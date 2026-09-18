Bánh xèo “gây thương nhớ”: Khách chờ gần 1 tiếng vẫn không bỏ cuộc

Một quán bánh xèo trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội đang gây chú ý bởi tờ thông báo khá đặc biệt: Vì quán nhỏ, chỉ có thể phục vụ số lượng khách nhất định, chủ quán thậm chí phải “gợi ý” thực khách sang những hàng bánh xèo khác để có trải nghiệm thuận tiện hơn.

Ở Hà Nội có không ít quán ăn gây thương nhớ nhờ một món đặc trưng, nhưng cũng có những nơi khiến thực khách chú ý ngay từ cách chủ quán… thông báo về tình trạng đông khách. Bánh Xèo Tôm Nhảy Thanh Sang trên phố Hai Bà Trưng là một địa chỉ như vậy.

Trên tường quán xuất hiện một tờ giấy với dòng chữ “Thông báo”, trong đó chủ quán gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã ủng hộ suốt 6 năm qua, đồng thời giải thích về việc điều chỉnh giá bán do chi phí nguyên liệu đầu vào và chi phí cố định tăng.

Đáng chú ý hơn, thay vì chỉ thông báo tăng giá, chủ quán còn thẳng thắn cho biết mô hình của mình khá nhỏ, trực tiếp đứng bếp nên không thể phục vụ số lượng khách quá lớn. Vì vậy, quán xin phép giới thiệu thêm một số địa chỉ bánh xèo khác ở gần để thực khách thuận tiện lựa chọn nếu không muốn chờ đợi.

Vì khách quá đông, chủ quán còn gợi ý khách sang những địa chỉ khác để ăn

Ba địa chỉ được nhắc đến trong thông báo gồm Bánh xèo Bếp Xi Khói ở Hà Đông - Cầu Giấy, Bánh xèo Bếp Anh Nghế ở Cầu Giấy và Bánh xèo 77 ở Đại Cồ Việt.

Một chiếc bảng khác tại quán cũng ghi rõ: quán chỉ nhận 10 bàn đặt trước đến trước 12h, những khách chưa đặt bàn được mong thông cảm. Nghe qua có vẻ hơi lạ, bởi chẳng mấy chủ quán lại chủ động “nhường” khách sang hàng khác. Nhưng nhìn vào những trải nghiệm được thực khách chia sẻ, có thể hiểu phần nào lý do.

Một chiếc bảng khác tại quán cũng ghi rõ: quán chỉ nhận 10 bàn đặt trước đến trước 12h, những khách chưa đặt bàn được mong thông cảm

Quán nhỏ, chỉ khoảng 10 bàn nhưng khách vẫn kiên nhẫn chờ

Bánh Xèo Tôm Nhảy Thanh Sang nằm tại 55 phố Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Quán mở cửa buổi sáng từ 10h30-13h45 và buổi chiều từ 16h-20h45.

Không gian quán không quá rộng, nằm trên tầng 2 của một căn nhà kiểu cũ. Một số thực khách mô tả nơi đây khá nhỏ, cả khu vực ăn uống chính và phần gác có lẽ chỉ khoảng 10 bàn.

Chính diện tích hạn chế khiến vào giờ cao điểm, việc phải chờ bàn là chuyện khá thường xuyên. Một khách cho biết từng đến khoảng 19h, phải ngồi ngoài chờ và mất khoảng 15-20 phút mới có bàn. Người khác đi vào cuối tuần, đúng giờ đông khách, cho biết tổng thời gian chờ cả bàn lẫn món lên tới khoảng 50 phút.

Bánh Xèo Tôm Nhảy Thanh Sang nằm tại 55 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quán cũng không có quá nhiều không gian để chờ, dù có bố trí ghế bên ngoài cho khách ngồi trong lúc đợi.

Một điểm khác được nhiều người nhắc tới là quán nằm trên tầng 2, khách đi xe máy có thể gửi xe ở phía dưới với mức phí khoảng 10.000 đồng/xe. Chỗ để ô tô khá hạn chế.

Không gian bên trong mang nét cũ kỹ, đơn giản, trong khi khu vực bàn ghế tương đối sát nhau. Có thực khách nhận xét phần cầu thang đôi lúc có mùi hơi khó chịu, quán cũng khá chật nếu đi vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, những bất tiện này dường như không đủ để ngăn khách quay lại. Bởi thứ khiến nhiều người sẵn sàng chờ đợi lại nằm ở chiếc bánh được mang ra từ căn bếp nhỏ ấy.

Bánh xèo vỏ dày nhưng giòn, tôm thịt đầy đặn

Thực đơn của quán khá đơn giản với các loại bánh xèo gồm trứng 30.000 đồng/chiếc, heo 33.000 đồng, tôm 35.000 đồng, bò 35.000 đồng; các phiên bản kết hợp như heo trứng 38.000 đồng, tôm heo 40.000 đồng và tôm bò 43.000 đồng.

Ngoài ra, quán có trà đá 5.000 đồng, sữa đậu 10.000 đồng, khách có thể gọi thêm cải 5.000 đồng và xoài 10.000 đồng.

Thực đơn của quán chủ yếu là các loại bánh xèo với nhân khác nhau

Điểm được thực khách nhắc đến nhiều nhất là phần vỏ bánh khá dày nhưng giòn, đặc biệt khi bánh vừa được mang ra. Nhân bánh có tôm, thịt và giá đỗ, tùy loại khách gọi; nguyên liệu được nhận xét khá tươi, phần nhân tương đối đầy đặn.

Một thực khách thậm chí gọi đây là “quán bánh xèo ngon nhất” mà mình từng ăn, đặc biệt ấn tượng với lớp vỏ nhìn dày nhưng lại giòn và phần nhân có tôm, thịt tươi.

Một điểm được nhiều người yêu thích là rau ăn kèm. Bên cạnh những loại rau quen thuộc như xà lách, kinh giới, quán còn phục vụ rau mầm và xoài thái sợi, tạo thêm độ tươi và vị chua nhẹ khi cuốn cùng bánh.

Điểm được thực khách nhắc đến nhiều nhất là phần vỏ bánh khá dày nhưng giòn, đặc biệt khi bánh vừa được mang ra.

Bánh tráng dùng để cuốn cũng được một số thực khách đánh giá là khá đúng phong cách miền trong, loại bánh đa nem cần nhúng nước trước khi dùng. Nước chấm được nhận xét vừa miệng, dù có người cho rằng vị hơi ngọt và thích chêm thêm quất, ớt để cân bằng.

Có khách chia sẻ một suất ăn khoảng 2 chiếc bánh có thể đủ no, mức chi tiêu trung bình khoảng 70.000-80.000 đồng/người. Một nhóm 4 người từng ăn hết khoảng 320.000 đồng và nhận xét là khá no nê.

Tuy nhiên, bánh ngon nhất khi ăn nóng. Khi để nguội, lớp vỏ có xu hướng cứng hơn. Một số thực khách cũng cho rằng bánh trứng ngon khi ăn nóng nhưng khá bứ, vì vậy tùy khẩu vị mà lựa chọn.

Nhân bánh có tôm, thịt và giá đỗ, tùy loại khách gọi; nguyên liệu được nhận xét khá tươi, phần nhân tương đối đầy đặn.

Đông khách đến mức có người đến muộn thì… hết tôm

Sự đông đúc của quán không chỉ thể hiện qua những dòng thông báo trên tường.

Một số review cho biết vào giờ cao điểm, thực khách có thể phải xếp hàng hoặc chờ khá lâu mới có bàn. Đáng nói, chờ được bàn chưa có nghĩa là lập tức có bánh, bởi quán có quy mô nhỏ và việc chế biến cần thời gian.

Một thực khách đi khoảng 19h kể rằng khi đến nơi, tôm đã hết nên chỉ còn lựa chọn thịt bò và thịt heo. Sau đó không lâu, thịt bò cũng hết.

Đi vào giờ cao điểm, thực khách có thể phải xếp hàng hoặc chờ khá lâu mới có bàn.

Đây có lẽ cũng là lý do chủ quán trong thông báo nhắc khách nên đặt trước nếu muốn chủ động thời gian. Với những khách mua mang về, quán cũng khuyến nghị đặt trước khoảng một tiếng để có thể chuẩn bị và giao đúng giờ.

Chủ quán cho biết đây là mô hình kinh doanh nhỏ, người chủ trực tiếp đứng bếp nên không thể phục vụ theo kiểu sản xuất hàng loạt. Quán không bán trên ứng dụng, thời gian ra đồ thường khoảng 20-35 phút.

Nói cách khác, đây không phải địa điểm dành cho những ai muốn ghé vào, gọi món rồi ăn thật nhanh. Nhưng với những thực khách sẵn sàng chờ, phần thưởng là một chiếc bánh xèo nóng giòn, nhân đầy đặn cùng rổ rau tươi được nhiều người đánh giá cao.

Có thể phải chờ, nhưng nhiều người vẫn nói “đáng”

Điểm thú vị trong các đánh giá về Thanh Sang là bên cạnh những lời phàn nàn về không gian nhỏ, thời gian chờ lâu hay đôi lúc hết nguyên liệu, phần lớn thực khách vẫn dành nhiều lời khen cho món ăn.

Một người cho rằng chất lượng món ăn “xứng đáng để đợi”, đặc biệt ấn tượng với lớp vỏ giòn tan, nhân tôm thịt tươi và rau ăn kèm được lựa chọn kỹ.

Người khác lại đặc biệt thích phần rau mầm và xoài ăn cùng bánh, cho rằng đây là điểm khác biệt so với nhiều quán bánh xèo khác. Có người thậm chí nhận xét đã lâu mới tìm được một hàng bánh xèo ở Hà Nội có đĩa rau sống “ngon lành, đa dạng” đến vậy.

Dĩ nhiên, trải nghiệm không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Không gian nhỏ, nóng vào buổi trưa, chỗ để xe hạn chế và thời gian chờ lâu là những điểm trừ được nhắc đến. Nếu đi vào giờ cao điểm mà không đặt trước, thực khách có thể phải chuẩn bị tâm lý chờ từ vài chục phút, thậm chí lâu hơn.

Vì vậy, nếu muốn thử Bánh Xèo Tôm Nhảy Thanh Sang, nhiều thực khách gợi ý nên đi sớm, ưu tiên buổi chiều hoặc đặt bàn trước để tránh cảnh chờ đợi và hạn chế nguy cơ một số loại nhân đã hết.

Còn nếu chẳng may đến nơi mà quán đã kín chỗ, có lẽ cũng không cần quá hụt hẫng. Bởi ngay chính chủ quán đã rất thật thà đưa ra lời khuyên: ở gần đó vẫn còn những hàng bánh xèo khác để thực khách lựa chọn.

Và có lẽ, một quán ăn đông đến mức chủ phải viết hẳn giấy “mời khách sang hàng khác” cũng là một kiểu quảng cáo… khá đặc biệt.

Ảnh: Google Review