Từ tháng 9 năm 2026, hành khách bay nội địa ở Thái Lan sẽ được hưởng một đặc quyền mới nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong mùa vụ cao điểm.

Bộ Thương mại nước này đã bắt tay cùng 7 hãng hàng không lớn để cho phép mỗi hành khách được ký gửi miễn phí một thùng trái cây tươi nặng tới 10kg mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phụ phí hành lý nào. Chương trình ưu đãi đặc biệt này chính thức khởi động từ ngày 1/9/2026 và kéo dài trọn vẹn một năm đến hết tháng 8/2027. Khách du lịch khi di chuyển trên các chuyến bay nội địa của 7 hãng hàng không bao gồm Thai AirAsia, Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai VietJet Air và EZY Airlines đều sẽ nghiễm nhiên được hưởng đặc quyền này.

VTV.vn

Quy định được nhà chức trách đưa ra vô cùng đơn giản và rành mạch. Mỗi hành khách trên một chuyến bay được phép ký gửi duy nhất một thùng trái cây tươi với trọng lượng tối đa 10kg. Để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không khắt khe, toàn bộ số trái cây này bắt buộc phải được đóng gói kỹ lưỡng trong các thùng giấy chuyên dụng do chính sân bay cung cấp. Các thùng hàng sau đó sẽ được dán nhãn niêm phong cẩn thận và đưa thẳng xuống khoang hàng hóa nhằm tránh tình trạng lưu mùi lên không gian khoang hành khách.

Danh sách trái cây được phép mang theo vô cùng đa dạng, trải dài từ xoài, vải, nhãn cho đến măng cụt, dứa, cam và chanh. Nhưng có một ngoại lệ tuyệt đối mà bất kỳ hành khách nào cũng phải khắc cốt ghi tâm. Đó là sầu riêng hoàn toàn bị cấm cửa trên mọi chuyến bay dù có được đóng gói nhiều lớp và hút chân không kỹ đến mức nào.

Chính sách mới hỗ trợ nông dân phân phối nông sản

Thoạt nhìn đây có vẻ chỉ là một dịch vụ tiện ích cộng thêm để chiều lòng du khách thích mua sắm. Thế nhưng sâu xa hơn, sáng kiến này là một nước cờ logistics cực kỳ sắc bén của chính phủ Thái Lan nhằm giải tỏa áp lực bế tắc cho ngành nông nghiệp trong giai đoạn thu hoạch rộ.

Thay vì để trái cây chín rụng thất thoát tại vườn hay mòn mỏi chờ đợi đội xe tải vận chuyển xuyên quốc gia, Thái Lan đã khéo léo biến chính những hành khách đi máy bay thành một mạng lưới phân phối nông sản tốc độ cao. Việc miễn phí cước hành lý ký gửi không chỉ tạo ra cú hích kích cầu du lịch nội địa mà còn trực tiếp khuyến khích người dân mở hầu bao mua sắm mạnh tay hơn.

Ảnh: Etrip4u.com - Vnbuy.vn

Nhờ mạng lưới hàng không rộng khắp, một chùm nhãn tươi ngon vừa được hái tại vườn vào sáng sớm hoàn toàn có thể xuất hiện nguyên vẹn trên bàn ăn ở một thành phố cách đó hàng nghìn kilomet ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Tận dụng tối đa đặc quyền tại 20 sân bay địa phương

Để biến chính sách này thành một trải nghiệm du lịch trọn vẹn, du khách cần chủ động lên kế hoạch mua sắm ngay tại 20 sân bay khu vực nằm trong danh sách áp dụng chương trình.

Ảnh: Báo Thanh niên

Quy định chi tiết:

Mỗi hành khách chỉ được kí gửi một hộp trái cây tươi với trọng lượng tối đa 10kg Bắt buộc sử dụng hộp chính thức do sân bay cung cấp (được dán nhãn, niêm phong an toàn) Hộp sẽ được bảo quản trong khoang hàng của máy bay để tránh mùi và thất thoát Chỉ được phép mang các loại trái cây tươi thông thường như xoài, vải, nhãn, mangoteen, dứa, cam, chanh…

Để không bỏ lỡ cơ hội này, du khách nên:

Nguồn: Indochinapost

Kiểm tra trước: Xác nhận chuyến bay của bạn có tham gia chương trình không qua website hãng bay Lên kế hoạch: Chọn những chuyến bay từ các sân bay khu vực nằm trong danh sách 20 sân bay Mua sớm: Hãy mua tại sân bay khu vực (thường có nhiều nông dân bán), tránh mua từ trước Chọn trái cây phù hợp: Lựa chọn độ chín cân đối để trái cây tới tay vẫn còn tươi ngon Bảo vệ hộp: Mặc dù hộp được niêm phong, yêu cầu đặt nó ở vị trí an toàn trong khoang hàng

Thay vì phải xách nách mang đồ đạc cồng kềnh từ các khu chợ truyền thống xa xôi, bạn hoàn toàn có thể mua trái cây trực tiếp từ các gian hàng của chính người nông dân được bố trí thuận tiện ngay bên trong khuôn viên sân bay. Điều này vừa giúp tiết kiệm sức lực di chuyển vừa đảm bảo chất lượng hàng hóa chuẩn nguồn gốc.

Mỗi vùng miền lại mang đến một bàn tiệc nông sản mang bản sắc riêng. Nếu có dịp hạ cánh xuống vùng phía Bắc như Lampang hay Loei, bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ mùa vải muộn và nhãn lồng trứ danh. Trong khi đó các sân bay phía Nam như Surat Thani hay Krabi lại là thiên đường của măng cụt và những trái dứa mọng nước.

Một mẹo kỹ thuật nhỏ dành cho dân xê dịch là hãy ưu tiên chọn mua những quả có độ chín vừa phải. Sự cẩn trọng này sẽ giúp cấu trúc của trái cây chịu đựng tốt hơn quá trình bốc xếp cơ học và sự chênh lệch áp suất trong khoang hàng, đảm bảo thành phẩm về đến tay vẫn giữ được độ tươi ngon hoàn hảo nhất.



