Việt Nam có 1 ngôi làng ví như "miền Tây thu nhỏ" được Forbes vinh danh: Hút khách thử "cảm giác mạnh", đang được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

Cách phố cổ Hội An khoảng 3-4 km, ngôi làng gây ấn tượng bởi hệ sinh thái rừng dừa nước, những con rạch len giữa tán xanh và văn hoá đời sống sông nước.

Tháng 8/2025, Forbes công bố danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, trong đó làng Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, Đà Nẵng) đứng thứ 20 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt.

Forbes giới thiệu Cẩm Thanh qua những hình ảnh đặc trưng như rừng dừa, thuyền thúng tre giữa rừng dừa nước và người dân đánh cá, tung lưới dưới những tán cây. Các trải nghiệm như lớp học nấu ăn, khám phá đồng ruộng, ao sen và đời sống nông thôn cũng được nhắc tới như những yếu tố tạo nên sức hút của ngôi làng.

Hình ảnh làng Cẩm Thanh xuất hiện trên tạp chí Forbes (Ảnh: Forbes)

Từ “bảy mẫu” dừa nước đến “miền Tây giữa lòng Hội An”

Cẩm Thanh nằm cách phố cổ Hội An khoảng 4 km, nằm ở điểm giao thoa của ba dòng sông lớn là Thu Bồn - Trường Giang - Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông nên ngôi làng này sở hữu một hệ sinh thái nước lợ độc đáo. Nơi đây đóng vai trò là vùng đệm sinh thái quan trọng của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận năm 2009.

Điểm nhấn nổi bật nhất của làng Cẩm Thanh là Rừng dừa Bảy Mẫu. Theo Trung tâm xúc tiến du lịch TP. Đà Nẵng, tên gọi "Bảy Mẫu" bắt nguồn từ diện tích ban đầu của rừng chỉ khoảng 7 mẫu (tương đương 7ha). Về sau, dừa nước phát triển rộng hơn, nhưng cái tên cũ vẫn được người dân lưu giữ. Ngày nay, khu vực rừng dừa có diện tích gần 100 ha, tạo nên một không gian sinh thái đặc trưng với những con lạch nhỏ len giữa các vạt dừa xanh.

Vẻ đẹp Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh. Ảnh: Visit Hoi An

Cũng từ cảnh quan đặc trưng ấy, Cẩm Thanh thường được ví như "miền Tây thu nhỏ" giữa lòng phố Hội. Chỉ cách khu phố cổ vài km, du khách có thể chuyển từ những con đường và ngôi nhà cổ sang một thế giới của sông nước, thuyền thúng và rừng dừa.

Chiếc thuyền thúng và trải nghiệm "cảm giác mạnh" độc đáo giữa rừng dừa

Chiếc thuyền thúng chai vốn là phương tiện quen thuộc của cư dân vùng biển miền Trung nay trở thành điểm hấp dẫn du khách gần xa đến trải nghiệm.

Trên hành trình, khách du lịch có thể xem người dân quăng chài, kéo lưới, bắt các loại thủy sản hoặc tìm hiểu những kỹ năng gắn với đời sống sông nước. Các làn điệu dân ca, hò xứ Quảng cũng được đưa vào trải nghiệm.

Đáng chú ý nhất là màn múa thúng khi người chèo có thể điều khiển phương tiện quay tròn trên mặt nước bằng những động tác liên tục và chính xác. Với du khách lần đầu trải nghiệm, cảm giác chiếc thúng xoay nhanh giữa mặt nước tạo nên một "màn cảm giác mạnh" đặc trưng của Cẩm Thanh.

Màn múa thúng độc đáo. Ảnh: Visit Hoi An, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Hoạt động này bắt nguồn từ kỹ năng điều khiển thuyền thúng của cư dân vùng sông nước, sau đó được phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch. Năm 2024, trải nghiệm thuyền thúng tại Cẩm Thanh được Tripadvisor đưa vào danh sách 25 hoạt động trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

Ngoài đi thuyền, du khách có thể thưởng thức ẩm thực mang đặc trưng vùng cửa sông: cá chai nướng, gỏi hoa chuối, sò điệp nướng mỡ hành, chè và mứt làm từ quả dừa nước, bánh xèo miền Trung…

Nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách khi đến. Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch TP. Đà Nẵng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Visit Hoi An

Được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026

Điểm đặc biệt trong cách làm du lịch của Cẩm Thanh là nhiều trải nghiệm dành cho du khách được phát triển từ chính những hoạt động quen thuộc trong đời sống của người dân sông nước.

Theo số liệu từ UBND phường Hội An Đông, khu vực Rừng dừa Bảy Mẫu có khoảng 64 doanh nghiệp kinh doanh, với khoảng 1.400 thuyền thúng. Lượng khách bình quân đạt khoảng 5.000-6.000 lượt/ngày, những dịp lễ, Tết có thể lên tới khoảng 9.000 lượt/ngày.

Những con số này cho thấy du lịch đã trở thành một phần quan trọng trong sinh kế của cộng đồng Cẩm Thanh. Người dân không chỉ đưa khách đi thuyền mà còn tham gia làm homestay, tổ chức lớp học nấu ăn, hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm và sản xuất những sản phẩm thủ công từ tre, dừa.

Năm 2026, Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh là một trong 5 đại diện của Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình Làng du lịch tốt nhất (Best Tourism Villages) của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).

Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch TP. Đà Nẵng

Đáng chú ý, UN Tourism không chỉ đánh giá vẻ đẹp cảnh quan mà còn được xem xét trên nhiều nhóm tiêu chí liên quan đến tài nguyên văn hóa và tự nhiên, bảo tồn văn hóa, tính bền vững kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển du lịch, quản trị, cơ sở hạ tầng, kết nối, sức khỏe, an toàn và an ninh.

Với Cẩm Thanh, những giá trị được hình thành từ hệ sinh thái rừng dừa, văn hóa sông nước và sinh kế địa phương chính là những lợi thế nổi bật có thể giúp ngôi làng này trở thành ứng viên nổi bật.

Sắp tới, tại Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh sẽ ra mắt tuyến tham quan mới với tên gọi “Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện”, kết hợp trải nghiệm thúng chai với nghề truyền thống, văn hóa nghệ thuật và đời sống cộng đồng nhằm đa dạng hoá sản phẩm du lịch cho địa phương.