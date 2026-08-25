Hòn đảo nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây khu nghỉ dưỡng 5 sao từ 25 năm trước: Nay sắp có sân golf hơn 100ha hàng đầu hành tinh, lần đầu tiên ở Việt Nam

Với hoạt công trình quy mô lớn, hòn đảo luôn là một trong những điểm đến đáng chú ý.

Nằm giữa vịnh Nha Trang, Hòn Tre là đảo lớn nhất trong số 19 đảo lớn nhỏ tại đây. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đảo có diện tích 3.323,15ha, tương đương hơn 33km². Người dân địa phương còn ví Hòn Tre như một "tấm bình phong" tự nhiên nằm phía đông Nha Trang.

Hơn hai thập kỷ trước, đây cũng là nơi gắn với những bước đi đầu tiên của Vinpearl trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.

Đảo Hòn Tre nhìn từ xa (Ảnh Best Price)

Theo Báo cáo thường niên 2025 của Vinpearl, năm 2001, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch, Thương mại và Dịch vụ Hòn Tre – tiền thân của Công ty Cổ phần Vinpearl – được thành lập. Đến năm 2003, Vinpearl Resort Nha Trang chính thức khai trương sau khoảng 18 tháng xây dựng, trở thành khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên trên đảo Hòn Tre. Tài liệu doanh nghiệp trước đó cũng xác định đây là dự án đầu tiên được Vinpearl đưa vào khai thác.

Từ dấu mốc này, hệ sinh thái du lịch tại Hòn Tre liên tục được mở rộng. Và hơn 20 năm sau, một trong những dự án mới đáng chú ý nhất tiếp tục được triển khai trên chính hòn đảo này.

Ngày 19/1/2026, Vinpearl chính thức khởi công sân golf Bãi Tre, trải dài từ khu vực Bãi Tre đến Đầm Bấy. Dự án có quy mô hơn 100ha, nằm trên dải địa hình ven biển có các vách núi hướng thẳng ra đại dương.

Sân golf hơn 100ha với 9 hố men theo vách núi sát biển

Theo thông tin công bố từ Vingroup, sân golf Bãi Tre được phát triển theo mô hình links 19 hố, do kiến trúc sư sân golf Kyle Phillips thiết kế. Tên tuổi của ông gắn với nhiều sân từng xuất hiện trong các bảng xếp hạng sân golf hàng đầu thế giới như California Golf Club of San Francisco, Kingsbarns, South Cape Owners Club hay Yas Links.

Sân golf nằm tại khu vực Bãi Tre vắt sang Đầm Bấy, một trong những góc đảo tuyệt đẹp và cực riêng tư trên đảo Hòn Tre (Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Thiết kế Bãi Tre được xây dựng dựa trên địa hình tự nhiên, tận dụng sự biến đổi cao độ, hướng gió biển và thảm thực vật bản địa. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở 9 hố sau, khi các fairway được bố trí men theo những triền cao sát biển.

Vinpearl gọi dạng địa hình này là Top Cliff và giới thiệu Bãi Tre là sân golf đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế trên địa hình vách núi ven biển. Với vị trí này, cú đánh của golfer không chỉ chịu tác động của khoảng cách mà còn phụ thuộc vào gió biển, độ cao và không gian mở từ đại dương.

Ngoài 18 hố tiêu chuẩn, dự án còn có hố thứ 19, được thiết kế nhằm kéo dài trải nghiệm sau vòng chơi và tạo thêm không gian giao lưu giữa các golfer. Sân được định hướng theo mô hình public 6 sao, phục vụ golfer trong nước và quốc tế, đi kèm clubhouse ở phân khúc cao cấp.

Trong thông báo khởi công, Vinpearl cho biết dự án được kỳ vọng trở thành sân golf thuộc nhóm đầu thế giới và hướng tới xuất hiện trong các bảng xếp hạng sân golf quốc tế.

Tầm nhìn từ hố 15 – một trong những hố đặc trưng với địa hình Top Cliff, được tạo hình trên các vách đá cheo leo cùng hướng nhìn ngoạn mục ra vịnh biển Nha Trang (Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Địa hình nguyên bản độc đáo của Bãi Tre từ trên cao - nơi sẽ xây sân golf của Vinpearl (Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Đến Hòn Tre hiện nay, du khách có thể trải nghiệm gì?

Trong khi sân Bãi Tre đang được xây dựng, Hòn Tre đã sở hữu hệ thống nghỉ dưỡng và giải trí khá hoàn chỉnh.

Một trong những trải nghiệm quen thuộc nhất là hành trình đi cáp treo vượt biển từ đất liền ra đảo, từ cabin có thể quan sát vịnh Nha Trang từ trên cao. Sau khi tới Hòn Tre, du khách có thể lựa chọn VinWonders Nha Trang hoặc khu phố thương mại Vinpearl Harbour. Theo Vinpearl, VinWonders hiện rộng hơn 50ha, gồm 6 phân khu và gần 100 hoạt động giải trí.

Các trải nghiệm đáng chú ý tại đây gồm Sky Wheel cao 120m, đường trượt núi Alpine Coaster dài 1.865m, công viên nước, các trò cảm giác mạnh, khu sinh vật biển, vườn thực vật cùng các chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Ảnh Crystal Bay

Ảnh Vinpearl

Ngay khu vực bến cáp treo phía đảo là Vinpearl Harbour, tổ hợp tập trung vào mua sắm, ẩm thực và giải trí. Vinpearl cho biết du khách có thể vào khu phố thương mại mà không phải mua vé vào cổng riêng, trong khi chi phí cáp treo được tính tùy theo loại vé hoặc gói dịch vụ.

Nếu lưu trú qua đêm, Hòn Tre hiện có nhiều khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Luxury Nha Trang hay Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay. Các hoạt động có thể kết hợp trong một kỳ nghỉ gồm tắm biển, thể thao nước, spa, vui chơi tại VinWonders, khám phá Vinpearl Harbour và chơi golf.

Từ khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 2003 đến hệ thống vui chơi, nghỉ dưỡng hiện nay, Hòn Tre đã thay đổi đáng kể sau hơn hai thập kỷ. Việc tiếp tục phát triển sân golf Bãi Tre hơn 100ha trên những triền vách núi sát biển cho thấy hòn đảo lớn nhất vịnh Nha Trang vẫn đang bước vào một chu kỳ đầu tư mới, trên chính nơi Vinpearl từng đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ sinh thái du lịch của mình.