Khách nước ngoài uống nửa ly nước ép thì đòi hoàn tiền vì nghi bị mốc, chủ quán ở Nha Trang nói gì?

Theo chủ quán, dù nhân viên đã giải thích nhưng vị khách không chịu và yêu cầu quán hoàn tiền.

Tối 15/9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip tranh cãi giữa một du khách người Ấn Độ và chủ một tiệm nước ép. Theo chia sẻ, vị khách đến quán gọi một ly nước ép với giá 39.000 đồng. Sau khi dùng hết nửa ly, vị khách bất ngờ cho rằng đồ uống có dấu hiệu bị mốc và yêu cầu quán hoàn lại tiền song chủ quán không đồng ý. Sự việc xảy ra tối 15/9 tại một quán nước ép ở Nha Trang.

Chia sẻ trên báo Lao động, anh Tuệ Văn (37 tuổi, chủ quán nước ép) xác nhận anh chính là người tranh cãi với du khách trong clip lan truyền trên mạng.

Theo chủ quán, vị khách cho rằng bọt trắng trong ly nước là dấu hiệu bị mốc, không đảm bảo nên yêu cầu quán hoàn tiền. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo anh Văn, khi du khách phản ánh nước có dấu hiệu bị mốc, nhân viên của quán đã giải thích rằng phần bọt trắng xuất hiện trong lý nước là hiện tượng có thể xuất hiện sau khi trái cây được ép chứ không phải dấu hiệu của nấm mốc. Tuy nhiên, vị khách vẫn khẳng định phần bọt trắng trong ly nước là dấu hiệu bị mốc, không đảm bảo an toàn và tiếp tục yêu cầu quán hoàn tiền.

Sau đó, nam du khách rời đi và lên Google Map đánh giá 1 sao đối với quán nước ép này, đồng thời phản ánh một số nội dung không hài lòng.

Trên báo Tuổi Trẻ, anh Văn cho biết thêm, lý do quán nhất quyết không hoàn tiền là bởi nếu hoàn tiền sẽ vô tình thừa nhận đồ uống có vấn đề, trong khi tất cả đều đảm bảo chất lượng.