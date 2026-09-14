12 đại công trình dưới nước của Sun World tạm dừng đón khách từ ngày 1/10

Đây là lịch đóng cửa định kỳ của hạng mục này vì lý do thời tiết.

Sau khi thông báo về việc dừng hoạt động công viên Rồng, ngày 13/9 vừa qua, Sun World Hạ Long chính thức cập giá vé và thời gian hoạt động trong giai đoạn mới. Đồng thời, đơn vị này cho biết công viên Nước cũng sẽ chỉ hoạt động tới hết ngày 30/9/2026 và mở cửa trở lại vào tháng 4/2027. Đây là lịch đóng cửa định kỳ của công viên vì khoảng thời gian này có không khí lạnh, không thích hợp để du khách tham gia vào những trò chơi dưới nước.

Trò chơi cuồng phong lốc xoáy tại Công viên Nước Sun World Hạ Long

Thông báo từ Sun World Hạ Long cho biết từ 14/9-30/9, đơn vị này sẽ áp dụng bảng giá vé và thời gian hoạt động như sau:

Về cáp treo Nữ Hoàng: Giá vé 280.000-380.000 đồng/người tùy từng đối tượng. Thời gian đón khách các ngày trong tuần từ 14-20h. 2 ngày cuối tuần được áp dụng theo khung giờ 9-20h.

Về công viên nước: Giá vé 150.000 đồng/người. Thời gian đón khách các ngày trong tuần từ 13h30-17h30. 2 ngày cuối tuần được áp dụng theo khung giờ 9-17h30.

Theo đó, công viên nước Sun World Hạ Long gồm 12 đại công trình trò chơi dưới nước, được chia thành 3 phân khu: khu trò chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi dành cho trẻ em và không gian dành cho gia đình.

Tại khu trò chơi cảm giác mạnh, du khách có thể thử sức với những trò chơi có mức độ thử thách cao như Cuồng Phong Lốc Xoáy, Cơn Bão Nhiệt Đới... Đây là khu vực phù hợp với những người yêu thích các trò chơi tốc độ và cảm giác mạnh.

Trò tia chớp khổng lồ với những đường trượt dài xuyên thẳng tại Công viên Nước Sun World Ha Long

Sau những trải nghiệm sôi động, du khách có thể chuyển sang các khu vực có nhịp độ nhẹ nhàng hơn như Quốc Đảo Kỳ Diệu và Vịnh Mặt Trời. Không gian này mang đến những trải nghiệm thư giãn với các hoạt động vui chơi dưới nước.

Trong khu vực dành cho gia đình, các thành viên có thể cùng tham gia những trò chơi theo nhóm, từ đó tạo thêm trải nghiệm chung trong chuyến đi. Một số trò chơi đáng chú ý tại đây gồm Đảo Hải Tặc và Thử Thách Mãng Xà, với các thử thách được thiết kế để nhiều người có thể cùng tham gia.

Nếu có kế hoạch trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng, du khách cũng cần lưu ý, hạng mục này cũng sẽ đóng cửa bảo trì trong khoảng thời gian từ 28/9-2/10.