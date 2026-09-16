Quán nhỏ ở Hội An ai vào cũng gọi chủ quán là mẹ, khách Canada tấm tắc: "Có bánh mì ngon nhất tôi từng ăn"

Không phải lúc nào những địa chỉ ăn uống đáng nhớ nhất cũng nằm trên các bảng xếp hạng du lịch. Trong hành trình khám phá Hội An, YouTuber người Canada Jozzie Unfiltered đã tình cờ tìm thấy một quán ăn nhỏ qua Google Maps và quyết định ghé thử, để rồi bất ngờ với hương vị ẩm thực địa phương đậm đà cùng sự chân thành.

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, Jozzie kể lại rằng chính bầu không khí đặc trưng của Hội An là lý do khiến anh chọn dừng chân lâu hơn tại Việt Nam trong chuyến đi này. Quán ăn anh nhắc đến chỉ xuất hiện trên bản đồ số như một điểm ăn uống bình thường giữa vô số lựa chọn khác trong phố cổ, nhưng trải nghiệm thực tế lại vượt xa mong đợi. Anh gọi món cao lầu và bánh mì, và dành lời khen đặc biệt cho người phụ nữ nấu ăn và phục vụ trực tiếp, người mà anh gọi bằng sự trân trọng như một người mẹ hiếu khách và chân thành hiếm có.

Quán ăn gia đình giữa lòng Cẩm Châu

Mama's Authentic Vietnamese Kitchen nằm trên đường Cửa Đại, một trong những trục đường quen thuộc nối phố cổ Hội An ra biển, nơi tập trung không ít quán ăn phục vụ cả khách địa phương lẫn du khách quốc tế. Khác với hình ảnh những nhà hàng được đầu tư bài bản cho khách du lịch, không gian ở đây mang dáng dấp một bếp ăn gia đình, nơi mọi công đoạn nấu nướng đều do chính người phụ nữ đứng bếp trực tiếp đảm nhiệm. Quán mở cửa gần như xuyên suốt ngày đêm, từ sáng sớm đến tận rạng sáng hôm sau, phục vụ cả những thực khách tìm một bữa ăn khuya sau khi dạo phố đèn lồng. Có lẽ chính sự giản dị và nhịp độ phục vụ không vội vã đó đã tạo nên điểm khác biệt, khiến những vị khách nước ngoài lần đầu ghé qua như Jozzie cảm nhận được sự gần gũi hiếm thấy ở một điểm đến vốn đã quá quen với du lịch.

Một chi tiết khiến Jozzie đặc biệt chú ý là cách thực khách tại quán, kể cả người lạ lần đầu ghé đến, đều gọi chủ quán bằng tiếng "mẹ". Với một du khách nước ngoài, cách xưng hô này ban đầu gây bất ngờ, nhưng cũng chính là điều lý giải phần nào cho không khí ấm áp mà anh cảm nhận được trong suốt bữa ăn, đúng như cái tên Mama's mà quán chọn để giới thiệu với khách quốc tế.

Cao lầu và bánh mì, hai gương mặt của ẩm thực Hội An

Trong hai món được Jozzie gọi, cao lầu là món ăn gắn liền với bản sắc riêng của Hội An mà hiếm nơi nào khác có thể sao chép trọn vẹn. Sợi mì cao lầu được làm từ gạo ngâm cùng tro của một loại cây đặc trưng vùng Cù Lao Chàm, sau đó trộn với nước giếng Bá Lễ, một giếng cổ được cho là còn sót lại từ thời người Chăm, tạo nên sợi mì dai, có màu vàng nhạt và hương vị khác biệt hoàn toàn so với các loại mì hay phở phổ biến ở nơi khác. Một tô cao lầu chuẩn vị thường gồm thịt xá xíu thái lát, tóp mỡ chiên giòn, rau sống Trà Quế và chỉ một chút nước dùng sền sệt thay vì nước lèo đầy như phở, khiến người ăn phải trộn đều tất cả trước khi thưởng thức. Chính sự cô đọng trong cách chế biến này thường khiến du khách quốc tế bất ngờ, vì cao lầu không giống với hình dung quen thuộc về một món "noodle soup" kiểu châu Á.

Trong khi đó, bánh mì Hội An lại đại diện cho một câu chuyện ẩm thực khác, đó là sự giao thoa giữa bánh baguette kiểu Pháp và cách nêm nếm rất riêng của người Việt. Vỏ bánh ở đây thường được nướng mỏng và giòn hơn so với nhiều vùng khác, bên trong có thể là pate, thịt nguội, xá xíu hoặc thịt heo quay, ăn kèm rau thơm, đồ chua và một lớp nước sốt được nêm gia giảm theo công thức riêng của từng quán. Chính sự cân bằng giữa độ giòn của vỏ bánh, độ béo của nhân và vị chua ngọt của rau củ ngâm là yếu tố quyết định một ổ bánh mì ngon, và cũng là lý do khiến món ăn đường phố này liên tục được các đầu bếp, nhà báo ẩm thực quốc tế vinh danh trong nhiều năm qua. Việc Jozzie khẳng định đây là ổ bánh mì ngon nhất anh từng ăn, dù chỉ là trải nghiệm cá nhân, cũng phần nào cho thấy chất lượng ổn định mà quán duy trì được giữa vô vàn lựa chọn bánh mì tại Hội An.

Câu chuyện của Jozzie phần nào phản ánh một xu hướng quen thuộc trong cách du khách quốc tế khám phá ẩm thực Việt Nam hiện nay, đó là tin tưởng vào trải nghiệm thực tế hơn là những địa điểm đã quá nổi tiếng. Với một quán ăn nhỏ ít tên tuổi như Mama's, việc bất ngờ được lan tỏa qua mạng xã hội cũng cho thấy sức hút bền bỉ của ẩm thực gia đình truyền thống, nơi giá trị không nằm ở sự hào nhoáng mà ở sự chân thật trong từng món ăn.

Thông tin quán ăn

Tên quán: Mama's Authentic Vietnamese Kitchen

Địa chỉ: 399 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa: 7h30 đến 4h sáng hôm sau

Liên hệ đặt giao hàng: 0707 517 144 (tiếng Anh) hoặc 0869 535 905 (tiếng Việt)