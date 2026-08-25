Bữa tối chỉ có 3 món nấu đơn giản mà lại ngon, con trai tôi reo lên: "Ngon tuyệt, con sẽ béo lên mất!"

Dù chuẩn bị nguyên liệu cực kỳ tiện lợi với 3 món, hương vị kết hợp lại vô cùng trọn vẹn và vừa miệng. Vừa gắp miếng thịt kho nóng hổi ăn cùng cơm trắng, con trai tôi vừa xuýt xoa "Ngon tuyệt, con béo lên mất!".

Tôi rất thích nấu ăn và thường xuyên cải thiện bữa ăn cho gia đình, đặc biệt là để chiều chuộng cậu con trai bé nhỏ của mình. Bữa tối tôi nấu không cầu kỳ, hôm nay chỉ vỏn vẹn 3 món với công thức đơn giản. Dù chuẩn bị cực kỳ tiện lợi, hương vị kết hợp lại vô cùng trọn vẹn và vừa miệng. Vừa gắp miếng thịt kho nóng hổi ăn cùng cơm trắng, con trai tôi vừa xuýt xoa cười: "Ngon tuyệt, con sẽ béo lên mất!". Lời khen ngây ngô ấy làm gian bếp nhỏ như bừng sáng, biến một bữa cơm thường ngày thành khoảnh khắc hạnh phúc thật trọn vẹn.

Món đầu tiên là thịt lợn kho hạt dẻ và mộc nhĩ

Thực ra, với bữa ăn này, con trai tôi nói rằng, không cần đến ba món, chỉ 1 món này thôi cũng đủ chinh phục cả gia đình rồi. Ngay cả tôi, người đang ăn kiêng, cũng không bỏ sót một miếng nào. Ngon quá trời luôn!

Thịt ba chỉ kho có màu nâu đỏ đẹp mắt với độ bóng mượt. Mỗi miếng có vân mỡ hoàn hảo, dày và căng mọng, được phủ một lớp nước sốt đậm đà, óng ánh. Món ăn còn được điểm thêm hạt dẻ vàng tròn và mộc nhĩ đen bóng, cuối cùng rắc thêm một ít hành lá xanh tươi. Đây quả là một bữa tiệc thị giác, khứu giác và vị giác!

Món thịt ba chỉ kho của tôi ngon tuyệt vời. Đây là hạt dẻ tôi đã mua sẵn và trữ đông trong tủ lạnh. Chúng đã được bóc vỏ, khi tôi cần nấu món ăn chỉ việc lấy ra một nắm - quá tiện lợi!

Với tôi, mộc nhĩ là nguyên liệu không thể thiếu trong các món hầm/kho thịt. Chúng thực sự là một nguyên liệu góp phần giúp món ăn ngon tuyệt vời! Mộc nhĩ mềm và giòn, thấm đẫm nước thịt, tạo nên kết cấu mềm mại nhưng vẫn giòn sần sật - một trải nghiệm rất hoàn hảo. Ngoài ra mộc nhĩ rất giàu dinh dưỡng. Nó chứa nhiều sắt, thậm chí còn hơn cả táo đỏ! Đây cũng là một chất làm sạch đường ruột tự nhiên nhờ giàu chất xơ (chất nhầy thực vật), giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã. Chất xơ tạo cũng cảm giác no lâu, từ đó giúp hạn chế nạp thêm calo vào cơ thể - thực phẩm tốt cho việc giảm cân

Cách làm món ăn này rất đơn giản. Cắt thịt ba chỉ thành từng miếng. Đun nóng chảo, không cần thêm dầu ăn, cho thịt ba chỉ vào và chiên trên lửa vừa nhỏ. Bước này rất quan trọng. Mục đích của nó là loại bỏ mỡ khỏi thịt ba chỉ. Bằng cách này, thịt ba chỉ kho sẽ được nấu mà không cần dầu, và phần thịt mỡ sẽ không bị ngấy. Nó cũng sẽ giàu collagen.

Áp chảo cho đến khi vàng nâu cả hai mặt, và rất nhiều mỡ chảy ra. Đổ bỏ phần mỡ thừa, thêm nước tương, nước tương đen và một lượng rượu nấu ăn vừa đủ, rồi đảo nhanh tay cho đến khi thịt thấm đều màu gia vị. Thêm lượng nước vừa đủ, gừng thái lát, tỏi và đường phèn, giảm lửa từ lớn xuống nhỏ và hẹn giờ 50 phút. Thêm hạt dẻ vào trong 30 phút cuối cùng. Thêm mộc nhĩ. Thực ra, tốt nhất là nên cho mộc nhĩ vào ngay từ đầu; ninh càng lâu thì càng ngon. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Thứ hai là món nấm xào đậu phụ

Bữa cơm hôm nay đã có món thịt heo kho. Vì vậy hai món còn lại đương nhiên cần được chế biến nhẹ nhàng hơn. Nấm rất ngon, còn đậu phụ chiên giòn bên ngoài và mềm bên trong, hương vị cũng rất tuyệt vời. Thêm một ít ớt chuông xanh để trang trí làm cho món ăn thêm giòn, ngon và đẹp mắt!

Đậu hũ chiên rất ngon, và nó cũng là một loại thực phẩm thực vật giàu protein, dễ tiêu hóa hơn sữa! Cách làm món ăn cũng rất đơn giản và nhanh chóng.

Đun nóng dầu trong chảo trên lửa lớn, cho đậu phụ vào và chiên nhanh cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Cho nấm mỡ đã rửa sạch và cắt lát vào xào, sau đó thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong chốc lát.

Thêm ớt chuông xanh và đảo đều. Cuối cùng, nêm muối cho vừa ăn, đảo đều cho hòa quyện. Cuối cùng lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thứ ba là món canh nấm và trứng

Cuối cùng, chúng ta hãy nấu canh, bắt đầu với nấm sò. Nấm sò cũng rất ngon. Bạn có thể dễ dàng nấu món canh trứng với nấm sò, món ăn này đơn giản, ngon miệng và tốt cho sức khỏe!

Rửa sạch nấm sò rồi xé thành các miếng nhỏ. Cho một chút dầu ăn vào nồi, phi thơm một ít gốc hành rồi thêm nấm sò vào, xào đều tay. Cho một lượng nước vừa đủ vào rồi đun sôi. Nếu bạn có nước dùng gà/nước hầm xương, món ăn còn ngon hơn. Hãy đun sôi nước dùng trong nồi, sau đó thêm nấm sò vào. Nấu sôi trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, đổ trứng đã đánh tan vào và nêm muối cho vừa ăn.

Trên đây là 1 trong số các thực bữa tối 3 món nấu dễ mà ngon miệng tôi đã nấu. Bạn có thể tham khảo để thêm ý tưởng cho bữa cơm gia đình nhà mình nhé!