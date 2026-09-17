Việt Nam sắp lắp tuyến cáp treo gần 3.000 tỷ trong quần thể du lịch 35.000 tỷ ở Thanh Hóa, dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2027

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, hàng vạn người lại đổ về đỉnh núi Nưa để tham dự nghi lễ mở cổng trời thiêng liêng. Bắt đầu từ tháng 12 năm nay, khu di tích này sẽ chính thức đón nhận một hạng mục hạ tầng giao thông mang tính bước ngoặt mà trước nay chưa từng xuất hiện. Đó chính là một tuyến cáp treo quy mô lớn.

Ngọn núi đón gần 100.000 lượt khách chỉ trong nửa tháng Giêng

Quần thể di tích Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên nằm trải dài trên địa bàn các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia gắn liền với địa điểm khởi nghĩa của Bà Triệu cùng tổng diện tích quy hoạch lên đến khoảng 100 ha.

Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Điều khiến khu vực này luôn tấp nập du khách bậc nhất xứ Thanh vào mỗi dịp đầu năm nằm ở một huyệt đạo linh thiêng tọa lạc ngay trên đỉnh núi. Đây được giới chuyên môn đánh giá là một trong ba huyệt đạo quan trọng nhất của cả nước. Vị trí này là một khoảng đất bằng phẳng có bán kính khoảng 21 mét và nằm cách cổng đền Am Tiên chừng 100 mét với hệ thống rào chắn bảo vệ cẩn thận. Theo phong tục tín ngưỡng dân gian, nam giới sẽ đi 7 vòng và nữ giới đi 9 vòng quanh huyệt đạo này để cầu mong bình an may mắn. Ngay cạnh đó còn có giếng Tiên nổi tiếng với truyền thuyết nước dâng quanh năm không bao giờ cạn.

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Lễ hội đền Am Tiên thường chính thức khai hội vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch hằng năm với nghi lễ cúng tế đất trời hay còn được người dân gọi nôm na là lễ mở cổng trời. Bầu không khí lễ hội nhộn nhịp này thường kéo dài liên tục đến khoảng ngày 20 tháng Giêng.

Ảnh: VnExpress

Những con số thống kê đã phản ánh rõ rệt sức hút tâm linh của vùng đất này. Chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu di tích đã đón tiếp khoảng 18.000 lượt khách ghé thăm. Tính rộng ra từ mùng 1 đến ngày 17 tháng Giêng, tổng lượng khách đổ về tham quan và chiêm bái lên tới gần 100.000 lượt và con số này vẫn đang duy trì đà tăng trưởng đều đặn qua từng năm.

Tuyến cáp treo gần 3.000 tỷ đồng bắt đầu lắp đặt từ tháng 12 năm nay

Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chính thức phê duyệt chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 23 tháng 4 năm 2025.

Công trình trọng điểm này sở hữu tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 2.969 tỷ đồng và sử dụng khoảng 31,7 ha đất với thời gian thực hiện kéo dài trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Ảnh phối cảnh: SunGroup

Theo bản kế hoạch chi tiết, công tác thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống cáp treo sẽ chính thức được khởi động từ tháng 12 năm 2026 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành ngay trong năm 2027. Nhằm đảm bảo tiến độ khẩn trương của dự án, sáng ngày 8 tháng 9 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã trực tiếp xuống kiểm tra thực địa và đốc thúc tiến độ triển khai trên công trường.

Cáp treo chỉ là mảnh ghép đầu tiên của siêu quần thể gần 400 ha

Điều đáng chú ý nhất là tuyến cáp treo nghìn tỷ này thực chất mới chỉ là mảnh ghép mở đầu cho một bức tranh đầu tư vĩ mô hơn rất nhiều.

Toàn bộ Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên có tổng quy mô rộng gần 400 ha với mức đầu tư khổng lồ vượt con số 35.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Siêu dự án này được phân chia bài bản thành ba giai đoạn thực hiện.

Ảnh phối cảnh: SunGroup

Giai đoạn một chính là Khu dịch vụ thương mại và hệ thống cáp treo Am Tiên với quy mô gần 32 ha và nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng.

Giai đoạn hai sẽ tập trung phát triển Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa trên diện tích gần 57 ha cùng tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.600 tỷ đồng.

Giai đoạn ba mang quy mô đồ sộ nhất với trọng tâm là Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rộng gần 300 ha và tiêu tốn nguồn vốn đầu tư trên 22.000 tỷ đồng.

Nhìn vào cơ cấu nguồn vốn có thể thấy mảng dịch vụ nghỉ dưỡng mới là phân khu chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất. Trong khi đó cáp treo là hạng mục hạ tầng giao thông bắt buộc phải đi trước một bước để giải quyết triệt để bài toán tiếp cận điểm đến trong những mùa cao điểm du lịch tâm linh.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ vùng lõi di tích

Do tọa lạc ngay trong khu vực di tích cấp quốc gia nên công tác quản lý và bảo tồn cũng được chính quyền địa phương siết chặt song song với quá trình triển khai dự án.

Hồi đầu tháng 1 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành một bản kế hoạch quản lý toàn diện nhằm bảo vệ và phát huy tối đa giá trị của Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu bao gồm cụm Đền Nưa, núi Nưa và Am Tiên.

Thực hiện đúng tinh thần của bản kế hoạch này, ngay trước thềm mùa lễ hội năm nay, toàn bộ khuôn viên cảnh quan cũng như không gian thờ tự tại khu vực Am Tiên đều đã được chính quyền khẩn trương chỉnh trang và tu bổ theo hướng đảm bảo sự sạch đẹp và giữ nguyên vẹn vẻ tôn nghiêm vốn có.

Hướng dẫn chi tiết cách di chuyển đến Am Tiên thời điểm hiện tại

Khởi hành từ trung tâm thành phố Thanh Hóa, du khách có thể linh hoạt sử dụng xe máy, ô tô cá nhân hoặc xe khách để di chuyển tới khu vực núi Nưa với tổng thời gian hành trình dao động khoảng 30 đến 45 phút.

Thời điểm khu di tích đón lượng khách đông đảo nhất thường rơi vào khoảng mùng 9 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Đối với những du khách muốn tận hưởng không gian thanh tịnh và tránh cảnh chen chúc xô đẩy, việc lựa chọn đi vào các ngày thường trong tuần hoặc lên lịch trình vào mùa thu khi thời tiết mát mẻ sẽ là phương án lý tưởng hơn cả. Bên cạnh đó do tính chất trang nghiêm của một không gian tâm linh, người đi lễ cần đặc biệt lưu ý lựa chọn những trang phục kín đáo và lịch sự.

Ảnh: Báo Lao động

Trong thời gian dự án cáp treo đang rục rịch triển khai thi công, mọi hoạt động tham quan và chiêm bái tại khu di tích vẫn sẽ diễn ra bình thường để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Nếu mọi công đoạn thi công bám sát đúng tiến độ đề ra thì rất có thể mùa lễ hội đầu năm 2028 sẽ là khoảnh khắc lịch sử khi du khách lần đầu tiên được lên đỉnh núi Nưa bằng hệ thống cáp treo hiện đại.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Hoá, báo Công lý