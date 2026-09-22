Buổi sáng thức dậy có 5 dấu hiệu này, coi chừng mỡ máu đã vượt ngưỡng

Mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, nhưng buổi sáng cơ thể đôi khi phát ra những tín hiệu cảnh báo. Nếu 5 biểu hiện này lặp lại sau khi thức dậy, bạn không nên chủ quan.

Ở người rối loạn mỡ máu kéo dài, lipid có thể lắng đọng trên thành mạch, dần hình thành mảng xơ vữa, khiến lòng mạch hẹp hơn, độ đàn hồi giảm và cản trở dòng máu. Buổi sáng, khi cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, nhu cầu oxy và máu của các cơ quan tăng lên. Nếu tuần hoàn bị ảnh hưởng, một số biểu hiện khó chịu có thể xuất hiện rõ hơn.

5 biểu hiện buổi sáng cảnh báo mỡ máu cao

Mỡ máu cao (Ảnh minh họa: National Geographic)

CCTV News chỉ ra 5 dấu hiệu đáng lưu ý đó là:

1. Tê tay chân: Các đầu chi khá nhạy cảm với tình trạng tuần hoàn kém. Cảm giác tê, châm chích xuất hiện thường xuyên sau khi thức dậy cần được chú ý.

2. Buồn ngủ, mệt mỏi: Dù đã ngủ đủ nhưng vẫn thấy uể oải, thiếu sức, khó tỉnh táo vào buổi sáng có thể liên quan đến tình trạng cung cấp máu và oxy không đầy đủ.

3. Chóng mặt, đau đầu: Não là cơ quan rất nhạy với thiếu máu, thiếu oxy. Khi lưu thông máu bị ảnh hưởng, người bệnh có thể thấy choáng váng, nặng đầu hoặc đau đầu.

4. Tức ngực, khó thở: Nếu cơ tim không được cung cấp máu đầy đủ, cảm giác nặng ngực, hụt hơi có thể xuất hiện, đặc biệt khi bắt đầu vận động sau khi ngủ dậy.

5. Hồi hộp, đánh trống ngực: Cảm giác tim đập nhanh hoặc không đều cũng là dấu hiệu không nên bỏ qua nếu xảy ra lặp lại.

Dù vậy, những biểu hiện trên không đặc hiệu cho mỡ máu cao và cũng có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe khác. Việc xác định rối loạn lipid máu cần dựa vào xét nghiệm, trong đó thường theo dõi 4 chỉ số gồm cholesterol toàn phần, triglyceride, HDL-C và LDL-C.

Những thói quen khiến việc kiểm soát mỡ máu khó hơn

Chế độ ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế, chất béo chuyển hóa có thể gây bất lợi cho quá trình chuyển hóa lipid (Ảnh: Long Island Spine)

Theo CCTV News, chế độ ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế và chất béo chuyển hóa có thể gây bất lợi cho quá trình chuyển hóa lipid. Cơm trắng, bánh ngọt và các loại tinh bột tinh chế khi ăn quá mức có thể làm tăng lượng glucose dư thừa, từ đó thúc đẩy quá trình tạo triglyceride.

Trong khi đó, béo bụng và tích tụ mỡ nội tạng có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính, ảnh hưởng đến khả năng điều hòa lipid của cơ thể.

Thức khuya kéo dài, căng thẳng thường xuyên cũng có thể làm rối loạn nhịp sinh học và quá trình chuyển hóa.

Muốn kiểm soát mỡ máu, không nên chỉ kiêng chất béo

Thay vì cực đoan loại bỏ toàn bộ thực phẩm có nguồn gốc động vật, CCTV News khuyến nghị duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế đường bổ sung, tinh bột tinh chế và chất béo chuyển hóa, đồng thời bảo đảm đủ protein chất lượng cao và chất xơ.

Trứng, cá và thịt gia cầm có thể được đưa vào khẩu phần hợp lý. Rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch và các thực phẩm giàu chất xơ cũng có lợi cho việc kiểm soát lipid.

Bên cạnh chế độ ăn, duy trì cân nặng phù hợp, tập thể dục đều đặn, ngủ đúng giờ và hạn chế rượu là những yếu tố quan trọng.

Nếu các biểu hiện như đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc hồi hộp xuất hiện thường xuyên, đặc biệt ở người đã có mỡ máu cao hoặc bệnh tim mạch, không nên chỉ dựa vào việc điều chỉnh ăn uống mà cần đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Nguồn: CCTV News