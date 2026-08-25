Việt Nam sở hữu cây cầu không bắc qua con sông nào, nằm ở độ cao hơn 2.200m, thuộc quần thể du lịch trị giá hơn 3.500 tỷ đồng

Cây cầu kính cao nhất Việt Nam nổi bật với hệ thống thang máy kính cao khoảng 300 m xuyên qua lòng núi, trong khi khí hậu quanh năm mát mẻ, tạo điều kiện để du khách ngắm cảnh và săn mây.

Nằm trên đèo Ô Quy Hồ, ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển, Cầu kính Rồng Mây là một trong những công trình du lịch đặc biệt tại khu vực Tây Bắc của Việt Nam. Không chỉ sở hữu cầu đi bộ bằng kính vươn khỏi vách núi, công trình còn có hệ thống thang máy kính cao khoảng 300 m, đưa du khách từ chân núi lên khu vực cầu.

Cầu kính Rồng Mây do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư, nằm tại khu vực Cổng trời trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cách khu vực Sa Pa khoảng 16 km. Công trình được khởi công năm 2017 và khánh thành vào tháng 11/2019, nằm trong quần thể khu du lịch có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng chia làm 3 giai đoạn.

Chỉ riêng giai đoạn 1, đơn vị này đã đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng với các hạng mục như: Hệ thống thang máy ngoài trời, cầu kính vươn ra vách núi và cầu kính bám quanh vách núi tổng chiều dài mặt cầu, các căn bungalow nghỉ dưỡng, bể bơi vô cực, nhà hàng, khu vui chơi cảm giác mạnh, khu tâm linh…

Tại thời điểm khánh thành, Rồng Mây là cầu kính cao nhất Việt Nam và là cây cầu kính thứ hai được đưa vào khai thác tại Việt Nam, trước đó là cây cầu ở thác Dải Yếm (Mộc Châu) có độ cao 22 m. Công trình nằm ở độ cao khoảng 2.200 m so với mực nước biển và khoảng 548 m so với khu vực khe núi phía dưới.

Điểm đặc biệt của công trình là cầu được thiết kế để vươn trực tiếp ra khỏi vách núi. Phần cầu kính có chiều dài khoảng 60 m, rộng khoảng 5 m, tạo thành một lối đi nằm giữa không trung. Từ đây, du khách có thể quan sát đèo Ô Quy Hồ, núi rừng Hoàng Liên Sơn và thung lũng phía dưới.

Sàn cầu được cấu tạo từ nhiều lớp kính cường lực. Theo thông tin giới thiệu về công trình, hệ thống kính gồm 3 lớp, kết hợp các lớp phim bảo vệ, với tổng độ dày khoảng 4,2 cm. Thiết kế này nhằm đáp ứng yêu cầu chịu lực khi công trình phục vụ lượng lớn khách tham quan cùng lúc. Theo chủ đầu tư, toàn bộ công trình có thể chịu được sức nặng của 3.000 người cùng lúc. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, đơn vị này cho phép tối đa 500 khách lên cầu đồng thời.

Một hạng mục đáng chú ý khác là hệ thống thang máy kính cao khoảng 305 m. Trong đó, khoảng 80 m thang máy được bố trí bên trong lòng núi. Buồng thang có ba mặt kính trong suốt, cho phép hành khách quan sát cảnh quan trong quá trình di chuyển.

Thang máy có sức chứa khoảng 30 người mỗi lượt. Từ khu vực chân núi, hệ thống đưa du khách lên độ cao của cầu kính, rút ngắn đáng kể hành trình tiếp cận công trình trên vách núi. Đây cũng là một trong những hạng mục tạo nên sự khác biệt của khu du lịch Rồng Mây so với các điểm tham quan cầu kính thông thường.

Ngoài cầu kính và thang máy, khu du lịch Rồng Mây được phát triển theo mô hình quần thể du lịch tích hợp, gồm các hoạt động ngắm cảnh, trải nghiệm văn hóa, trò chơi mạo hiểm cùng hệ thống nhà hàng, lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Với vị trí trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, khu vực này cũng trở thành điểm săn mây được nhiều du khách lựa chọn. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, mây có thể bao phủ các sườn núi và khu vực quanh cầu, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi Tây Bắc với khí hậu mát mẻ quanh năm.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, khu du lịch hiện đón trung bình hơn 50.000 lượt khách mỗi năm. Công trình đang tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí các ki-ốt với mức thuê phù hợp để người dân địa phương kinh doanh, qua đó tạo thêm nguồn thu nhập và việc làm cho hàng trăm lao động khác.

Từ một dự án du lịch có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, Cầu kính Rồng Mây đang khai thác lợi thế địa hình đặc biệt của đèo Ô Quy Hồ để hình thành một điểm đến kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và công trình nhân tạo, trong đó độ cao và hệ thống thang máy kính là những yếu tố tạo dấu ấn riêng.