Danh sách 65 cửa khẩu, khu vực áp dụng miễn thị thực quá cảnh 240 giờ cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc

Đây là thông tin quan trọng đối với những du khách muốn ghé thăm Trung Quốc trong thời gian tới.

Mới đây, Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc (NIA) thông báo mở rộng chính sách quá cảnh miễn thị thực (visa) 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn visa 30 ngày vào Hải Nam cho công dân Việt Nam. Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 20/8.

Theo quy định, công dân Việt Nam sở hữu hộ chiếu phổ thông, có vé nối chuyến đã được xác nhận với ngày và hành trình cố định, sẽ được miễn visa quá cảnh tối đa 240 giờ (10 ngày) qua 65 cửa khẩu chỉ định của Trung Quốc và chỉ ở trong phạm vi các khu vực được chỉ định. Danh sách 65 cửa khẩu và khu vực được phép lưu trú theo chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc như sau:

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) lưu ý, Trung Quốc có quy định cụ thể về các khu vực công dân nước ngoài được nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú. Các trạm kiểm soát được đặt tại ranh giới mỗi tỉnh, thành phố để kiểm tra giấy tờ của người nước ngoài trước khi di chuyển vào địa phận của tỉnh/thành phố khác.

Bên cạnh đó, công dân Việt Nam cũng được miễn visa lưu trú tối đa 30 ngày khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế tại tỉnh Hải Nam và chỉ di chuyển trong phạm vi tỉnh này.

Các chính sách trên chỉ áp dụng với các du khách đủ điều kiện và nhập/quá cảnh với mục đích du lịch, công tác, thăm hỏi và thăm thân trong thời gian ngắn hạn. Đối với các hoạt động cần sự chấp thuận trước như làm việc, học tập và đưa tin báo chí, công dân Việt Nam vẫn phải xin thị thực phù hợp trước khi đến Trung Quốc.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du khách đi theo hai chính sách trên được tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, tham quan và thăm thân. Các trường hợp sang Trung Quốc để làm việc, học tập, tác nghiệp báo chí hoặc các hoạt động cần phê duyệt trước vẫn phải xin visa phù hợp trước khi nhập cảnh.

NIA cho biết đây là bước đi nhằm thúc đẩy mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao lưu với các nước láng giềng, kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch, thương mại và đầu tư song phương.

Theo thống kê, trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc ghi nhận khoảng 22,91 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có gần 17,82 triệu lượt nhập cảnh theo diện miễn visa, chiếm 77,7% tổng số lượt khách.

Theo Cổng TTĐT Cục du lịch Quốc gia Việt Nam