken vừa vào Việt Nam: Có đáng xếp hàng 6 tiếng và trả gần gấp đôi giá Thái Lan không?

Thương hiệu gà rán đình đám Hàn Quốc BHC Chicken vừa mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Grand Opening diễn ra ngày 12/9/2026, tại lầu 3 Vincom Plaza Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM.

Mang theo công thức gà rán phủ phô mai từng gây sốt khắp châu Á, BHC nhanh chóng trở thành từ khóa được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội ngay trong tuần lễ khai trương. Đi kèm với sự phấn khích ấy là không ít lời than phiền.

Ngày khai trương rộn ràng nhưng cũng ngợp vì đông khách

Chương trình Grand Opening kéo dài suốt 12 tiếng, từ 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm, có MC dẫn dắt xuyên suốt để giữ nhịp cho các hoạt động diễn ra liên tục trong ngày.

Ngay từ khung giờ mở cửa, cửa hàng đã tổ chức minigame tặng quà cho những khách hàng đầu tiên. Tiếp đó là chương trình đáng chú ý nhất trong ngày: tặng miễn phí 100 miếng gà vị truyền thống cho 100 khách đến sớm nhất, khiến lượng người xếp hàng từ sáng sớm càng thêm đông. Khiến hãng phải tặng thêm 100 miếng gà miễn phí nữa mới đủ cho từng nhóm khách ghé đến.

Khách đặt combo trong ngày còn được tặng kèm gấu bông Bburing, linh vật đáng yêu của thương hiệu. Với những hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên, khách hàng có thêm cơ hội tham gia quay số trúng thưởng. Nhờ chuỗi hoạt động dày đặc này, khu vực trước cửa hàng gần như kín chỗ suốt cả ngày, bàn nào cũng đầy ắp các khay gà, khoai tây chiên và nước sốt đặc trưng. Sức hút của thương hiệu Hàn Quốc này với giới trẻ Việt là có thật, nhưng lượng khách đổ về vượt xa khả năng phục vụ của một cửa hàng mới mở.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều thực khách kể lại đã phải chờ đợi từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ chỉ để được ăn một suất gà, thậm chí có người còn đùa rằng bỏ ra ngần ấy thời gian để "săn" một phần gà rán khiến người ngoài nhìn vào tưởng họ có vấn đề. Một số bài đăng khác lại kể chuyện chờ không nổi vì quá đông nên đành bỏ cuộc giữa chừng dù rất yêu thích.

Không khí bàn tán quanh BHC vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề "thịnh hành" trên khắp các nền tảng, với hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên khen chất lượng món ăn, cho rằng phần thịt gà mọng nước, lớp bột giòn rụm đúng như quảng cáo. Bên còn lại tỏ ra thất vọng, cho rằng một thương hiệu đã có kinh nghiệm mở chuỗi ở nhiều quốc gia lẽ ra không nên để xảy ra tình trạng lúng túng ở hầu hết các khâu trong ngày khai trương, từ order, bếp cho đến phục vụ, dù đã có hơn một tháng chuẩn bị kể từ khi công bố mở cửa tại Việt Nam.

Ai là người đưa BHC về Việt Nam?

Thương hiệu này gia nhập thị trường thông qua một thỏa thuận master franchise ký ngày 29/4/2026 với Hao Open Foods, đơn vị có trụ sở tại Singapore. Công ty mẹ của BHC là Dining Brands Group của Hàn Quốc.

Theo kế hoạch công bố sau lễ ký, BHC hướng tới quy mô 50 cửa hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong vòng 10 năm. Thương hiệu cũng cho biết sẽ địa phương hóa một phần hương vị cho phù hợp khẩu vị người Việt, nhưng vẫn giữ hai món chủ lực là gà Bburinkle và gà Macho King ở vị trí trung tâm thực đơn.

Cũng cần nói rõ là cửa hàng ở Phan Văn Trị chỉ mở trước chứ không phải cửa hàng duy nhất. BHC đã công bố ba địa điểm đầu tiên tại TP.HCM, gồm Landmark 81, SC VivoCity và Vincom Plaza Phan Văn Trị.

Đặt trong bối cảnh khu vực, Việt Nam là thị trường nước ngoài thứ chín của BHC. Trước đó thương hiệu đã có mặt tại Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Mỹ và Canada. Cửa hàng Thái Lan đầu tiên khai trương tại trung tâm thương mại CentralWorld hồi tháng 1/2024, còn Philippines là điểm đến tiếp theo trong kế hoạch mở rộng.

Menu tại Việt Nam đắt hơn Thái Lan bao nhiêu?

Đối chiếu menu BHC tại Việt Nam với menu tại Thái Lan, một trong những thị trường BHC đã hiện diện lâu năm, có thể thấy chênh lệch giá khá rõ ràng. Cả hai bảng giá đều được ghi rõ là chưa bao gồm VAT nên mức so sánh dưới đây là công bằng về bản chất. Tỷ giá quy đổi tham khảo tại thời điểm viết bài là khoảng 1 THB tương đương 790 đồng.

Để so sánh cho sòng phẳng, cần đối chiếu cùng một quy cách bán. Menu BHC Việt Nam cho phép chọn theo số lượng miếng, cụ thể là 1 miếng, 4 miếng, 6 miếng hoặc 10 miếng, còn tại Thái Lan thì bán theo set. Vì mua lẻ bao giờ cũng đắt hơn mua set, phép so sánh dưới đây lấy set 6 miếng của cả hai nước.

Với món chủ lực gà phủ phô mai Bburinkle, set 6 miếng tại Việt Nam có giá 285.000 đồng, tức khoảng 47.500 đồng mỗi miếng. Tại Thái Lan, set 6 miếng cỡ S phần ức không xương có giá 189 baht, tương đương khoảng 149.300 đồng cho cả set, tức khoảng 24.900 đồng mỗi miếng. Như vậy tính trên cùng một quy cách, giá tại Việt Nam đang cao hơn Thái Lan khoảng 1,91 lần, tức gần gấp đôi.

Nếu mua lẻ từng miếng thì khoảng cách còn giãn thêm, bởi một miếng Bburinkle bán riêng tại Việt Nam có giá 49.000 đồng.

Mức chênh lệch tương tự cũng xuất hiện ở các món khác. Gà vị truyền thống tại Việt Nam tương ứng với món Retro tại Thái Lan, nơi set 6 miếng cỡ S có giá 159 baht, tức khoảng 125.600 đồng cho cả set, tương đương 20.900 đồng mỗi miếng. Gà sốt Macho King và gà sốt Yangnyeom tại Thái Lan lần lượt có giá 189 baht và 199 baht cho set 6 miếng cỡ S, quy đổi ra khoảng 24.900 đồng và 26.200 đồng mỗi miếng.

Ảnh: BHC ThaiLan

Tính trung bình trên các món được đối chiếu, giá mỗi miếng gà tại Việt Nam đang cao hơn khoảng 1,8 đến 2 lần so với Thái Lan.

Ở mảng combo, menu tại Việt Nam có ba mức: Combo 2 Miếng Gà (1 đùi hoặc 1 cánh, cộng 1 má đùi, kèm khoai tây chiên, củ cải trắng và nước ngọt), Combo 3 Miếng Gà (1 đùi, 1 cánh, 1 má đùi, cùng phần ăn kèm tương tự) và Combo 8 Miếng Gà (2 đùi, 2 má đùi, 4 cánh, kèm cheese ball, cheese stick, sotteok và 4 nước ngọt). Giá dao động theo vị chọn: Combo 2 Miếng Gà từ 129.000 đồng (vị truyền thống) đến 145.000 đồng (Macho King, Red King hoặc Yangnyeom); Combo 3 Miếng Gà từ 155.000 đồng đến 179.000 đồng; và Combo 8 Miếng Gà từ 599.000 đồng đến 659.000 đồng tùy vị.

Ở chiều ngược lại, menu BHC tại Thái Lan lại không bán combo tương ứng theo phần ăn kèm khoai tây chiên, nước ngọt như tại Việt Nam. Riêng ở khoản giá đồ ăn kèm bán lẻ, như khoai tây chiên hay cheese ball, mức giá tại hai nước khá tương đồng khi quy đổi, cho thấy phần chênh lệch giá chủ yếu tập trung ở chính miếng gà, chứ không nằm ở các món phụ.

Còn nếu đem so với chính Hàn Quốc?

Tại Hàn Quốc, Bburinkle được bán theo nguyên con với giá niêm yết 21.000 won, mức áp dụng từ đợt điều chỉnh giá cuối năm 2023. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo khoảng 19,5 đồng cho mỗi won, con số này tương đương khoảng 410.000 đồng cho cả con gà.

Trong khi đó tại Việt Nam, phần 10 miếng Bburinkle có giá 475.000 đồng.

Nói cách khác, một suất gà BHC ở Việt Nam đang đắt hơn một con gà BHC mua ngay tại quê nhà của thương hiệu, dù thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc cao hơn Việt Nam nhiều lần.

Còn so với đối thủ ngay tại Việt Nam?

Nếu chỉ so với Thái Lan hay Hàn Quốc thì vẫn còn xa. Câu hỏi thiết thực hơn với người Việt là ăn BHC đắt hơn hay rẻ hơn các thương hiệu gà rán Hàn đã có mặt ở đây từ lâu, như bb.q Chicken, Kyochon hay Don Chicken.

Nhìn chung, dù chưa thể so sánh trọn vẹn ở khoản combo, riêng phần giá theo miếng đã cho thấy khoảng cách khá rõ. Đây là mức chênh không nhỏ đối với một thương hiệu gà rán định vị ở phân khúc tầm trung, và có lẽ cũng là một phần lý do khiến người tiêu dùng Việt đặt kỳ vọng cao hơn vào chất lượng phục vụ ngay từ ngày đầu, điều mà BHC dường như chưa đáp ứng trọn vẹn trong lần ra mắt này.

Với không gian hiện đại, trẻ trung, cửa hàng BHC Chicken tại Vincom Plaza Phan Văn Trị vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ TP.HCM trong thời gian tới, miễn là thương hiệu này sớm khắc phục được những trục trặc vận hành đã bộc lộ trong ngày khai trương.

Nên ăn gì khi lần đầu ghé BHC?

Gà phủ phô mai Bburinkle là gương mặt đại diện đưa BHC phủ sóng khắp châu Á, với lớp bột phủ độc quyền kết hợp phô mai béo ngậy, hành tây và tỏi thảo mộc phủ đều lên miếng gà chiên giòn rụm, thịt bên trong vẫn mềm mọng. Phiên bản Hot Bburinkle (phô mai cay) cân bằng vị béo bằng một chút cay ấm nhẹ nơi đầu lưỡi, ăn nhiều miếng liên tiếp vẫn không ngán.

Gà sốt Yangnyeom (Sweet & Spicy) phù hợp với người thích vị ngọt dịu, chua nhẹ và cay rất thấp, dễ ăn kể cả với người không quen cay. Lớp bột chiên vẫn giữ được độ giòn dù phủ sốt ướt, thịt gà mềm và thấm vị.

Gà sốt Macho King dành cho ai thích vị đậm đà kiểu Á Đông: sốt xì dầu lên men kết hợp mật ong, tỏi băm và ớt tươi, vị mặn ngọt hài hòa, cay nhẹ đánh thức vị giác từ miếng cắn đầu.

Bburinkle Cheese Balls là món ăn kèm từng gây sốt trên mạng xã hội, với lớp vỏ giòn tan phủ bột Bburinkle, bên trong là nhân phô mai kéo sợi béo ngậy.

NGỌC ÁNH