12 năm ở Việt Nam chỉ mở 8 TTTM nhưng riêng 2026 mở thêm 4 địa điểm mới, Tổng Giám đốc AEON VN tiết lộ lý do đặc biệt

Ông Isobe Daisuke – Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cho biết đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Việt Nam và sẽ tiếp tục mở mới các TTTM tại đây.

Aeon sẽ mở mới 4 trung tâm thương mại trong năm nay, mức lớn nhất trong 12 năm hoạt động tại Việt Nam, hướng tới tăng gấp ba doanh thu vào 2030, theo thông tin từ ông Isobe Daisuke – Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam.

AEON xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2013, khai trương TTTM đầu tiên vào năm 2014. Tính đến năm 2025, thương hiệu này mới ra mắt và vận hành 8 TTTM, chủ yếu tại các thành phố lớn. Tuy nhiên trong năm nay, AEON sẽ đưa thêm vào vận hành 4 TTTM và vẫn đang cân nhắc mở thêm tại các địa điểm mới.

Ông Isobe Daisuke – Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam cho biết lượng truy cập tại các TTTM ở Hà Nội, TP.HCM thuộc nhóm cao nhất châu Á.

ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết: "Năm 2026, với việc mở mới 4 Trung tâm thương mại, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AEON tại Việt Nam".

Cụ thể, AEON Đà Nẵng Thanh Khê đã khai trương ngày 1/7/2026; AEON Hải Dương tại TP. Hải Phòng dự kiến khai trương vào tháng 10/2026. AEON Thanh Hóa và AEON Hạ Long là hai dự án tiếp theo sẽ được đưa vào vận hành trong quý IV/2026, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của AEON tại Bắc Trung Bộ và miền Bắc.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, ông Isobe Daisuke cho biết sức mua tại Việt Nam đạt khoảng 80% so với Nhật Bản. Ông kỳ vọng thị trường Việt Nam đạt mức tăng trưởng khoảng 120-130%.

AEON Mall Thanh Hoá là một trong những trung tâm thương mại sắp khai trương trong năm nay.

"Thu nhập người Việt mỗi năm tăng khoảng 7%, tức là cứ 5 năm thì thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Trong đó, Hà Nội, TP.HCM được AEON định vị là các mega city. Lượng khách hàng đến các TTTM tại đây thậm chí lớn hơn cả ở Nhật – trong khi vực châu Á cũng là một trong những trung tâm hàng đầu với sức mua sắm vô cùng lớn. AEON nhìn nhận thị trường phát triển tiếp theo có thể là Đà Nẵng – nơi có dân số thấp hơn nhưng thu nhập bình quân không thua kém. Chúng tôi có thể tăng thêm mật độ mở TTTM tại đó", ông Isobe Daiskuke tiết lộ.

Nói về khả năng cạnh tranh của các TTTM "vật lý" trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, ông Isobe Daisuke cho hay thương mại điện tử sinh ra là để phục vụ các công dân trong thời đại số và chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh. Bản thân doanh thu từ TMĐT của AEOn cũng tăng 150% trong năm qua. "Chúng tôi cố gắng dung hoà nhu cầu online và offline, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng", ông nói. "Amazon xuất hiện thì khách hàng vẫn đến các cửa hàng của Walmart. Vấn đề là cách chúng ta thu hút khách hàng như thế nào. Khách hàng vẫn muốn trải nghiệm thực tế các sản phẩm. Trung tâm nhất của AEON mỗi năm đón 16 triệu lượt khách – là con số rất lớn cho thấy năng lực thu hút khách hàng của chúng tôi", ông chia sẻ.

Phối cảnh của AEON Mall Hạ Long.