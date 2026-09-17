Vingroup xây ‘kỳ quan giải trí' gần 25ha top đầu Đông Nam Á, nơi núi rừng biển cả tạo thành sân chơi vô tận

Công trình này được kỳ vọng trở thành điểm đến kết hợp vui chơi, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm giữa núi rừng Hải Vân.

Tọa lạc tại vị trí dưới chân đèo Hải Vân, dự án đại công viên chủ đề VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân với tổng quy mô lên tới 225 ha đang được Tập đoàn Vingroup tăng tốc triển khai.

Được thiết kế theo concept độc bản gắn liền cảnh quan thiên nhiên và địa danh lịch sử Hải Vân Quan, công trình hứa hẹn tạo nên bước ngoặt đột phá cho du lịch Đà Nẵng với hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, kết hợp thể thao mạo hiểm kỷ lục, không gian gia đình hiện đại và chiều sâu di sản.

"Nương vào tự nhiên" để kiến tạo "kỳ quan" giữa đệ nhất hùng quan

VinWonders Hải Vân Bay có quy mô 24,8 ha là đại tiện ích độc bản giữ vai trò hạt nhân của toàn bộ quần thể Vinhomes Hải Vân Bay thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Khác biệt hoàn toàn với mô hình giải trí xây dựng trên các mặt bằng nhân tạo phẳng, dự án được định vị theo ý tưởng chủ đạo “Hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên”, lấy cảm hứng từ biểu tượng di tích Hải Vân Quan.

Nơi đây được thiết kế theo triết lý "nương vào tự nhiên", biến độ dốc của sườn núi, vách đá, thung lũng và dòng suối bản địa thành cấu phần hữu cơ của các phân khu trò chơi. Nhờ đó, mỗi hành trình khám phá không chỉ mang lại cảm giác phấn khích tột độ mà còn dẫn dắt du khách chạm vào cảnh quan nguyên sơ và những huyền tích văn hóa của vùng đất "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

4 phân vùng trải nghiệm tại "Khu lõi" 24,8 ha

Tại vùng trung tâm công viên, khu lõi rộng 24,8 ha được quy hoạch bài bản thành 4 không gian trải nghiệm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn, gắn kết gia đình đến vận động thể lực:

Ngọn núi thử thách: Tập trung tối đa vào vận động và thể thao mạo hiểm. Đây là không gian dành cho những ai đam mê thử thách bản thân với các hoạt động leo trèo, vượt chuỗi chướng ngại vật ngoài trời, băng rừng và đường trượt zipline cục bộ.

Hang động sắc màu: Khu vui chơi có mái che trong nhà hiện đại dành riêng cho thiếu nhi và gia đình. Không gian này bố trí hàng loạt trò chơi tương tác như hệ thống cầu trượt, cụm leo trèo mini, khu khám phá cát tương tác và đường đua xe điện thể thao E-kart cho trẻ em.

Suối nguồn huyền bí: Khai thác dòng nước tự nhiên kết hợp các trò chơi gắn với mặt nước mát mẻ, nổi bật với trải nghiệm đạp xe nước hay hệ thống đu quay nước ngắm cảnh độc đáo.

Thung lũng kỳ ảo: Phân khu vui chơi ngoài trời rực rỡ với các trò xe điện đụng, cụm vận động liên hoàn, đan xen cùng hệ thống tác phẩm nghệ thuật (artwork) cảnh quan quy mô lớn, tạo điểm hẹn lý tưởng để du khách dạo bộ, check-in và chiêm ngưỡng nghệ thuật thị giác.

Không gian mở rộng: Bộ sưu tập trò chơi mạo hiểm kỷ lục và Kids World

Bên cạnh khu lõi trung tâm, phạm vi trải nghiệm của toàn dự án được mở rộng lên tới 225 ha thông qua sự hợp nhất giữa VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân, tạo nên cấu trúc trải nghiệm đa tầng:

Khu Vận động Khám phá & Thể thao mạo hiểm (195,3 ha) – Chinh phục giới hạn giữa đại ngàn

Tận dụng triệt để độ dốc và thảm thực vật rừng nhiệt đới ở cao độ gần 500 m so với mực nước biển, phân khu 195,3 ha sở hữu danh mục trò chơi cảm giác mạnh hàng đầu khu vực:

SuperFlume Hải Vân Long Ngư: Thuyền trượt nước đưa du khách leo lên đỉnh núi trong cảm giác hồi hộp trước khi lao vút qua miệng rồng khổng lồ, rơi tự do và rẽ sóng giữa dòng thác cuộn trào.

Đường trượt Alpine Coaster: Uốn lượn men theo triền dốc tự nhiên của sườn núi Hải Vân, mang lại cảm giác bứt tốc nghẹt thở cùng góc nhìn ôm trọn vịnh biển.

Zipline đơn chặng 1.600 m: Một trong những đường trượt zipline đơn dài nhất Việt Nam, đưa người chơi "lướt gió" trên ngọn cây, bay qua các tầng tán rừng nguyên sinh – tầm nhìn trước đây chỉ có thể ghi lại bằng flycam.

Zipline zigzag đa chặng 1.800 m: Tuyến zipline zigzag thuộc nhóm dài nhất cả nước với các góc ngoặt liên hoàn, mở ra hành trình thị giác ngoạn mục: từ rừng sâu rậm rạp, vách đá cheo leo ven biển đến khoảng không hướng về phía Đảo Ngọc.

Hành lang sinh thái 15 km và 19 điểm cắm trại: Đưa các hoạt động du lịch sinh thái như leo núi, trekking xuyên rừng hay rèn luyện thể chất vào chung hệ thống công viên giải trí, kết hợp cùng 19 khu cắm trại (glamping/camping) đa chủ đề dưới tán rừng.

Khu Trò chơi Gia đình & Kids World (15 ha)

Là điểm đến lý tưởng cho các em nhỏ và gia đình, phân khu được thiết kế mềm mại bên triền đồi với hàng loạt hạng mục hấp dẫn: rạp chiếu phim bay hiện đại, tàu lượn siêu tốc gia đình, vòng xoay cốc tách, đoàn tàu cổ tích và các chuỗi không gian nhập vai mang tính giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo cho trẻ.

Con đường Thi ca & Lầu thơ Hải Vân

Đem lại nốt lặng văn hóa sâu lắng giữa các cụm vận động sôi nổi, Con đường Thi ca dẫn lối du khách vào thế giới của những áng thơ văn bất hủ ca ngợi đèo ải kỳ vĩ. Tâm điểm là Lầu thơ Hải Vân, công trình mang dấu ấn kiến trúc lầu các cung đình cố đô Huế, biến dự án thành nơi giao thoa hiếm có giữa giải trí thời thượng và niềm tự hào di sản dân tộc.

Đòn bẩy cộng hưởng từ hệ sinh thái Đảo Ngọc

Sức hút của VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân được hậu thuẫn vững chắc nhờ chuỗi tiện ích đẳng cấp trong hệ sinh thái Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay:

Khách sạn siêu sang 6 sao Vinpearl LegendLux mang đậm bản sắc kiến trúc Việt;

Công viên Bách thảo Hải Vân bảo tồn hệ thực vật quý;

Trục phố đi bộ mua sắm, ẩm thực sầm uất Emerald Boulevard;

Quần thể di tích lịch sử Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng dự kiến được phục dựng kỳ công, tạo nên chu trình nghỉ dưỡng khép kín: phiêu lưu mạo hiểm trên núi non, nghỉ dưỡng ngắm biển, thưởng hoa tản bộ và tìm hiểu văn hóa lịch sử.

Về tiến độ thực hiện, các hạng mục đầu tiên của đại đô thị Vinhomes Hải Vân Bay dự kiến sẽ cán đích vào quý IV/2026. Riêng tổ hợp VinWonders được phân kỳ triển khai bài bản theo từng giai đoạn: phân khu Kids World dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 11/2027, tiếp đó phân khu vận động - khám phá, thể thao rèn luyện và trải nghiệm sẽ về đích vào tháng 3/2028.

Với việc bổ sung VinWonders Hải Vân Bay, du lịch Đà Nẵng sẽ có thêm một "thỏi nam châm" giữ chân du khách dài ngày hơn, xóa bỏ du lịch mùa vụ và tạo đòn bẩy gia tăng giá trị thương mại cho toàn khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố.