Từ một chuyến cáp treo vượt biển dài gần 8 km, du khách có thể nhìn xuống những hòn đảo nhỏ giữa làn nước xanh như ngọc trước khi đặt chân tới Hòn Thơm. Đây cũng là một trong những trải nghiệm góp phần đưa Phú Quốc lên vị trí thứ 2 trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026, vượt qua Maldives và Phuket theo

Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới ở 1 điểm đến của Việt Nam vừa vượt mặt cả Maldives và Phuket, là thiên đường biển xanh cát trắng được cả Vingroup và Sun Group lựa chọn

Ở phía Nam Phú Quốc, thay vì tàu thuyền, du khách có thể bắt đầu hành trình tới Hòn Thơm từ một nhà ga nằm tại An Thới. Từ đây, tuyến cáp treo đưa du khách vượt qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa trước khi tới đảo Hòn Thơm. Với chiều dài 7.899,9 m, đây là tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới, theo dữ liệu của Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch Việt Nam.

(Ảnh do AI tạo, có thể không chính xác về tỷ lệ)

Công trình do Sun Group đầu tư với kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng, khởi công năm 2015 và chính thức vận hành từ tháng 2/2018. Tuyến cáp đã rút ngắn thời gian di chuyển từ An Thới tới Hòn Thơm từ khoảng 30 phút đi cano xuống còn khoảng 15 phút.

Ở độ cao trên mặt biển, du khách có thể quan sát một phần quần đảo An Thới, những đảo nhỏ nằm rải rác giữa vùng nước xanh và đường bờ biển phía Nam Phú Quốc.

Theo thông tin từ ngành Du lịch, Hòn Thơm rộng khoảng 5,7 km², sở hữu những bãi cát trắng, hàng dừa và vùng biển xanh trong. Tuyến cáp vì thế không chỉ giải quyết bài toán kết nối mà trở thành một sản phẩm du lịch riêng của đảo, đồng thời cũng là điểm nhấn cho du lịch Phú Quốc.

“Đảo ngọc” nâng tầm vị thế quốc tế

Năm 2026, tạp chí du lịch DestinAsian công bố danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á trong khuôn khổ Readers' Choice Awards. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam và vươn lên vị trí Á quân. Đáng chú ý, thứ hạng này đặt Phú Quốc phía trên nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng trong khu vực. Theo kết quả được công bố, Maldives đứng thứ 3, Phuket đứng thứ 4, trong khi Phú Quốc đứng thứ 2, chỉ sau Bali.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Phú Quốc thăng hạng trong bảng xếp hạng của DestinAsian: từ vị trí thứ 6 năm 2024 lên thứ 5 năm 2025 và thứ 2 năm 2026.

Phú Quốc hiện có khoảng 150 km đường bờ biển, với những bãi biển nổi tiếng như Bãi Dài, cùng các khu vực còn giữ nét hoang sơ như Gành Dầu hay Bãi Thơm. Đảo cũng có rừng nhiệt đới, thác nước, hang động và hệ sinh thái biển phong phú. Nếu trước đây Phú Quốc chủ yếu được biết đến với biển xanh, cát trắng và các khu nghỉ dưỡng, hệ thống trải nghiệm mới đang khiến chuyến đi tới đảo được mở rộng hơn: du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, vui chơi và các hoạt động giải trí trong cùng một hành trình.

Ở phía Nam, nổi bật là Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước Aquatopia cùng các hoạt động trên biển và dịch vụ ẩm thực. Trong khi đó, ở phía Bắc đảo, hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Vinpearl cũng đã hình thành tại khu vực Bãi Dài.

Sự hiện diện của hai hệ sinh thái lớn ở những khu vực khác nhau cho thấy Phú Quốc không còn phát triển du lịch chỉ dựa vào một vài điểm nghỉ dưỡng đơn lẻ.

Năm 2026, Sun Group tiếp tục triển khai nhiều dự án tại Phú Quốc. Doanh nghiệp này đang thực hiện hơn 10 dự án hạ tầng, giao thông và du lịch với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng, trong đó có các dự án liên quan đến sân bay, cảng, đường giao thông và hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Ở phía Vinpearl, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái tích hợp gồm nghỉ dưỡng, giải trí, wellness và MICE.

Những khoản đầu tư này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang được quốc tế chú ý mạnh hơn. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng dẫn đánh giá của CNBC, xếp Phú Quốc vào nhóm 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026, nhấn mạnh lợi thế về biển, hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa địa phương và hạ tầng du lịch cao cấp.

Có thể thấy, Phú Quốc đang mở rộng định vị của mình. Không chỉ là nơi có biển đẹp, đảo ngọc còn sở hữu một hệ sinh thái trong đó thiên nhiên, nghỉ dưỡng, vui chơi và những công trình có tính biểu tượng được đặt cạnh nhau.

Việc vươn lên thứ 2 châu Á, đứng trên cả Maldives và Phuket trong bảng xếp hạng DestinAsian 2026 vì thế là một dấu mốc đáng chú ý. Với một bên là lợi thế tự nhiên sẵn có, một bên là hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Phú Quốc đang có thêm những yếu tố để cạnh tranh trong nhóm các điểm đến biển đảo nổi bật của khu vực.