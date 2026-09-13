Phố Hàng Mã trước thềm Trung thu: Đèn ông sao, đầu lân phủ kín, người lớn chen chân đưa trẻ đi chơi

Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã đã khoác lên diện mạo rực rỡ với đủ loại đèn lồng, mặt nạ, đầu lân và đồ chơi truyền thống. Từ trẻ nhỏ đến người lớn đều bị cuốn vào không khí đặc biệt chỉ xuất hiện mỗi mùa trăng tháng Tám.

Những ngày này, nếu muốn cảm nhận Trung thu ở Hà Nội đến gần đến mức nào, có lẽ chỉ cần một vòng qua phố Hàng Mã. Không cần chờ đến đúng đêm Rằm, con phố trong khu phố cổ đã sớm được nhuộm bởi những gam màu đặc trưng của mùa lễ hội: Đỏ, vàng, xanh, cam... xen giữa ánh đèn và những món đồ chơi dân gian được bày kín trước cửa các cửa hàng.

Theo ghi nhận, sáng, trưa đều có người thăm thú, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, đặc biệt từ chiều tối, lượng người bắt đầu đổ về Hàng Mã ngày một đông. Người tranh thủ mua đồ chơi cho con, người tìm vài món đồ trang trí nhà cửa, trong khi không ít bạn trẻ đơn giản chỉ muốn đi dạo, chụp vài tấm hình và tận hưởng không khí Trung thu đang len vào từng góc phố. Tuyến phố vốn đã đông đúc nay càng trở nên náo nhiệt khi hai bên đường đồng loạt bày bán các sản phẩm dành riêng cho mùa trăng tháng Tám.

Cả con phố được nhuộm màu Trung thu

Điểm dễ nhận thấy nhất ở Hàng Mã những ngày này là sự xuất hiện dày đặc của những món đồ chơi tưởng như đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thiềm thừ, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, đầu sư tử, ông tiến sĩ giấy hay những món tò he, con giống nhiều màu sắc được treo san sát, tạo thành những mảng màu bắt mắt dọc cả tuyến phố.

Giữa nhịp sống vốn rất nhanh của Hà Nội, những món đồ chơi này tạo nên một cảm giác khá đặc biệt. Chúng không hào nhoáng hay hiện đại theo kiểu những món đồ chơi công nghệ, nhưng lại có khả năng kéo người ta trở về với một ký ức rất cũ. Một chiếc đèn ông sao bằng tre, một chiếc mặt nạ giấy bồi hay chiếc đầu lân nhiều màu có thể khiến những người đã trưởng thành bất giác nhớ lại những mùa Trung thu của chính mình.

Đó cũng là lý do Hàng Mã mỗi dịp Trung thu không chỉ là nơi mua bán. Con phố trở thành một điểm đến mà nhiều gia đình muốn đưa con tới ít nhất một lần. Với trẻ nhỏ, đây là một thế giới đầy màu sắc; với cha mẹ, chuyến đi lại giống như một cách để kể cho con nghe về những món đồ chơi từng gắn với tuổi thơ của thế hệ trước.

Trẻ con thích thú, người lớn cũng không đứng ngoài cuộc

Một trong những hình ảnh dễ bắt gặp nhất trên phố Hàng Mã những ngày này là những em bé được bố mẹ đưa đi mua đồ chơi. Có em chăm chú nhìn những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, có em đứng trước cửa hàng rất lâu để chọn một chiếc đầu lân yêu thích. Nhiều phụ huynh thậm chí phải bế hoặc cõng con lên vai để các em có thể nhìn rõ những món đồ chơi được treo cao.

Nhưng sự háo hức không chỉ thuộc về trẻ nhỏ.

Không ít người lớn cũng dành thời gian đứng trước những gian hàng đầy màu sắc, vừa lựa đồ cho con vừa tranh thủ ngắm nghía những món đồ chơi quen thuộc. Những chiếc đèn ông sao vẫn giữ được sức hút rất riêng, trong khi các loại mặt nạ, đầu lân và đồ chơi thủ công ngày càng được làm cầu kỳ hơn, trở thành những món quà Trung thu vừa để chơi vừa có giá trị trang trí.

Đặc biệt, xu hướng tìm về những sản phẩm truyền thống khiến không khí ở Hàng Mã có phần khác với một khu mua sắm thông thường. Người ta không chỉ tìm một món đồ để mang về mà còn tìm cảm giác của một mùa Trung thu đúng nghĩa.

Giữa biển đèn lồng và đồ chơi rực rỡ, nhiều cặp đôi, gia đình cũng dừng chân để lưu lại những khung hình mang đậm không khí Trung thu trên phố Hàng Mã.

Hàng Mã càng về tối càng đông

Nếu ban ngày Hàng Mã đã đủ rực rỡ thì khi trời bắt đầu tối, con phố lại có một diện mạo hoàn toàn khác. Những gian hàng bật đèn, các món đồ chơi nhiều màu phản chiếu dưới ánh sáng khiến cả tuyến phố trở nên nổi bật giữa khu phố cổ.

Từ tối 11/9, lượng người đổ về Hàng Mã tăng dần và kéo dài đến khuya. Có những thời điểm dòng người gần như phủ kín tuyến phố, việc di chuyển trở nên chậm hơn bởi ai cũng muốn dừng lại trước những gian hàng bắt mắt.

Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những hình ảnh đặc trưng của mùa Trung thu. Không cần một bối cảnh được dàn dựng cầu kỳ, chỉ cần đứng giữa những gian hàng đầy đèn lồng và đồ chơi truyền thống, phố Hàng Mã đã đủ tạo nên một phông nền rất riêng của Hà Nội những ngày tháng Tám.

Với các tiểu thương, những ngày cận Trung thu cũng là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm. Khi nhu cầu mua sắm tăng lên, các gian hàng liên tục đón khách và không khí buôn bán trở nên nhộn nhịp từ chiều cho đến tối muộn.

Giữa rất nhiều cách đón Trung thu ngày nay, Hàng Mã vẫn giữ được sức hút riêng bởi nơi đây gần như gom lại đầy đủ những hình ảnh quen thuộc nhất của mùa trăng truyền thống.

Đó là ánh đèn lồng, là tiếng cười của trẻ nhỏ, là những ông bố bà mẹ kiên nhẫn dắt con đi chọn đồ chơi, là những người trẻ đứng giữa phố chụp vài tấm ảnh và cũng là những người trưởng thành bất giác tìm thấy trong một món đồ chơi nhỏ bé hình ảnh của tuổi thơ.

Trung thu 2026 còn chưa chính thức đến, nhưng Hàng Mã đã sớm vào hội. Và có lẽ chính những ngày phố phường rực rỡ như thế này mới khiến người ta nhận ra rằng, dù cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, vẫn có những mùa lễ hội mà chỉ cần nhìn thấy một chiếc đèn ông sao hay một chiếc đầu lân là ký ức cũ lập tức quay trở lại.