Không làm cáp treo, địa phương này quyết định xây cầu vượt biển 2000 tỷ đồng nối 2 hòn đảo: Dài 2,3km, thời gian di chuyển rút ngắn chỉ còn vài phút

2 hòn đảo này đều là những "viên ngọc thô" của biển Việt Nam, đang chờ du khách tới khám phá.

Nằm ở vùng biển Đông Bắc của Quảng Ninh, Cô Tô là một trong những quần đảo nổi tiếng với những bãi cát trắng, nước biển xanh cùng hệ sinh thái rừng - biển còn khá nguyên sơ. Trong đó, hai đảo lớn Cô Tô và Thanh Lân nằm sát nhau nhưng đến nay việc đi lại giữa hai bên vẫn chủ yếu phụ thuộc vào tàu, đò.

Khoảng cách ấy sắp được nối lại bằng một công trình quy mô gần 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, UBND đặc khu Cô Tô vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu kết nối đảo Cô Tô với đảo Thanh Lân. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.991,653 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách đặc khu Cô Tô.

Toàn bộ tuyến cầu và đường dẫn dài khoảng 2,855 km, riêng phần cầu vượt biển khoảng 2,3 km. Điểm đầu giao với đường Hồng Vàn trên đảo Cô Tô lớn, điểm cuối giao với đường Bạch Đằng trên đảo Thanh Lân. Dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và dự kiến triển khai giai đoạn 2027-2029.

Phối cảnh cầu vượt biển nối 2 đảo Cô Tô lớn và Thanh Lân tạo bởi AI

Không chỉ có phần cầu chính, hai đầu tuyến còn được quy hoạch thành những không gian công cộng rộng khoảng 0,34 ha mỗi bên. Đầu cầu phía Cô Tô dự kiến có hải đăng, quảng trường, đường dạo ven biển, công trình dịch vụ, nhà chờ và bãi đỗ xe; phía Thanh Lân có cột cờ, quảng trường trung tâm, đường dạo cùng các hạng mục cảnh quan.

Từng tính làm nối hai đảo bằng cáp treo, cuối cùng chọn xây cầu

Ý tưởng tạo một kết nối trực tiếp giữa Cô Tô lớn và Thanh Lân thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Trong Quy hoạch chung Cô Tô năm 2020, địa phương từng định hướng xây cáp treo nối hai đảo. Tuy nhiên, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch năm 2026 cho biết phương án này chưa được thực hiện. Nếu triển khai, cáp treo sẽ thiên về phục vụ du lịch, có chi phí đi lại cao và không phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên của người dân.

Vì vậy, phương án xây cầu được đưa vào nghiên cứu. Kế hoạch số 309/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 17/11/2025 cũng xác định cầu Cô Tô lớn - Thanh Lân là một trong những công trình ưu tiên giai đoạn 2027-2029.

Phương án dự kiến ban đầu nối 2 đảo là xây tuyến cáp treo, tuy nhiên hiện nay đã được thay bằng cầu vượt biển (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Sự thay đổi này càng dễ hiểu nếu nhìn vào cách hai đảo đang kết nối hiện nay. Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, Thanh Lân cách Cô Tô lớn khoảng 2 km theo khu vực kết nối được nghiên cứu; người dân chủ yếu đi bằng thuyền, đò, mất khoảng 20 phút một chiều trong điều kiện thời tiết bình thường. Sóng lớn, gió mạnh có thể khiến hành trình bị ảnh hưởng.

Bởi vậy, cây cầu không chỉ phục vụ khách du lịch. Khi hình thành, công trình còn giúp khoảng 1.600 người đang sinh sống tại Thanh Lân tiếp cận thuận tiện hơn với y tế, giáo dục, văn hóa, hành chính và các dịch vụ thiết yếu tập trung ở đảo Cô Tô lớn.

Một đầu cầu là trung tâm du lịch Cô Tô, nơi đã đón hơn 300.000 lượt khách năm nay

Điểm đầu của cây cầu nằm tại đường Hồng Vàn, ngay trên đảo Cô Tô lớn - khu vực hiện tập trung phần lớn hạ tầng và hoạt động du lịch của đặc khu.

Hồng Vàn cũng là một trong những bãi biển quen thuộc nhất tại đây, bên cạnh Vàn Chảy. Xa hơn là bãi đá Móng Rồng với những lớp đá hình thành qua quá trình kiến tạo, bào mòn của sóng biển; hải đăng Cô Tô nằm trên cao và Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực trung tâm đảo.

Ảnh VinWonders

Những năm gần đây, trải nghiệm trên Cô Tô cũng không còn dừng lại ở tắm biển. Địa phương đã phát triển thêm các tuyến tham quan đảo, chèo SUP, kayak, câu mực đêm, thể thao dưới nước và mô hình trải nghiệm gắn với nuôi biển. Năm 2026, Cô Tô còn đưa vào vận hành nền tảng Cô Tô Digital, tích hợp lịch tàu, khách sạn, bản đồ và các điểm check-in cho du khách.

Sức hút của đảo thể hiện khá rõ qua lượng khách. Báo Quảng Ninh cho biết từ ngày 15/12/2025 đến 24/7/2026, Cô Tô đã đón hơn 313.000 lượt khách. Cả năm 2026, địa phương đặt mục tiêu 392.000 lượt khách với doanh thu khoảng 1.176 tỷ đồng.

Đầu bên kia là Thanh Lân, hơn 70% diện tích được rừng tự nhiên che phủ

Thanh Lân được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng giới thiệu với tên gọi “viên ngọc ẩn vùng Đông Bắc”. Theo thông tin cập nhật của tỉnh Quảng Ninh, đảo rộng khoảng 27 km², là đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô và có khoảng 1.600 người sinh sống. Đáng chú ý, hơn 70% diện tích được rừng tự nhiên che phủ.

Nếu Cô Tô lớn đã có các bãi tắm đông khách và hệ thống dịch vụ tương đối hoàn chỉnh, Thanh Lân vẫn giữ nhiều nét nguyên sơ. Ba Châu, Hải Quân, C67 là những bãi biển được địa phương nhắc tới với cát trắng, nước trong và cảnh quan chưa bị bê tông hóa nhiều. Có nơi rừng tự nhiên gần như kéo sát xuống bờ biển.

Đảo Thanh Lân còn rất hoang sơ, hơn 70% diện tích là rừng tự nhiên che phủ (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Chính điều kiện này đang tạo ra một hướng du lịch khác cho hòn đảo. Du khách có thể trekking xuyên rừng, cắm trại ven biển, câu cá, câu mực hoặc trải nghiệm cuộc sống ngư dân. Từ tháng 4/2023, Quảng Ninh còn cho phép tổ chức lặn biển có hướng dẫn viên tại Vụng Tròn, Hòn Chim và Hòn Ông Tích ở khu vực Thanh Lân, mở thêm trải nghiệm khám phá hệ sinh thái dưới mặt nước.

Trong những tài liệu quy hoạch trước đây, Cô Tô lớn và Thanh Lân vốn đã được định hướng phát triển các chức năng bổ trợ cho nhau: một bên tập trung dịch vụ, du lịch; bên còn lại có lợi thế về nghỉ dưỡng và cảnh quan tự nhiên. Cây cầu gần 2.000 tỷ đồng vì thế có thể trở thành mắt xích còn thiếu giữa hai không gian này.

Khi công trình hoàn thành theo kế hoạch, hành trình vốn phải đi tàu, đò giữa hai đảo sẽ được thay bằng kết nối đường bộ trực tiếp. Khi đó, từ những bãi biển đông khách trên Cô Tô lớn, du khách có thể tiếp tục sang Thanh Lân để khám phá rừng tự nhiên, những bãi cát còn hoang sơ hay lặn biển mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phương tiện đường thủy.