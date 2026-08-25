Vé sát ngày đội tới 65%, đường sắt tăng thêm 37 chuyến: Giá vé dịp 2/9 biến động ra sao?

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, đúng vào thời điểm giao mùa giữa hè và thu, khiến nhu cầu di chuyển bằng đường sắt tăng vọt so với ngày thường.

Không chỉ các chặng quen thuộc nối hai đầu đất nước, nhiều tuyến tàu du lịch mới cũng vừa được đưa vào khai thác ngay trước thềm kỳ nghỉ, kéo theo bức tranh giá vé năm nay có phần nhộn nhịp và đa dạng hơn mọi năm.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, tính đến ngày 21/8, ngành đường sắt đã bán ra khoảng 64.000 vé cho các chuyến đi trong dịp lễ 2/9. Để đáp ứng lượng khách tăng cao, đơn vị vận hành đã quyết định chạy thêm tổng cộng 37 chuyến tàu trên cả tuyến Bắc Nam lẫn các tuyến khu đoạn. Trên trục Bắc Nam, sáu đôi tàu Thống Nhất quen thuộc gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 và SE11/12 vẫn chạy thường xuyên như mọi ngày, đồng thời có thêm hai chuyến tăng cường SE23, SE24. Riêng tuyến Hà Nội đi Đà Nẵng, ngoài đôi tàu chất lượng cao SE19/20 chạy đều đặn, ngành đường sắt bổ sung thêm chuyến SE17 khởi hành ngày 29/8 và SE18 ngày 30/8 để giảm áp lực cho những ngày cao điểm nhất.

Giá vé từng chặng biến động ra sao?

Ở khu vực phía Nam, chặng Sài Gòn đi Nha Trang tiếp tục là lựa chọn nghỉ biển ngắn ngày được săn đón nhất, với khoảng 8 chuyến chạy mỗi ngày và mức giá phổ thông chỉ từ 230.000 đồng một lượt. Nếu muốn trải nghiệm cao cấp hơn, hành khách có thể chọn tàu 5 sao SNT2 với giá dao động từ 340.000 đến 636.000 đồng tùy hạng ghế. Chặng Sài Gòn đi Phan Thiết, Bình Thuận cũng không kém phần sôi động nhờ lợi thế quãng đường ngắn, phù hợp cho những chuyến đi biển cuối tuần dài. Vé chiều đi từ Sài Gòn có giá từ 317.000 đồng, trong khi chiều về từ Phan Thiết dao động từ 195.000 đến 479.000 đồng, riêng tàu SPT chạy thẳng vào trung tâm ga Phan Thiết có mức giá khởi điểm chỉ từ 139.000 đồng.

Tại miền Trung, cung đường Huế đi Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm được du khách yêu thích nhờ cảnh sắc đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Vé ghế mềm điều hòa trên tàu di sản "Kết nối di sản miền Trung" có giá 207.000 đồng một lượt, mua khứ hồi được tính 414.000 đồng cho cả hai chiều; trong khi các chuyến tàu Thống Nhất thông thường chạy qua chặng này có giá mềm hơn, chỉ từ 70.000 đến 120.000 đồng. Đáng chú ý, từ ngày 29/8, ngay trước kỳ nghỉ, ngành đường sắt chính thức khai trương tuyến tàu mới mang tên "Hành trình kỳ quan, Di sản thế giới" nối Huế với Phong Nha thuộc Quảng Trị. Trong tuần lễ khai trương từ 29/8 đến 5/9, giá vé được giảm tới 50%, chỉ còn khoảng 210.000 đến 380.000 đồng cho chặng Huế đi Thọ Lộc; sau mốc 6/9, mức giảm còn duy trì ở 15%, cộng thêm ưu đãi 10% cho vé khứ hồi chiều về.

Ở phía Bắc, chặng Hà Nội đi Lào Cai phục vụ nhu cầu lên Sa Pa vẫn giữ vị trí tuyến đường sắt du lịch bận rộn bậc nhất. Các đôi tàu SP chạy đêm để sáng sớm hôm sau có mặt tại Lào Cai, giá vé phổ thông dao động từ 164.000 đến 855.000 đồng tùy hạng ghế hay khoang giường. Với nhóm khách muốn trải nghiệm sang trọng hơn, các đoàn tàu du lịch tư nhân chạy ghép toa trong đoàn SP như Chapa Express hay Tonkin Express có giá từ 850.000 đến 990.000 đồng một khoang. Chặng Hà Nội đi Hải Phòng trên đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ cũng là lựa chọn quen thuộc cho những chuyến food tour trong ngày, với giá vé chặng suốt khoảng 170.000 đến 198.000 đồng, còn nếu chỉ đi tới Hải Dương giữa đường thì mức giá chỉ từ 104.000 đến 126.000 đồng.

Nhìn chung, mức giá kể trên áp dụng cho điều kiện thông thường và có thể biến động theo từng thời điểm đặt vé. Với các chặng dài như tuyến Sài Gòn đi Hà Nội, vé mua sát ngày khởi hành, đặc biệt dưới 7 ngày trước giờ tàu chạy, có thể đội giá tới 65% so với ngày thường; còn đặt trước khoảng 7 đến 14 ngày mức tăng vào khoảng 55%. Riêng ngày cuối tuần trong tuần lễ nghỉ, giá vé cũng thường được cộng thêm khoảng 10% so với biểu giá ngày thường.

Giá vé có thực sự tăng mạnh?

Nhìn tổng thể, giá vé tàu hỏa dịp 2/9 năm nay không rơi vào tình trạng tăng vọt hay khan hiếm đột biến, mà biến động theo đúng biên độ đã được ngành đường sắt niêm yết sẵn cho mùa cao điểm. Mức tăng phổ biến nhất, áp dụng cho phần lớn các tuyến khu đoạn như Hà Nội đi Đà Nẵng hay Hà Nội đi Lào Cai, chỉ vào khoảng 10 đến 30% so với ngày thường. Mức tăng mạnh hơn, lên tới 55 đến 65%, chủ yếu rơi vào nhóm hành khách đặt vé quá sát ngày khởi hành, dưới 14 ngày trước giờ tàu chạy trên các tuyến dài xuyên Việt, chứ không phải mặt bằng chung áp dụng cho mọi hành khách.

Điều thú vị là ngay trong giai đoạn cao điểm này, một số tuyến lại đi ngược xu hướng tăng giá. Tuyến mới khai trương Huế đi Phong Nha giảm tới 50% đúng trong tuần lễ diễn ra kỳ nghỉ, còn trước đó từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, ngành đường sắt cũng vừa có đợt giảm 10% giá vé trên nhiều tuyến Bắc Nam để kích cầu mùa hè. Nhờ vậy, bức tranh giá vé đường sắt dịp 2/9 năm nay tạo ra sự tương phản khá rõ với thị trường hàng không, nơi giá vé máy bay đang có xu hướng hạ nhiệt nhưng tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng du lịch trọng điểm lại tăng vọt, vượt mốc 55% ngay từ những ngày đầu cao điểm.

So với hàng không, nơi tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chặng du lịch trọng điểm đã vượt 55% ngay từ ngày cao điểm 29/8, ngành đường sắt hiện chưa công bố con số tỷ lệ lấp đầy cụ thể mà chỉ đưa ra tổng số vé bán ra theo từng thời điểm. Dù vậy, việc chủ động tăng thêm 37 chuyến tàu trên diện rộng, cùng lúc khai trương tuyến du lịch mới đúng dịp lễ, cho thấy ngành đường sắt đang đặt kỳ vọng khá lớn vào lượng khách năm nay, nhất là ở các cung đường ngắn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần dài như Sài Gòn đi Nha Trang, Sài Gòn đi Phan Thiết hay Hà Nội đi Lào Cai. Với những ai còn đang cân nhắc lịch trình, việc đặt vé càng sớm càng giúp tránh được mức phụ thu cho vé sát ngày, đồng thời có nhiều lựa chọn hơn về khung giờ khởi hành lẫn hạng ghế phù hợp.