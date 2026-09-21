Trà sữa từ 7.000 đồng bước vào “sân chơi” của Starbucks, Highlands, Phúc Long ở Hồ Gươm

Giữa khu vực vốn là sân chơi của những thương hiệu lớn, Tam Hảo xuất hiện với một mô hình rất khác: quầy takeaway, menu bình dân và những cốc trà có giá từ 7.000 đồng.

Ở Hồ Gươm, chuyện một cửa hàng đông khách có lẽ không quá lạ. Cuối tuần, chỉ cần đi một vòng quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hay phố Lê Thái Tổ, cảnh người dân, du khách dạo phố, check-in, ăn uống đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Dòng người đông đúc cũng biến nơi đây thành một trong những khu vực kinh doanh được săn đón nhất Hà Nội, đặc biệt với các thương hiệu F&B.

Không khó để bắt gặp những cái tên quen thuộc như Starbucks, Highlands Coffee, Phúc Long, Every Half... hiện diện quanh khu vực trung tâm này. Đây đều là những thương hiệu có độ nhận diện cao, sở hữu tệp khách ổn định và có thể tận dụng lợi thế của những vị trí đẹp để vừa kinh doanh, vừa tạo điểm nhận diện cho thương hiệu.

Bởi vậy, sự xuất hiện của một cái tên có phần "bình dân" hơn lại trở nên khá thú vị.

Giữa khu vực được xem là một trong những "đất vàng" của Hà Nội, một thương hiệu trà sữa có giá khởi điểm chỉ 7.000 đồng/cốc vừa đặt quầy.

Đó là Hồng Trà Sữa Tam Hảo, với cửa hàng mới tại 3A Lê Thái Tổ, ngay khu vực Hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cửa hàng bắt đầu bán từ ngày 14/8, đúng thời điểm tuyến phố này thường xuyên đông đúc, đặc biệt vào những ngày cuối tuần khi khu vực quanh hồ trở thành không gian đi bộ.

Điều khiến địa điểm này đáng chú ý không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở sự tương phản khá rõ giữa "đất vàng" và mức giá bình dân. Nếu nhiều thương hiệu lớn tìm đến Hồ Gươm để khai thác nhóm khách sẵn sàng chi trả cho không gian, thương hiệu và trải nghiệm, Tam Hảo lại mang đến một công thức đơn giản hơn: những cốc trà, trà sữa và trà trái cây có giá chỉ vài chục nghìn đồng, thậm chí bắt đầu từ 7.000 đồng.

Trước khi đặt chân tới Hồ Gươm, Tam Hảo đã có 6 cửa hàng tại Hà Nội, trải trên các tuyến phố như Trương Định, Khâm Thiên, Bạch Mai, Chùa Láng, Xuân Thủy và Lạc Trung. Đây đều là những khu vực đông dân cư, sinh viên hoặc có hoạt động kinh doanh nhộn nhịp.

Còn Lê Thái Tổ lại là một câu chuyện khác.

Ở đây, lợi thế lớn nhất là lượng người qua lại, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khách hàng có vô số lựa chọn ngay xung quanh. Một người đi dạo quanh Hồ Gươm có thể dễ dàng tìm thấy từ cà phê, trà sữa đến các thương hiệu đồ uống lớn nhỏ. Vì thế, với một thương hiệu có giá đồ uống chỉ vài chục nghìn đồng, bài toán không đơn giản là "có người đi ngang qua hay không", mà là làm thế nào để biến dòng người ấy thành những lượt gọi đồ đủ đều đặn.

Nhìn vào menu của Tam Hảo, có thể thấy thương hiệu đang theo đuổi khá rõ phân khúc bình dân. Nhiều món chỉ từ 7.000 đồng, trong khi những lựa chọn size lớn có giá khoảng 27.000 đồng, chưa tính topping.

Mức giá này tạo ra một lợi thế khá rõ trong bối cảnh Hồ Gươm: khách trẻ, học sinh - sinh viên, gia đình có trẻ nhỏ hay du khách đều có thể dễ dàng mua một cốc mang đi mà không phải cân nhắc quá nhiều. Đặc biệt với những người chỉ muốn có một món đồ uống trên tay trong lúc đi bộ, check-in hay khám phá phố phường, đây có thể là một lựa chọn khá nhẹ ví.

Nhưng cũng chính mức giá thấp khiến câu chuyện về mặt bằng trở nên đáng chú ý hơn. Ở một vị trí đắt giá như Lê Thái Tổ, cửa hàng không chỉ cần đông người qua lại, mà phải đủ sức biến lưu lượng thành đơn hàng. Với giá trị mỗi đơn hàng không quá cao, số lượng khách và tần suất mua sẽ trở thành yếu tố quan trọng.

Và có vẻ như cửa hàng mới đang thử tận dụng chính điều đó: không cần khách ngồi lâu, chỉ cần khách liên tục ghé qua, gọi một cốc trà rồi tiếp tục đi chơi.

Một quầy trà sữa không có chỗ ngồi nhưng khách cứ nối tiếp nhau đến

Không gian của Tam Hảo tại Lê Thái Tổ không phải kiểu cửa hàng rộng rãi để khách ngồi hàng giờ. Quán tập trung vào mô hình takeaway, với quầy gọi món hướng thẳng ra mặt phố, phía trong chủ yếu là khu vực pha chế.

Mặt tiền sử dụng tông gỗ sáng kết hợp dải họa tiết sọc đỏ - xanh - trắng mang hơi hướng retro. Biển hiệu ghi dòng chữ "Hồng Trà Sữa Tam Hảo - Vị Gia Truyền Người Hoa Chợ Lớn", đi cùng logo hình ba cô gái truyền thống, khá dễ nhận ra ngay cả khi đứng từ phía bên kia đường.

Đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là cảnh trước quầy. Khách đến liên tục, đủ mọi độ tuổi. Có học sinh, sinh viên, người trẻ, gia đình có trẻ nhỏ, thậm chí cả du khách nước ngoài. Hết nhóm này gọi món lại đến nhóm khác tiến lên quầy.

Dù đông, phần lớn khách vẫn đứng xếp hàng chờ tới lượt thay vì chen lấn. Trong lúc chờ, nhân viên cầm menu trực tiếp tư vấn, giúp khách chọn món và giải thích về các loại trà, topping.

Nhân viên cũng mặc đồng phục khá bắt mắt với áo thun kẻ sọc đỏ - xanh - trắng, tạp dề đỏ và mũ đỏ, đồng bộ với màu sắc của cửa hàng.

Với mô hình chủ yếu bán mang đi, tốc độ phục vụ vì thế cũng khá quan trọng. Bởi chẳng ai muốn đứng giữa Hồ Gươm chờ một cốc trà sữa quá lâu.

Menu từ 7.000 đồng, món nào cũng có thể gọi thêm topping

Menu của Tam Hảo khá đa dạng, chia thành nhiều nhóm từ trà giải khát, trà sữa cho tới trà trái cây và các món đặc biệt.

Nhóm trà/giải khát có giá khoảng 7.000 - 23.000 đồng, gồm hồng trà sủi bọt, lục trà sủi bọt, trà ô long quế hoa, trà bí đao, nước chanh vàng, hồng trà mật ong, lục trà mật ong...

Các loại trà sữa có giá khoảng 14.000 - 25.000 đồng, với những lựa chọn như trà sữa ô long quế hoa, trà sữa ô long gia truyền, trà sữa Thái đỏ, hồng trà sữa mật ong, trà sữa socola, khoai môn, đào hay sữa tươi trân châu hoàng kim đường đen.

Nếu thích vị trái cây, khách có thể chọn nhóm trà trái cây từ 12.000 - 26.000 đồng, gồm hồng trà/lục trà vải thiều, trà đào dầm, lục trà chanh dây, hồng trà chanh Hong Kong, lục trà chanh thơm, lục trà lựu đỏ, lục trà mãng cầu, lục trà xoài tươi, lục trà quýt...

Ngoài ra còn có một số món đặc biệt như hồng trà chanh thơm gia truyền, trà sữa vỏ Hong Kong, lục trà nho... Đây cũng là nhóm được nhân viên giới thiệu là có nhiều người gọi.

Topping có giá khoảng 3.000 - 7.000 đồng, từ trân châu hoàng kim, sương sáo viên, pudding trứng sữa, thạch đào giòn, trân châu đen gia truyền, thạch nổ củ năng cho tới phô mai mặn, phô mai tươi, thạch sợi 3Q, trân châu Panda, kem trứng, khoai môn nghiền...

Nghe menu khá dài nhưng nếu lần đầu đến đây, nhân viên cũng chủ động tư vấn những món được gọi nhiều để khách không phải đứng trước quầy suy nghĩ quá lâu.

Hai món best seller: Một cốc đậm vị chanh, một cốc trà sữa béo thơm

Trong lần ghé thử, team Có Như Lời Đồn được tư vấn hai món nổi bật là hồng trà chanh thơm gia truyền và trà sữa vớ Hong Kong.

Với hồng trà chanh thơm gia truyền, điểm dễ nhận thấy ngay là trong cốc có những miếng chanh tươi. Mùi chanh khá rõ, thơm nhưng không bị nồng. Vị cũng thiên về kiểu chua ngọt vừa phải, không quá gắt mà cũng không ngọt sắc.

Đây là kiểu đồ uống khá hợp để giải khát trong những ngày nóng: vị trà và chanh rõ, có độ chua nhẹ để cân bằng vị ngọt nên uống không bị cảm giác "ngấy đường". Với mức giá khoảng 18.000 - 23.000 đồng, trải nghiệm thực tế cũng khá ổn so với kỳ vọng ban đầu.

Món còn lại là trà sữa vớ Hong Kong, team gọi thêm topping phô mai mặn.

Nếu tưởng tượng phô mai sẽ nằm thành một lớp trên bề mặt cốc thì thực tế lại hơi khác: những miếng phô mai được cắt nhỏ và nằm phía dưới, gần giống cách các loại trân châu được cho vào cốc.

Phần trà sữa có vị thơm và béo, topping phô mai mặn tạo thêm độ ngậy nhưng tổng thể vẫn không bị quá ngọt, dù team không yêu cầu giảm đường. Với những người thích trà sữa có độ béo nhưng không muốn uống một cốc quá ngọt, đây là một lựa chọn tương đối dễ uống.

Điều bất ngờ nhất sau khi thử cả hai món có lẽ là chất lượng không tạo cảm giác "đồ uống giá rẻ thì phải dễ uống cho xong". Hương vị khá tròn, nguyên liệu và topping có điểm nhấn riêng, trong khi mức giá vẫn nằm ở nhóm rất dễ tiếp cận.

Thời gian chờ đồ cũng không quá lâu, khoảng 5 - 10 phút. Đồ uống được đóng gói cẩn thận, phù hợp với việc mua rồi tiếp tục đi dạo quanh hồ.

Giá rẻ giữa Hồ Gươm: lợi thế nhưng cũng là bài toán không dễ

Việc Tam Hảo chọn Lê Thái Tổ làm điểm bán mới chắc chắn mang đến lợi thế về lượng người qua lại. Đặc biệt vào cuối tuần, khi khu vực Hồ Gươm đông khách, một cửa hàng bán mang đi với mức giá vài chục nghìn đồng có thể dễ dàng trở thành điểm dừng chân của những người đang đi bộ.

Nhưng đông người chưa chắc đồng nghĩa với đông khách.

Với một thương hiệu bình dân, giá trị mỗi đơn hàng không quá cao, nên cửa hàng cần một lượng khách đủ lớn và đều đặn để tương xứng với một mặt bằng ở vị trí trung tâm. Khi đó, lợi thế của Tam Hảo không chỉ nằm ở việc có một địa chỉ đẹp, mà còn ở khả năng phục vụ nhanh, giá dễ mua và tạo được thói quen quay lại.

Thương hiệu hiện cũng có mặt trên các ứng dụng giao đồ ăn, mở thêm một kênh tiếp cận khách hàng bên cạnh khách vãng lai.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến giá trị của vị trí Hồ Gươm trở nên thú vị hơn: nếu khách có thể đặt trà sữa từ bất kỳ đâu, lợi thế của một mặt bằng ngay Lê Thái Tổ sẽ nằm nhiều hơn ở khả năng thu hút khách trực tiếp, tăng nhận diện và biến cửa hàng thành một điểm bán có lưu lượng cao.



Còn với khách đi dạo quanh Hồ Gươm, câu chuyện đơn giản hơn nhiều: giữa một khu vực mà một bữa ăn hay một món đồ uống có thể dễ dàng khiến ví tiền "nhẹ" đi, một cốc trà giá từ 7.000 đồng, mua nhanh, chờ khoảng vài phút rồi tiếp tục đi chơi, rõ ràng là một lựa chọn khá dễ xuống tiền.

Có lẽ đó cũng là lý do dù chỉ là một quầy takeaway nhỏ, Hồng Trà Sữa Tam Hảo tại Hồ Gươm vẫn liên tục có khách nối tiếp nhau gọi đồ. Một thương hiệu vốn quen với những khu phố bình dân nay thử sức ở "đất vàng" trung tâm, và thứ họ mang đến lại không phải một menu đắt đỏ, mà là những cốc trà có giá chỉ bằng một món ăn vặt.