AEON MALL sắp có 5 sân pickleball trong TTTM đầu tiên ở Thanh Hóa?

AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long dự kiến lần lượt mở cửa vào tháng 10 và tháng 11/2026. Trong đó, TTTM tại Thanh Hóa gây chú ý với khu thể thao trong nhà có 5 sân pickleball.

Mới đây, AEONMALL Việt Nam thông tin chính thức về 2 trung tâm thương mại (TTTM) mới tại Thanh Hóa và Hạ Long. Đây là 2 dự án dự kiến được đưa vào hoạt động trong những tháng cuối năm 2026, sau khi AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khai trương vào tháng 7 vừa qua.

Đáng chú ý trong dự án tại Thanh Hóa là khu thể thao và giải trí trong nhà rộng khoảng 10.000m². Tại đây sẽ có 5 sân pickleball được bố trí ở tầng 2. Theo AEONMALL Việt Nam, đây là lần đầu tiên mô hình sân pickleball xuất hiện trong một TTTM thuộc hệ thống này tại Việt Nam.

Pickleball thời gian gần đây trở thành một trong những môn thể thao được nhiều người lựa chọn, đặc biệt ở các thành phố lớn. Việc đưa sân pickleball vào một TTTM cũng tạo thêm lựa chọn vui chơi, vận động bên cạnh các hoạt động mua sắm, ăn uống và giải trí vốn quen thuộc tại những địa điểm này.

AEON MALL Thanh Hóa sẽ mở cửa từ ngày 15/10 và chính thức khai trương vào ngày 18/10/2026

Ngoài khu thể thao, AEON MALL Thanh Hóa dự kiến có hơn 130 cửa hàng. Hơn 60% trong số này là những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa.

TTTM nằm tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, trên khu đất khoảng 105.000m², với tổng diện tích mặt sàn khoảng 120.000m² và diện tích cho thuê khoảng 52.000m². Theo kế hoạch, TTTM sẽ mở cửa từ ngày 15/10 và chính thức khai trương vào ngày 18/10/2026.

Một số không gian khác cũng được bố trí theo hướng phục vụ nhu cầu vui chơi và sinh hoạt của các nhóm khách hàng khác nhau. Trong đó có khu vực ngoài trời Green Bamboo Oasis dài khoảng 60m, gồm cây xanh, đài phun nước, màn nước và hệ thống chiếu sáng.

Khu vực dành cho trẻ em cũng được phát triển với cảm hứng từ Mokuiku - phương pháp giáo dục thông qua trải nghiệm với gỗ và thiên nhiên. Các không gian ăn uống, vui chơi được bố trí cùng với những khu vực phục vụ gia đình.

Phối cảnh bên ngoài của AEON MALL Thanh Hóa

Cùng được giới thiệu là AEON MALL Hạ Long, dự kiến mở cửa ngày 11/11 và khai trương ngày 14/11/2026.

TTTM này nằm tại 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích khu đất khoảng 91.000m², tổng diện tích mặt sàn khoảng 130.000m² và diện tích cho thuê khoảng 54.000m². AEON MALL Hạ Long dự kiến có khoảng 140 cửa hàng, hơn 50% thương hiệu tại đây dự kiến là những cái tên lần đầu xuất hiện tại khu vực.

Khác với Thanh Hóa, TTTM tại Hạ Long được phát triển với nhiều không gian gắn với đặc trưng thành phố biển và du lịch. Trong đó có Sunken Garden, Forest Market và HO HO Hall - khu vực ẩm thực kết hợp giải trí. Tại Sunken Garden, các chương trình trình diễn sử dụng LED, ánh sáng và công nghệ mapping được lấy cảm hứng từ hình ảnh Vịnh Hạ Long. Trong khi đó, HO HO Hall tập trung nhiều phong cách ẩm thực như Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan.

AEON MALL Hạ Long, dự kiến mở cửa ngày 11/11 và khai trương ngày 14/11/2026.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Tại buổi họp báo, ông Isobe Daisuke - Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của AEON MALL tại khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống nhưng đồng thời tập trung phát triển từng TTTM theo đặc điểm và nhu cầu của từng địa phương.

Sau khi đi vào hoạt động, AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long dự kiến lần lượt trở thành TTTM thứ 9 và thứ 10 do AEONMALL Việt Nam đầu tư và vận hành tại Việt Nam.

Ảnh: AEON MALL Việt Nam