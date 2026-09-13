10 điều khách quốc tế cần biết khi đến Việt Nam

Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn nhờ cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú và chi phí du lịch tương đối phải chăng. Tuy nhiên, trước khi lên đường du lịch Việt Nam, khách nên nắm rõ một số quy định, đặc điểm giao thông, văn hóa và những lưu ý về ăn uống, sức khỏe.

Từ những con phố Hà Nội đầy tiếng xe máy lúc bình minh, những chuyến tàu men theo bờ biển miền Trung đến nhịp sống sôi động của TPHCM, Việt Nam mang đến hành trình đa dạng trên dải đất dài hơn 1.600 km.

Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 137 triệu lượt khách nội địa, tạo doanh thu du lịch khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 39 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm nay, khách quốc tế tiếp tục tăng 13,8%, lên gần 13,9 triệu lượt.

Hầu hết du khách nước ngoài tới Hà Nội cũng sẽ trải nghiệm cà phê đường tàu. Ảnh: SVietnam Travel.

Sức hút ngày càng lớn khiến việc chuẩn bị trước chuyến đi trở nên quan trọng. Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý khi khám phá Việt Nam:

1. Kiểm tra kỹ thủ tục nhập cảnh

Quy định visa phụ thuộc vào quốc tịch và thời gian lưu trú. Việt Nam hiện miễn visa đơn phương 45 ngày cho công dân 24 quốc gia; các quốc gia khác có thể áp dụng những thỏa thuận miễn visa riêng. Du khách không thuộc diện miễn visa có thể xin visa điện tử (e-visa) thời hạn tối đa 90 ngày, với lựa chọn nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần.

Du khách cần khai thông tin chính xác theo hộ chiếu và sử dụng cổng thông tin xuất nhập cảnh chính thức. Sai số hộ chiếu, thiếu tên đệm hoặc lỗi chính tả có thể gây rắc rối khi làm thủ tục. Sau khi nhập cảnh, cần kiểm tra kỹ dấu nhập cảnh và ngày được phép rời Việt Nam.

2. Chọn thời điểm phù hợp với từng vùng

Khí hậu Việt Nam khác biệt rõ giữa ba miền. Miền Bắc thường dễ chịu vào mùa xuân và giai đoạn tháng 9-11; miền Trung có thời tiết thuận lợi hơn từ khoảng tháng 2-8 nhưng có thể xuất hiện mưa bão vào cuối năm. Miền Nam chủ yếu có mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4.

Hội An là một trong những điểm du lịch được yêu thích ở Việt Nam. Ảnh: Crystal Bay

Nếu muốn kết hợp nhiều vùng, tháng 3-4 thường là thời điểm thuận lợi. Vào dịp Tết Nguyên đán, du khách nên đặt vé và phòng sớm.

3. Làm quen với tiền đồng và thanh toán

Tiền mặt vẫn phổ biến tại chợ, hàng quán nhỏ và khu vực nông thôn, trong khi thẻ ngân hàng được chấp nhận rộng rãi tại khách sạn, nhà hàng và cửa hàng lớn. Thanh toán QR ngày càng phổ biến nhưng không phải mã QR nào cũng hỗ trợ tài khoản quốc tế.

Du khách nên mang theo các mệnh giá nhỏ và kiểm tra kỹ khi thanh toán do nhiều tờ tiền Việt Nam có màu sắc tương đồng và chứa nhiều số 0. Mặc cả phù hợp tại chợ truyền thống, nhưng không nên áp dụng tại cửa hàng niêm yết giá, nhà hàng hay dịch vụ đặt qua ứng dụng.

4. Đừng đánh giá thấp khoảng cách

Việt Nam có địa hình kéo dài, vì vậy du khách không nên lên lịch trình quá dày. Chuyến tàu Hà Nội - TP.HCM có thể mất hơn 30 giờ, trong khi máy bay chỉ mất khoảng 2 giờ.

Tại các thành phố lớn, taxi uy tín hoặc ứng dụng gọi xe là lựa chọn thuận tiện. Người thuê xe máy cần đáp ứng quy định về giấy phép lái xe và bảo hiểm, đồng thời không nên tự chạy những cung đường khó nếu chưa có kinh nghiệm.

5. Chuẩn bị SIM và ứng dụng cần thiết

Viettel, VinaPhone và MobiFone là những nhà mạng lớn tại Việt Nam. Du khách có thể mua SIM trả trước tại sân bay hoặc cửa hàng chính thức và cần sử dụng hộ chiếu để đăng ký.

Các ứng dụng gọi xe như Grab và Be thuận tiện tại đô thị. Google Maps hữu ích nhưng có thể thiếu chính xác tại ngõ nhỏ, homestay hoặc khu vực nông thôn. Du khách nên tải bản đồ ngoại tuyến, vé, địa chỉ và thông tin đặt phòng trước khi di chuyển.

6. Học vài câu tiếng Việt

Tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến tại khách sạn và doanh nghiệp du lịch lớn nhưng hạn chế hơn tại chợ, vùng nông thôn. Một số câu cơ bản như “xin chào”, “cảm ơn”, “bao nhiêu tiền?”, “không cay” hay “tôi ăn chay” có thể giúp việc giao tiếp thuận lợi hơn.

Du khách bị dị ứng thực phẩm nên chuẩn bị thông tin bằng tiếng Việt để tránh nhầm lẫn, đặc biệt khi ăn tại những cơ sở nhỏ.

7. Tôn trọng văn hóa và không gian tín ngưỡng

Khi đến chùa, đền, nhà thờ hoặc đình làng, du khách nên ăn mặc kín đáo, tuân thủ quy định về giày dép và hỏi trước khi chụp ảnh người đang hành lễ.

Việt Nam có lịch sử phức tạp liên quan đến chiến tranh và chia cắt. Khi tham quan bảo tàng, di tích chiến tranh, du khách nên giữ thái độ tôn trọng. Việc chụp ảnh tại một số khu vực quân sự, biên giới và công trình chính phủ cũng bị hạn chế.

8. Khám phá ẩm thực theo từng vùng

Ẩm thực là một trong những điểm hấp dẫn của Việt Nam. Hà Nội nổi tiếng với phở, bún chả; Huế có bún bò; Hội An có cao lầu, cơm gà; Quảng Nam nổi bật với mì Quảng, trong khi miền Nam có cơm tấm và hủ tiếu.

Việt Nam đa dạng ẩm thực theo từng vùng miền khác nhau. Ảnh: Vinpearl.

Du khách nên ưu tiên những quán đông khách, thực phẩm tươi và được phục vụ nóng. Người ăn chay cũng cần lưu ý một số món có thể sử dụng nước dùng hoặc nước chấm từ động vật.

9. Không chủ quan về an toàn

Việt Nam nhìn chung là điểm đến an toàn, nhưng trộm cắp vặt và giật túi vẫn có thể xảy ra tại khu vực đông người. Du khách nên hạn chế sử dụng điện thoại sát lòng đường và bảo quản tài sản cẩn thận.

Tai nạn giao thông cũng là rủi ro đáng lưu ý. Người đi xe máy cần có giấy phép phù hợp, đội mũ bảo hiểm và tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia.

Việt Nam cũng áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm ma túy và cấm thuốc lá điện tử, thiết bị vape.

10. Du lịch có trách nhiệm

Sự phát triển nhanh của du lịch đang tạo áp lực lên nhiều điểm đến như Hội An, Hạ Long, Sa Pa và Ninh Bình. Du khách có thể góp phần giảm áp lực bằng cách lưu trú lâu hơn, tránh giờ cao điểm, đi theo nhóm nhỏ và ưu tiên các cơ sở kinh doanh địa phương.

Tại vùng cao, nên lựa chọn homestay do cộng đồng vận hành, mua sản phẩm trực tiếp từ người dân và xin phép trước khi chụp ảnh, đặc biệt với trẻ em.

Việt Nam có thể được khám phá trong vài ngày, nhưng để hiểu sâu hơn về đất nước và con người nơi đây cần nhiều thời gian hơn. Chuẩn bị kỹ trước chuyến đi sẽ giúp du khách hạn chế bất tiện và có hành trình an toàn, thuận lợi hơn.