Nơi sẽ trở thành "Bà Nà Hills thứ 2" của Việt Nam khi được đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng: Nằm trên đỉnh núi cao 1000m, khí hậu mát mẻ quanh năm, kết nối trực tiếp với di sản thiên nhiên thế giới

Trong tương lai, tại khu vực này có thể hình thành khu giải trí tương tự như Bà Nà Hills ở Đà Nẵng, đem lại đa dạng trải nghiệm hơn cho du khách.

Ẩn giữa những cánh rừng phía tây Quảng Trị, U Bò vẫn là cái tên còn khá lạ với phần đông du khách. Nơi đây sở hữu độ cao hơn 1.000 m, khí hậu mát mẻ, nhiều thời điểm mây phủ sát sườn núi và đặc biệt nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chính cảnh quan núi cao, rừng nguyên sinh cùng khả năng kết nối với hệ thống điểm đến nổi tiếng quanh Phong Nha - Kẻ Bàng khiến U Bò - hồ Thác Chuối được đánh giá có tiềm năng trở thành một không gian du lịch mới của miền Trung.

Đỉnh núi U Bò nhìn từ xa (Ảnh Vinpearl)

Đỉnh núi hơn 1.000 m nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị, đỉnh U Bò cao trên 1.000 m, nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Khu vực này nổi bật với khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng nguyên sinh và tầm nhìn rộng về phía đồng bằng, Biển Đông.

Con đường tiếp cận U Bò cũng là một phần đáng chú ý của hành trình. Từ khu vực Khe Gát, du khách có thể đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Tuyến đường uốn theo sườn núi, xuyên qua những thung lũng và các cánh rừng xanh dày đặc. Có những đoạn, mây hạ thấp gần mặt đường, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng núi Trường Sơn.

Trạm bảo vệ rừng U Bò nằm ở khoảng Km51 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, trên độ cao khoảng 800-850 m. Từ đây, khu vực chòi canh rừng trên cao hơn 1.000 m là điểm có thể quan sát không gian rộng lớn phía dưới.

Đỉnh U Bò nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch)

Khí hậu dễ chịu của U Bò trước hết đến từ yếu tố độ cao. So với đồng bằng ven biển, nhiệt độ ở khu vực núi cao thường thấp hơn. Bên cạnh đó, diện tích rừng lớn, tán cây dày, độ ẩm cao cùng mây và sương xuất hiện thường xuyên tạo nên một dạng vi khí hậu khác biệt.

Báo Quảng Trị từng mô tả cảm giác tại U Bò có nét tương đồng với Sa Pa, Bà Nà hay Đà Lạt nhờ không khí trong lành, mát mẻ và cảnh quan núi rừng.

Ảnh Mai Anh Đến/Hội Đam mê leo núi





Thuận tiện nối chuỗi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Một lợi thế khác của U Bò là vị trí gắn trực tiếp với không gian du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2003. Đến năm 2025, di sản được mở rộng để kết nối với Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào, hình thành Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam No. Theo UNESCO, toàn bộ di sản hiện rộng hơn 217.000 ha và sở hữu một trong những hệ thống karst đá vôi còn nguyên vẹn, đặc sắc nhất thế giới.

Riêng U Bò nằm trong vùng đệm phía Việt Nam. Điều này giúp nơi đây có khả năng kết nối với một chuỗi điểm du lịch vốn đã nổi tiếng như động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối cùng các tuyến khám phá thiên nhiên dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Báo Quảng Trị cho biết cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hiện đã trở thành một tuyến trải nghiệm đáng chú ý, đi qua đỉnh U Bò, rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng rồi tiếp tục kết nối với nhiều điểm như Chà Rào - Chà Cùng, Động Châu - Khe Nước Trong, thác Tà Puồng, đèo Sa Mù hay khu vực Khe Sanh.

Du khách thường kết hợp leo U Bò với khám phá rừng nguyên sinh thuộc Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh Hội Đam mê leo núi)

Đây cũng là cơ sở để U Bò có thể phát triển thêm những sản phẩm còn thiếu trong hệ sinh thái du lịch hiện nay, từ nghỉ dưỡng núi cao, săn mây, trekking đến trải nghiệm rừng và các hoạt động ngoài trời.

Ở phía thấp hơn, hồ Thác Chuối bổ sung thêm yếu tố mặt nước vào tổ hợp cảnh quan. Hồ có dung tích toàn bộ khoảng 31,22 triệu m3, lưu vực rộng khoảng 88 km2, hiện là một công trình thủy lợi quan trọng của khu vực.

Sự kết hợp giữa hồ nước, núi cao và rừng tạo nên một cấu trúc cảnh quan khá đặc biệt, đồng thời mở ra khả năng tổ chức nhiều lớp trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào một điểm tham quan đơn lẻ.

Dự án hơn 16.000 tỷ đồng và diễn biến mới liên quan Sun Group

Tiềm năng này đang được cụ thể hóa bằng Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 16.234 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư khoảng 2.435 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Tiến độ dự kiến kéo dài từ quý III/2026 đến quý II/2037.

Khu đất thực hiện dự án rộng khoảng 167,47 ha, thuộc các xã Thượng Trạch, Bố Trạch và Trường Sơn. Theo hồ sơ đấu giá, dự án hướng tới hình thành quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; trong ranh giới dự án còn có khu vực dành cho ga trung gian và các tuyến cáp treo.

Phối cảnh dự án được tạo bằng AI

Một trong những ý tưởng đáng chú ý từng được đề cập là tuyến cáp treo kết nối khu vực hồ Thác Chuối với khu vực núi U Bò, qua đó kết hợp không gian mặt hồ dưới thấp với điểm đến ở độ cao hơn 1.000 m.

Diễn biến mới nhất xuất hiện ngày 12/9/2026. Theo Thông báo số 2929/TB-ĐGTS của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị tận dụng rừng tự nhiên để thực hiện dự án.

Cổng thông tin địa phương xác nhận Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sun Group.

Thông tin mới liên quan tới dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Như vậy, khu vực từng được truyền thông ví như một "Bà Nà Hills" mới đã bước thêm một bước quan trọng về thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, với vị trí nằm trong vùng đệm một Di sản thiên nhiên thế giới và phần lớn diện tích dự án liên quan tới rừng, bài toán phát triển tại U Bò - hồ Thác Chuối sẽ không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn ở khả năng cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái đặc biệt của khu vực.