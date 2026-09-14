VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra ba phương án tăng trưởng, hướng tới mục tiêu cao nhất 45-50 triệu khách quốc tế, 160 triệu khách nội địa vào năm 2030.

Du lịch Việt Nam hướng tới 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030. Ảnh: Quang Thăng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó phương án cao đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và thu 80-90 tỷ USD.

Ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong ký Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kịch bản được xây dựng trong bối cảnh ngành du lịch được xác định là một trong những động lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, đồng thời hướng tới vị thế ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngành du lịch được xác định là một trong những động lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, hướng tới vị thế ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Quang Thăng

Trong ngắn hạn, ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2026 đón 25-27 triệu lượt khách quốc tế, 150-153 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu khoảng 1.125.000-1.230.000 tỷ đồng.

Mục tiêu này được đặt trong hai tình huống. Ở phương án thuận lợi, khi đà tăng trưởng được duy trì và những tác động từ xung đột tại Trung Đông sớm được giải quyết, lượng khách quốc tế có thể đạt 27 triệu lượt, khách nội địa 153 triệu lượt.

Chuyển trọng tâm sang chất lượng dòng khách, mức chi tiêu và thời gian lưu trú, qua đó nâng đóng góp thực chất của du lịch vào tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Đặng Hiếu

Ngược lại, trong trường hợp bất lợi do xung đột địa chính trị kéo dài, hàng không bị gián đoạn và giá dầu duy trì ở mức cao, lượng khách quốc tế năm 2026 được tính toán ở mức 23,2 triệu lượt, khách nội địa khoảng 148 triệu lượt.

Tầm nhìn đến năm 2030, kịch bản tăng trưởng được chia thành ba mức, với khác biệt chủ yếu nằm ở tốc độ gia tăng khách quốc tế. Phương án thấp dự kiến tăng 8-10% mỗi năm, đạt 35-38 triệu lượt, phương án trung bình tăng 12-15%, đạt 40-45 triệu lượt. Ở phương án cao, tốc độ tăng được đặt ở mức 15-18% mỗi năm, hướng tới 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Với phương án cao, Việt Nam đồng thời phấn đấu phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tập trung vào nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Tổng thu từ du lịch được kỳ vọng đạt 80-90 tỷ USD, tương ứng mức đóng góp trực tiếp 10-12% GDP.

Các mục tiêu gắn với định hướng đến năm 2030 đưa du lịch Việt Nam giữ vị thế nhóm đầu Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Ảnh: Đặng Hiếu

Các mục tiêu này gắn với định hướng đến năm 2030 đưa du lịch Việt Nam giữ vị thế nhóm đầu Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Điểm đáng chú ý là định hướng không chỉ đặt nặng số lượng khách mà chuyển trọng tâm sang chất lượng dòng khách, mức chi tiêu và thời gian lưu trú, qua đó nâng đóng góp thực chất của du lịch vào tăng trưởng kinh tế.



