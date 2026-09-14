The World of Heineken®: “Siêu trải nghiệm” kết nối văn hoá, thể thao, du lịch và kinh tế đô thị

Trong ba ngày 11 - 13/9, The World Of Heineken® quy tụ âm nhạc, bóng đá, F1® và Pickleball tại TP.HCM, mang đến một mô hình trải nghiệm để công chúng tham gia, tương tác và kết nối.

‏Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sự kiện cho thấy nhu cầu trải nghiệm đang thay đổi, cùng tiềm năng kết nối thể thao với văn hóa, du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế liên quan, qua đó tạo ra những giá trị lớn hơn cho đời sống đô thị.‏

‏Bốn thế giới đam mê, một hành trình kết nối‏

‏Trong ba ngày từ 11 đến 13/9, The World Of Heineken® biến không gian ven sông TP.HCM thành điểm gặp gỡ của bốn thế giới đam mê: âm nhạc, bóng đá, Pickleball và F1®.‏

‏Không chỉ là một chuỗi hoạt động giải trí, The World Of Heineken® mang đến một hành trình trải nghiệm nơi công chúng không chỉ đến để theo dõi, mà còn trực tiếp khám phá, tương tác và kết nối. Với tinh thần "Từ Fan thành Bạn", sự kiện mở ra không gian kết nối cho những người có chung đam mê, là điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ mới và phút giây gắn kết đầy ý nghĩa. ‏

‏Trong suốt ba ngày, người tham gia có cơ hội bước vào những trải nghiệm đa dạng, từ âm nhạc, tốc độ và bóng đá đến thể thao.‏

‏Trên sân khấu Heineken® x Music, hàng loạt nghệ sĩ Việt Nam đã mang đến những khoảnh khắc sôi động, kết nối hàng nghìn khán giả. Ngày 11/9, sự kiện có sự góp mặt của Phương Ly, Bùi Công Nam và (S)TRONG Trọng Hiếu. Sang ngày 12/9, không khí tiếp tục được khuấy động với HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD, Trang Pháp và Dương Domic. Đêm cao trào ngày 13/9 đánh dấu lần đầu tiên Charlie Puth biểu diễn tại TP.HCM, cùng SOOBIN và dàn nghệ sĩ Việt Nam.‏

‏Bên cạnh đó, Heineken® x F1® mang đến những trải nghiệm lấy cảm hứng từ thế giới tốc độ. Đặc biệt là màn trình diễn đỉnh cao từ tay đua Luciano Bacheta khiến cộng đồng fan tốc độ đã mắt đã tai. ‏

‏Khu vực Heineken® x UEFA Champions League mở ra không gian trải nghiệm mô phỏng bóng đá quốc tế dành cho cộng đồng fan hâm mộ, trong khi Heineken® x Pickleball tạo nên một sân chơi năng động, nơi những người yêu thể thao có thể trực tiếp thử sức, giao lưu và kết nối.‏

‏Các trải nghiệm được liên kết thông qua "Vòng Tay Kết Nối", đưa người tham gia khám phá nhiều thế giới đam mê khác nhau. Mỗi điểm chạm không chỉ mở ra một trải nghiệm mới, mà còn tạo thêm cơ hội để những cộng đồng gặp gỡ và kết nối.‏

‏Góp thêm sức sống cho văn hóa, thể thao và trải nghiệm đô thị‏

‏Với các đô thị hiện đại, sức hấp dẫn không chỉ đến từ những công trình hay địa danh, mà còn từ những trải nghiệm thành phố có thể mang đến cho người dân và du khách. Việc đưa âm nhạc, thể thao và giải trí đến gần hơn với công chúng thông qua những không gian trải nghiệm quy mô lớn góp phần tạo thêm sức sống cho đời sống đô thị. The World Of Heineken® là một ví dụ cho cách không gian công cộng có thể được kích hoạt thành điểm gặp gỡ, khám phá và kết nối thông qua những đam mê chung.‏

‏Trao đổi về xu hướng phát triển sự kiện trong đời sống đô thị, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận định mô hình như The World Of Heineken® cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu của công chúng: ‏ ‏"Công chúng hiện nay không chỉ đến xem một chương trình mà còn muốn được tham gia, tương tác và trải nghiệm nhiều hoạt động trong cùng một không gian."‏

‏Theo ông, việc kết hợp bóng đá, F1®, Pickleball và âm nhạc tại các khu vực ven sông không chỉ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa dạng, mà còn gợi mở khả năng kết nối sự kiện với cảnh quan, dịch vụ, du lịch và đời sống về đêm của Thành phố.‏

‏Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng của kinh tế thể thao đô thị: ‏"Xung quanh một môn thể thao còn có sản phẩm trải nghiệm, trang thiết bị, thời trang, truyền thông, công nghệ, đào tạo, du lịch và cộng đồng người hâm mộ. Nếu biết kết nối các thành phần này, một sự kiện thể thao có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn nhiều."‏

‏Về vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái này, ông Nguyễn Nam Nhân cho rằng Thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp, trong đó có những thương hiệu lớn như Heineken®, tham gia trên tinh thần trách nhiệm và phù hợp với định hướng phát triển chung, thông qua việc tổ chức các sự kiện chất lượng, phát triển hoạt động thể thao cộng đồng và tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm cho người dân và du khách. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh một mô hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi vừa hấp dẫn, vừa an toàn và có trách nhiệm.‏

‏Với TP.HCM – một đô thị năng động và không ngừng chuyển động – các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí ngày càng trở thành những điểm nhấn đáng chú ý, góp phần làm phong phú hành trình khám phá thành phố của người dân và du khách.‏

‏Những mô hình trải nghiệm quy mô lớn như The World Of Heineken® cũng cho thấy tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của TP.HCM như một điểm đến năng động, giàu trải nghiệm và có khả năng đón nhận những sự kiện quy mô lớn.‏

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.‏

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam‏