Công thức tận dụng ngày phép: Tận hưởng trọn vẹn Singapore trong mùa lễ giải đua xe Công thức 1

Từ những màn tranh tài kịch tính dưới ánh đèn Marina Bay, sân khấu âm nhạc quốc tế đến những trải nghiệm đường phố mang tinh thần F1, tháng 10 này là thời điểm lý tưởng để khám phá một Singapore sôi động và khác biệt hơn thường ngày.

Với những người trẻ đi làm, mỗi ngày phép đều vô cùng đáng giá nên mỗi chuyến đi cũng được cân nhắc kỹ hơn để tận dụng tối đa thời gian. Thay vì một kỳ nghỉ dài, những chuyến đi ngắn ngày được sắp xếp khéo léo, đa dạng trải nghiệm, chính là giải pháp hợp lý để vừa đổi gió, vừa khám phá một điểm đến theo cách trọn vẹn hơn.

Singapore vào mùa đua xe Công thức 1 - Singapore Grand Prix™ là điểm đến lý tưởng cho một hành trình như thế. Bên cạnh những màn tranh tài tại Marina Bay Street Circuit, không khí Grand Prix còn lan tỏa qua nhiều trải nghiệm tại các khu vực khác của Singapore trong gần 2 tuần đầu tháng 10. Từ khám phá thành phố, ghé thăm những khu phố giàu bản sắc đến hòa mình vào các hoạt động lấy cảm hứng từ F1, du khách có thể cảm nhận một Singapore mang diện mạo khác trong mùa lễ hội.

Khám phá "đường đua" ẩm thực giữa lòng thành phố

Sức hút của Singapore Grand Prix không chỉ nằm ở những giây phút tranh tài tại Marina Bay Street Circuit. Tinh thần của mùa đua còn được đưa ra khỏi đường đua qua những trải nghiệm diễn ra tại nhiều khu vực khác của Singapore, tạo thêm những cách để du khách hòa mình vào không khí F1 trong hành trình khám phá Đảo quốc.

Ẩm thực cũng trở thành một phần của không khí mùa đua. Từ ngày 2-11/10, 1-Group tổ chức chương trình "Pole Position – 12 Restaurants, 1 Ultimate Grand Prix Dining Grid", quy tụ 12 nhà hàng với những thực đơn được lấy cảm hứng từ các đường đua nổi tiếng trên thế giới.

Từ FIRE, FLNT, Kaarla, Oumi đến MONTI, UNA hay Botanico, mỗi nhà hàng mang đến một hành trình ẩm thực riêng dựa trên tinh thần và đặc trưng của những đường đua quốc tế. Bên cạnh "đường đua" ẩm thực này, chuỗi hoạt động mùa Grand Prix của 1-Group còn mở rộng sang các trải nghiệm lấy cảm hứng từ đua xe, cocktail theo chủ đề, đua xe mô hình trên đường ray và thiết bị mô phỏng tương tác tại nhiều địa điểm trong thành phố.

Singapore Sidecars’ GPSS Night Race Party Tour: Ngồi Vespa cổ, ngắm nhìn một Singapore đậm chất điện ảnh

Tinh thần Grand Prix còn theo chân du khách ra những cung đường của thành phố. Thay cho một city tour trên chiếc xe bus 2 tầng quen thuộc, Singapore Sidecars’ GPSS Night Race Party Tour sẽ mang đến trải nghiệm khám phá Singapore trên những chiếc Vespa cổ điển gắn thùng xe phụ. Chuyến đi kéo dài khoảng một giờ, đưa du khách dạo quanh các tuyến phố, những khu vực di sản và các điểm vui chơi nổi tiếng.

Khoảnh khắc thú vị nhất của hành trình là khi chiếc xe đi qua khu vực đường đua, thời điểm hệ thống chiếu sáng và các hạng mục chuẩn bị cho Night Race đã hoàn thiện. Từ chiếc sidecar nhỏ, du khách được ngắm nhìn đường đua từ một góc độ gần với tầm mắt của các tay đua, cảm nhận khoảng cách giữa những góc cua, mặt đường, trước khi nơi đây thực sự trở thành sân khấu của một cuộc đua đêm.

Với những người yêu nhiếp ảnh, hành trình cũng mở ra nhiều khung hình ấn tượng. Trong đó, những chiếc Vespa cổ điển trở thành một điểm nhấn duyên dáng giữa kiến trúc đô thị, ánh đèn và không khí Grand Prix đang lan tỏa khắp thành phố.

Du khách có thể chọn phiên bản kết hợp tham quan và dùng bữa, với điểm kết thúc tại một nhà hàng Ý mang tên Prego. Một chuyến đi không quá dài nhưng đủ để nối liền ba trải nghiệm: rong ruổi qua những con phố, đắm mình trong không khí F1 và thưởng thức một bữa tối ngon miệng trước khi tiếp tục chuyến du ngoạn Singapore về đêm.

Sago Festival of Speed – Hòa mình vào lễ hội tốc độ giữa khu phố Duxton Hill

Nếu Marina Bay mang đến hình ảnh motorsport ở quy mô lớn, Sago Festival of Speed lại đưa tinh thần tốc độ về gần hơn với đời sống đường phố. Duxton Hill trong dịp này trở thành một điểm đến đầy màu sắc, nơi văn hóa xe gặp gỡ thời trang, ẩm thực và những thú vui rất đời thường, tạo nên một lát cắt khác của không khí Grand Prix bên ngoài Circuit Park.

Dọc khu phố, du khách có thể bắt gặp đủ loại phương tiện, từ ô tô cổ điển, xe máy độ, mô tô vintage đến xe đạp cổ. Giữa không gian ấy, câu chuyện về motorsport trở nên gần gũi hơn, không còn chỉ xoay quanh những chiếc F1 và công nghệ đỉnh cao trên đường đua.

Đặc biệt, du khách còn có thể trực tiếp thử sức với thiết bị mô phỏng đua xe F1, ngồi sau vô lăng và nhập cuộc trong những vòng đua ảo. Dù chỉ là mô phỏng, cảm giác điều khiển xe trên đường đua theo cách tương tác vẫn tạo nên một trải nghiệm thú vị, khác với những gì bạn đã hoặc sẽ được chứng kiến ở Marina Bay.

Ngoài xe, tinh thần motorsport còn thấm đượm trong thời trang và phong cách sống, với các gian hàng giới thiệu quần áo, phụ kiện và sản phẩm được lấy cảm hứng từ đua xe và văn hóa đường phố, tạo thêm điểm nhấn mua sắm cho du khách trong thời gian ở Duxton Hill.

Với những du khách không am hiểu về xe, lễ hội vẫn mang đến nhiều trải nghiệm khác, từ ẩm thực, đồ uống đến các hoạt động xoay quanh thời trang và phong cách sống. Sự pha trộn có phần ngẫu hứng này khiến Festival of Speed giống một buổi tụ họp cuối tuần hơn là một sự kiện chuyên biệt cho cộng đồng mê xe.

Và với những du khách muốn trực tiếp bước vào tâm điểm của mùa Grand Prix, ba ngày 9-11/10 tại Marina Bay Street Circuit tiếp tục mang đến những trải nghiệm đáng chú ý của mùa giải năm nay.

Singapore Grand Prix – Thêm trải nghiệm mới với F1 Sprint lần đầu tại Singapore

Singapore Grand Prix vốn không còn xa lạ với những người yêu tốc độ. Cuộc đua đêm giữa lòng Marina Bay, nơi những chiếc F1 lao qua các tuyến phố rực sáng dưới đường chân trời Singapore, từ lâu đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của mùa giải. Năm nay, Singapore lần đầu tiên chào đón F1 Sprint, bổ sung thêm một cuộc đua vào lịch trình ba ngày tại Marina Bay.

Cuộc đua rút gọn kéo dài khoảng 30 phút, có tính điểm, mang đến thêm một màn so tài tốc độ bên cạnh các phiên phân hạng và cuộc đua chính. Sự xuất hiện của F1 Sprint góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm tại đường đua, trong khi không khí Grand Prix còn tiếp tục nối dài qua nhiều hoạt động giải trí và trải nghiệm khác tại Singapore.

Hơn 100 giờ giải trí biến Circuit Park thành một đại nhạc hội trong mùa F1

Bên cạnh các trận đua nghẹt thở, Circuit Park còn mang đến hơn 100 giờ giải trí trên 10 sân khấu, biến không gian xung quanh đường đua F1 thành một lễ hội âm nhạc thực thụ ngay trong những ngày cuối tuần.

Dàn nghệ sĩ năm nay quy tụ hàng loạt tên tuổi quốc tế đình đám như The Killers, Lana Del Rey, Janet Jackson, Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin), Zara Larsson, Mark Ronson, DJ Snake, Major Lazer Soundsystem, cùng nhóm nhạc K-Pop CORTIS... Các chương trình biểu diễn sẽ diễn ra xuyên suốt 3 ngày tại nhiều sân khấu khác nhau trong khuôn viên Circuit Park.

Chưa hết, không khí lễ hội còn nối dài ra bên ngoài các sân khấu chính với nhiều màn biểu diễn lưu động khắp Circuit Park: từ âm hưởng quyến rũ của vũ điệu samba, trình diễn bộ gõ mang màu sắc carnival, đến các nghệ sĩ đi cà kheo và những nhóm nhảy đường phố đầy năng lượng. Nhờ đó, khoảng thời gian chờ giữa các phiên đua cũng được lấp đầy và trở thành một phần của trải nghiệm vui chơi, giải trí đáng nhớ.

Một chuyến đi ngắn ngày đôi khi có thể mang lại cảm giác "chưa kịp chơi đã phải về". Nhưng Singapore Grand Prix 2026 sẽ gói trọn đua xe, âm nhạc, ẩm thực và văn hóa đường phố vào một cuối tuần duy nhất, giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc mà không chút nuối tiếc.

Tháng 10 này, hãy sắp xếp công việc và đặt vé đến Singapore ngay để trải nghiệm không khí đày sôi động của Đảo quốc trong mùa Singapore Grand Prix™ 2026 nhé!