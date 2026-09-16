Sasin ra mắt bộ đôi Mì Trộn Tương Đen và Mì Ly Vị Hải Sản, đánh dấu hành trình 10 năm

Nhân dấu mốc 10 năm phát triển và cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc, Sasin – thương hiệu gắn liền với mì cay 7 cấp độ – chính thức giới thiệu hai sản phẩm đóng gói mới: Mì Trộn Tương Đen Sasin và Mì Ly Sasin Vị Hải Sản.

Đây là bước đi mới trong chiến lược mở rộng từ chuỗi nhà hàng sang hệ sinh thái ẩm thực đa kênh, đưa hương vị Sasin đến gần hơn với người tiêu dùng trong những bữa ăn hằng ngày.

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập và cột mốc 100 cửa hàng diễn ra ngày 07/09/2026 tại Sasin 104 Hoàng Diệu (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), Sasin giới thiệu hai sản phẩm mới là Mì Trộn Tương Đen Sasin và Mì Ly Sasin Vị Hải Sản. Hai sản phẩm bổ sung vào danh mục FMCG đang được Sasin kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Lazada…, bên cạnh Mì Sasin vị Kim Chi, Mì Sasin vị Soyum và Mì Trộn Sasin Super Cay cấp độ 7. Đồng thời, Sasin tiếp tục mở rộng danh mục sang dòng mì ly ăn liền và các sản phẩm xốt chấm mang hương vị đặc trưng của thương hiệu.

Từ một cửa hàng nhỏ đến thương hiệu gắn liền với mì cay 7 cấp độ

Ra đời năm 2016, Sasin là một trong những thương hiệu tiên phong đưa trải nghiệm mì cay 7 cấp độ đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam. Qua một thập kỷ phát triển, thương hiệu từng bước mở rộng hệ thống trên toàn quốc, đồng thời xây dựng hình ảnh gắn liền với trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc và những món ăn mang dấu ấn riêng của Sasin.

Đến năm 2026, Sasin đánh dấu cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc, với mô hình kết hợp giữa cửa hàng do Sasin trực tiếp vận hành và cửa hàng nhượng quyền. Đây không chỉ là dấu mốc về quy mô, mà còn là nền tảng để thương hiệu bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Không dừng lại ở mô hình nhà hàng, Sasin đang mở rộng sang lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng, đưa những trải nghiệm ẩm thực vốn quen thuộc tại cửa hàng đến gần hơn với các bữa ăn hằng ngày. Mì Trộn Tương Đen và Mì Ly Vị Hải Sản là hai sản phẩm tiêu biểu cho bước chuyển mình này.

Mì Trộn Tương Đen Sasin: Chất Hàn, vị Việt

Lấy cảm hứng từ jajangmyeon – món mì tương đen quen thuộc trong ẩm thực Hàn Quốc, Mì Trộn Tương Đen Sasin kết hợp sợi mì dai với xốt tương đen đậm đà, sánh mịn.

Điểm khác biệt của sản phẩm nằm ở công thức được điều chỉnh để phù hợp hơn với khẩu vị người Việt. Sasin giữ lại tinh thần và phong cách của món mì tương đen Hàn Quốc, đồng thời giảm vị đắng đặc trưng của tương đen Hàn, tạo nên hương vị dễ thưởng thức hơn với người tiêu dùng Việt.

Với cách chế biến đơn giản trong khoảng 4 phút, Mì Trộn Tương Đen Sasin mang đến lựa chọn tiện lợi cho những người yêu thích ẩm thực Hàn Quốc nhưng muốn thưởng thức ngay tại nhà.

Đây cũng là bước mở rộng danh mục đáng chú ý của Sasin khi thương hiệu không chỉ tập trung vào dòng mì cay, mà bắt đầu đưa thêm những hương vị quen thuộc của ẩm thực Hàn Quốc vào danh mục sản phẩm đóng gói dành cho người tiêu dùng Việt.

Mì Ly Sasin Vị Hải Sản: Sợi mì dai, hải sản chua cay, tiện lợi trong 3 phút

Là dòng sản phẩm mới chủ lực của Sasin trong năm 2026, Mì Ly Sasin Vị Hải Sản mang tinh thần của những tô mì Sasin vào một thiết kế dạng ly tiện dụng, phù hợp với nhịp sống năng động.

Sản phẩm nổi bật với sợi mì dai, kết hợp cùng gói gia vị từ những nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn, tạo nên hương vị hải sản chua cay đặc trưng. Sự kết hợp giữa vị cay đặc trưng của Sasin và hương vị hải sản tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các sản phẩm mì ly thông thường.

Chỉ cần thêm nước sôi và chờ khoảng 3 phút, người dùng có thể thưởng thức một phần mì nóng hổi tại nhà, văn phòng hoặc trong những chuyến đi.

Với định dạng nhỏ gọn và tiện lợi, Mì Ly Sasin mở rộng điểm chạm của thương hiệu ra ngoài không gian nhà hàng, tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và những người tìm kiếm một lựa chọn nhanh gọn nhưng vẫn muốn có trải nghiệm hương vị đậm đà.

Từ nhà hàng đến gian bếp: Bước chuyển sang hệ sinh thái FMCG

Việc ra mắt Mì Trộn Tương Đen và Mì Ly Vị Hải Sản nằm trong định hướng dài hạn của Sasin nhằm mở rộng hệ sinh thái ẩm thực, kết nối giữa nhà hàng – sản phẩm tiêu dùng – giải pháp F&B.

Nếu hệ thống nhà hàng là nơi người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm thương hiệu, thì các sản phẩm đóng gói giúp Sasin mở rộng những điểm chạm đó vào đời sống hằng ngày – từ gian bếp gia đình đến văn phòng và những chuyến đi.

Song song với việc phát triển sản phẩm tiêu dùng, Sasin cũng từng bước mở rộng năng lực cung cấp nguyên liệu và giải pháp F&B, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái ẩm thực đa kênh với nền tảng từ kinh nghiệm vận hành và phát triển sản phẩm trong suốt 10 năm qua.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Phúc – CEO & Co-Founder Sasin – cho biết cột mốc 100 cửa hàng không phải là điểm đích mà là điểm tựa cho một chặng đường phát triển mới. Với Sasin, tinh thần "giữ lửa" không chỉ nằm ở việc duy trì những hương vị đã trở thành dấu ấn của thương hiệu, mà còn là tinh thần đổi mới và tiên phong để mang đến những trải nghiệm ẩm thực phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Sự xuất hiện của Mì Trộn Tương Đen và Mì Ly Vị Hải Sản vì vậy không chỉ đánh dấu thêm hai sản phẩm mới trong danh mục của Sasin, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới: đưa trải nghiệm và tinh thần ẩm thực Sasin từ nhà hàng đến gần hơn với gian bếp và cuộc sống hằng ngày của người Việt.

Thông tin về Sasin

Sasin là thương hiệu ẩm thực được thành lập năm 2016, gắn liền với trải nghiệm mì cay 7 cấp độ và ẩm thực phong cách Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau 10 năm phát triển, Sasin đánh dấu cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc, từng bước xây dựng hệ thống kết hợp giữa cửa hàng trực tiếp vận hành và mô hình nhượng quyền.

Không dừng lại ở lĩnh vực nhà hàng, Sasin đang mở rộng sang sản phẩm tiêu dùng đóng gói và lĩnh vực F&B, hướng tới xây dựng hệ sinh thái ẩm thực đa kênh, đưa hương vị và trải nghiệm của thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Các sản phẩm đóng gói mới của Sasin được sản xuất bởi Công ty TNHH Sản xuất Chowon Kitchen, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất và đưa hương vị Sasin đến người tiêu dùng dưới hình thức tiện lợi hơn.

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Sản xuất Chowon Kitchen

Địa chỉ: Nhà xưởng K3-8, KCN Tân Kim mở rộng, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 28 6261 1114.