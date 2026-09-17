Dàn sao ‘WOW Ho Chi Minh City’ mê di sản bánh trung thu 75 năm tuổi

Chợ Lớn từ lâu đã trở thành một không gian văn hóa - thương mại vô cùng lâu đời của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.

Không chỉ từng là trung tâm buôn bán quan trọng bậc nhất Nam Kỳ và được ví như "thủ đô lúa gạo của toàn Đông Dương", Chợ Lớn ngày nay vẫn giữ trọn nhịp sống đặc trưng qua từng ngôi chợ truyền thống, hội quán cổ kính, chùa miếu linh thiêng cho đến phố thuốc Bắc, phố lồng đèn hay những khu phố nghề niên đại hàng thập kỷ. Nơi đây thực sự là một "bản đồ ẩm thực" Hoa - Việt đặc sắc, đưa du khách hòa mình vào vẻ đẹp của một khu phố cổ sống động suốt cả ngày lẫn đêm.

Đồng hành cùng tour guide Khánh Vân trong hành trình khám phá tập 15 WOW HO CHI MINH CITY chủ đề "Ẩm thực người Hoa và sắc màu Trung thu khu Chợ Lớn" là dàn du khách đình đám: ca sĩ Lương Bích Hữu, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, ca sĩ S.T Sơn Thạch, cùng hai nhà sáng tạo nội dung am hiểu văn hóa bản địa - Hỷ Khí Dương Dương và Chợ Lớn Downtown.

Tâm điểm của toàn bộ hành trình chính là điểm dừng chân tại Khách sạn Đồng Khánh (thuộc Saigontourist Group) - nơi lưu giữ thương hiệu Bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh danh tiếng 75 năm tuổi.

Ngay tại gian hàng bánh, không khí đã trở nên vô cùng sôi nổi khi mỗi nghệ sĩ đều tìm thấy "gu" nhân bánh "chân ái" của riêng mình: Lâm Vỹ Dạ và Chợ Lớn Downtown mê bánh trung thu nhân dừa, Khánh Vân chọn đậu xanh 2 trứng truyền thống, còn Hỷ Khí Dương Dương lại vui vẻ "nhân gì cũng được".

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ khi ê-kíp đặc biệt dành tặng cả đoàn một đại tiệc buffet chay phong phú để ưu ái Lâm Vỹ Dạ bởi cô ăn chay trường. Dàn sao đã có những phút giây gắn kết ấm áp khi cùng thưởng thức vô số món chay tinh tế như hủ tiếu áp chảo, gỏi hoa chuối, bì cuốn, nấm đông cô cải thìa xào dầu hào, bánh xèo, lẩu Thái và đặc biệt là món "vedette" lẩu hải vị.

Lâm Vỹ Dạ và Hỷ Khí Dương Dương hết lời khen ngợi nước lẩu tròn vị, "thấm đến từng tế bào và nơ-ron thần kinh". Trong không gian ấm cúng, Lương Bích Hữu vui vẻ "xổ" tiếng Hoa giao lưu cùng các thực khách, trong khi S.T Sơn Thạch bày tỏ sự xúc động trước không khí sum vầy bên đồng nghiệp.

Không dừng lại ở việc thưởng vị, các nghệ sĩ còn lần đầu được tự tay nhào bột, căn khuôn làm bánh trung thu dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của nghệ nhân. Sau đó họ được thưởng thức những chiếc bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh với vị nguyên bản suốt gần 8 thập kỷ qua. Hoa hậu Khánh Vân bồi hồi khen đây đúng là "hương vị tuổi thơ", còn Lâm Vỹ Dạ đánh giá cao độ ngọt thanh vừa phải.

Khép lại trải nghiệm trọn vẹn này, ông Phan Phúc Sơn - Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Khánh đã đại diện trao tặng các nghệ sĩ những hộp bánh trung thu sang trọng cùng chiếc lồng đèn 5 sao ý nghĩa.

Trước đó, hành trình của các du khách nổi tiếng đã ghé không gian bình yên và cổ kính tại Hội quán Nghĩa An. Đến đây, Lâm Vỹ Dạ xúc động chia sẻ góc nhìn của một người thường đi chùa, bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp linh thiêng cùng cảm giác thanh tịnh mà công trình mang lại. Trong khi đó, S.T Sơn Thạch và Lương Bích Hữu lại kết nối dưới góc nhìn nghệ thuật khi nhận ra nơi này từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim và MV nổi tiếng. Qua sự dẫn dắt của tour guide Khánh Vân cùng hai nhà sáng tạo nội dung Hỷ Khí Dương Dương và Chợ Lớn Downtown, khán giả càng hiểu rõ hơn về lịch sử và giá trị kiến trúc của Hội quán Nghĩa An.

Một trong những điểm đến thú vị trong tập 15 là chợ Phùng Hưng - nơi các nghệ sĩ được hòa mình vào nhịp sống giao thương nhộn nhịp. Mọi người ghé tiệm Dimsum Kiều Ký có tuổi đời gần 20 năm, vừa thưởng thức các món bánh bao, há cảo thơm ngon vừa chìm đắm trong màn ngẫu hứng đầy tiếng cười khi Lương Bích Hữu trổ tài hát Hồ Quảng, còn Lâm Vỹ Dạ và Khánh Vân nhiệt tình múa phụ họa.

Cả nhóm sau đó ghé Bánh mì Tăng - tiệm bánh mì gia truyền 3 đời lập từ năm 1968, tự tay làm và phục vụ thực khách, trong đó S.T Sơn Thạch gây cười với những thao tác khá "lóng ngóng". Chuyến oanh tạc chợ Phùng Hưng khép lại trọn vẹn với món Khổ qua Cà Ớt - Chế Trang độc đáo và những tách cà phê vợt Ba Lù hơn 70 năm tuổi.

Ngay sau đó, trải nghiệm dạo phố bằng xích lô qua Phố vải Soái Kình Lâm, Phố thuốc Bắc Hải Thượng Lãn Ông và Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đã giúp các nghệ sĩ cảm nhận sâu sắc tinh thần "buôn có bạn, bán có phường" được duy trì qua bao thế hệ.

Cuộc dạo chơi khu phố cổ tiếp tục kéo dài về đêm khi cả đoàn tiến về Phố ẩm thực Hà Tôn Quyền - địa điểm ăn uống hoạt động xuyên đêm sầm uất. Dừng chân tại quán Sủi cảo Thiên Thiên, các nghệ sĩ vừa lắng nghe câu chuyện lịch sử gia truyền vừa thưởng thức những phần sủi cảo nóng hổi.

Thế nhưng, thử thách "Bàn ăn Chợ Lớn" bất ngờ xuất hiện khiến dàn sao phải "bở hơi tai" tỏa đi khắp phố tìm mua các món ăn theo nhiệm vụ. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ chủ quán và người dân xung quanh, các nghệ sĩ đã nhanh chóng hoàn thành bàn tiệc đa dạng và cùng nhau ăn mừng đầy hào hứng.

Khép lại chuyến hành trình dài đến gần 12h đêm nhưng không khí vẫn vô cùng sôi động, các nghệ sĩ đã có những cảm nhận rất riêng. Lâm Vỹ Dạ bày tỏ niềm hạnh phúc khi có một ngày trải nghiệm thú vị cùng đồng nghiệp, trong khi Lương Bích Hữu dí dỏm cảm ơn chương trình đã cho cô dịp đi chơi và "ăn xả láng" đến tận khuya.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến đi, tour guide Khánh Vân xúc động nhấn mạnh sự nỗ lực của cộng đồng người Hoa trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, ẩm thực và kiến trúc truyền thống chính là động lực lớn thúc đẩy du lịch TP.HCM phát triển, đồng thời hy vọng thông qua WOW HO CHI MINH CITY, khán giả khắp nơi sẽ tìm đến để trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn sự nhộn nhịp của vùng đất này.