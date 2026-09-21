Vì sao ổ bánh mì, tô hủ tiếu, đĩa cơm tấm có giá 100.000 đồng ở TP.HCM?

Chấp nhận chi tiền trải nghiệm đặc sản, nhưng nhiều thực khách cũng giật mình khi ổ bánh mì, tô hủ tiếu, đĩa cơm tấm ở TP.HCM có mức giá trên 100.000 đồng.

Từ giá niêm yết tại quán, khi bán hàng ăn uống qua các nền tảng như GrabFood, ShopeeFood, các hàng quán sẽ cộng thêm ít nhất 25-30% so với giá niêm yết cho khách ăn tại chỗ. Đây chính là lý do khiến giá ăn uống tăng rất cao.

Tại TP.HCM, ổ bánh mì, tô hủ tiếu, đĩa cơm tấm... những món ăn quen thuộc tại nhiều hàng quán từ trung tâm đến ngoại ô gây bất ngờ cho thực khách khi ở mức giá trên dưới 100.000 đồng. Giá này chưa bao gồm chi phí thấp nhất khoảng 20.000 đồng cho một đơn hàng.

Ổ bánh mì 100.000 đồng, tô hủ tiếu gần 200.000 đồng

Anh Minh Quân, từ Hà Nội vào TP.HCM công tác, giật mình khi đặt 2 ổ bánh mì của một thương hiệu bình dân có chi nhánh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn) với giá 118.000 đồng. Tính cả phí giao hàng, anh cho biết phải trả khoảng 70.000 đồng cho mỗi ổ bánh mì thịt nướng, dù theo anh, chất lượng không có gì quá đặc biệt.

Đến quán mua trực tiếp, anh Quân chỉ trả 38.000 đồng cho ổ bánh mì thịt nướng.

Bánh mì Huynh Hoa có giá cao nhất tại quán khoảng 78.000 đồng, giá bán qua app khoảng 82.000-85.000 đồng được cho là có mức “chênh” khá thấp so với nhiều hàng quán khác.

Một thương hiệu bánh mì quen thuộc với người dân và du khách khi đến TP.HCM là bánh mì Bà Huynh , hiện bán một số loại bánh mì thịt nguội với giá quanh 100.000 đồng/ổ. Tại quán, bánh mì đặc biệt size L, gồm thịt, pate và chà bông, có giá 85.000 đồng/ổ. Nếu đặt qua ứng dụng, mức giá là 99.900 đồng. Khách yêu cầu ép bọc hoặc đóng hộp sẽ trả thêm 5.000 đồng.

Cộng thêm phí giao hàng, khách sẽ phải trả ít nhất khoảng 120.000 đồng để ăn một ổ bánh mì.

Một quán hủ tiếu trên đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, hiện bán qua ứng dụng với giá 106.000-172.000 đồng/tô, cao hơn khoảng 35% so với giá tại quán. Nhiều quán cơm tấm quen thuộc với thực khách cũng có giá trên ứng dụng 80.000-160.000 đồng/đĩa.

Bà Đặng Thị Nghĩa, chủ một quán cơm tấm đêm bình dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, cho biết đã dừng bán qua ứng dụng khoảng nửa năm nay vì cho rằng tổng chi phí khách phải trả quá cao so với một đĩa cơm thông thường.

Theo bà Nghĩa, với một phần cơm có giá bình dân, khi đặt qua ứng dụng, khách có thể phải trả số tiền tương đương hai phần cơm nếu mua trực tiếp tại quán. Trong khi đó, phần chi phí tăng thêm không đồng nghĩa quán có thêm nguồn thu tương ứng để cải thiện chất lượng hay tăng lượng món ăn.

Như giá đĩa cơm sườn chả tại quán chỉ 35.000 đồng, nhưng bán qua app đội lên 46.000 đồng. Phần tăng lên 11.000 đồng quán chỉ được hưởng 3.500 đồng. Nhưng đây là chi phí thông thường không chạy quảng cáo, còn rất nhiều chương trình khuyến mãi của nền tảng mà quán không được biết. Vài lần nhận đơn 3-5 hộp cơm giá 0 đồng, bà thấy vô lý nên dừng bán.

Động lực tăng trưởng chính của phần lớn hàng quán vẫn là khách ăn uống trực tiếp, một phần giúp giảm chi phí.

Anh Huy Thắng, chủ một quán bún bò ở phường Tân Định, cho biết một tô bún bò sườn sụn khi bán qua ứng dụng có giá 85.000 đồng, cao hơn khoảng 25% so với giá khách mua trực tiếp tại quán.

Theo anh Thắng, trong số tiền này, quán phải trả 17.176 đồng phí ứng dụng và chịu thêm 15.000 đồng tiền mã giảm giá. Sau khi trừ các khoản trên, số tiền thực nhận của quán chỉ còn 52.824 đồng.

Khách ăn tại chỗ để giảm chi phí

Theo thông tin công khai của các nền tảng, mức thu chiết khấu từ các quán ăn từ 20-30% trên tổng giá trị mỗi đơn hàng, tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng, quy mô quán và việc quán có đăng ký là đối tác độc quyền hay không. Mức thu này có nền tảng không công khai chi tiết, có nền tảng tính cụ thể bao gồm chiết khấu, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng,... Thuế giá trị gia tăng (VAT) thường là 10% tính trên số tiền phí hoa hồng bị trừ.

Ví dụ đơn hàng 100.000 đồng và mức chiết khấu 25%, quán sẽ chịu 25.000 đồng phí hoa hồng cộng với thuế VAT trên phí đó theo quy định.

Bảo Trân, một tài xế xe công nghệ (chở khách và cả giao đồ ăn, giao hàng), tính toán khi mua đồ ăn qua app, người tiêu dùng vừa chịu chi phí tăng thêm so với giá hàng quán bán cho khách ăn tại chỗ, vừa chịu chi phí giao hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các nền tảng thu được 3 đầu phí, bao gồm từ người mua, từ tài xế và từ hàng quán. Đó là lý do giá hàng ăn uống rất cao, dù với những món ăn quen thuộc, chất lượng bình dân.

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực nửa đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestle vừa công bố có thông tin đáng chú ý khi các hàng quán đều thừa nhận tăng trưởng của cửa hàng ăn uống vẫn đến từ sự ghé thăm trực tiếp của khách hàng. Food app chỉ đang đóng vai trò bổ sung nhiều hơn chứ không phải là động cơ tăng trưởng doanh thu.

Nghiên cứu cho thấy, 43,02% hàng quán cho biết khách ngồi tại chỗ là kênh tăng trưởng rõ nhất, cao hơn gấp 2 lần ứng dụng giao đồ ăn.

Khách ăn tại chỗ và mua trực tiếp tại quán vẫn là nguồn tăng trưởng chủ lực, Food app chỉ đóng vai trò bỗ trợ để tăng độ phủ. (Nguồn: iPOS.vn)

Nếu cộng thêm 16,24% cơ sở ghi nhận tăng trưởng tốt nhất nhờ khách mua trực tiếp tại quầy mang đi, có tới 59,26% cơ sở cho biết kênh tăng trưởng mạnh nhất đến từ khách trực tiếp đến điểm bán.

Điều này cho thấy, dù đặt món trực tuyến đã trở thành thói quen phổ biến, cửa hàng vật lý vẫn là kênh tạo tăng trưởng đáng kể cho phần lớn doanh nghiệp kinh doanh ăn uống. Một trong những nguyên nhân có thể đến từ việc tổng chi phí khi đặt món qua ứng dụng khiến giá người dùng phải trả cao hơn so với mua trực tiếp tại quán, khi cộng phí nền tảng, phí giao hàng và các khoản phụ phí khác. Chênh lệch này có thể khiến một bộ phận khách hàng cân nhắc quay lại mua trực tiếp tại điểm bán.

Các hàng quán nhận định ứng dụng giao đồ ăn dù là một kênh quan trọng, nhưng đang dần đóng vai trò bổ sung chứ không kỳ vọng là động cơ tăng trưởng.

Trước đó, trong thống kê năm 2025, hầu hết hàng quán cũng nhìn nhận doanh thu cốt lõi đến từ bán tại chỗ, khách quen địa phương hoặc các kênh trực tiếp khác, thay vì phụ thuộc nhiều vào nền tảng trung gian. Ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến chỉ là kênh bổ trợ hơn là nguồn sống chính.

Cụ thể, có tới 39,94% doanh nghiệp cho biết doanh thu từ Food app chỉ chiếm dưới 10% tổng doanh thu.