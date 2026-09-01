Nam diễn viên phim giờ vàng VTV hiện cùng vợ hơn 3 tuổi bán cà phê, trà sữa trên đường Xã Đàn, Hà Nội

Nam diễn viên này từng được biết đến qua những bộ phim truyền hình đóng cùng với Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Việt Anh, Quỳnh Nga,...

Không ít diễn viên, ca sĩ hay nghệ sĩ Việt lựa chọn kinh doanh như một nghề tay trái bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật. Người mở nhà hàng, quán cà phê, người phát triển thương hiệu thời trang hay đầu tư vào những lĩnh vực khác để có thêm nguồn thu và một hướng đi lâu dài ngoài sân khấu, màn ảnh.

Minh Hoàng - nam diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ phim của VTV - là một ví dụ. Những năm gần đây, bên cạnh việc đóng phim và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, anh còn dành thời gian cho kinh doanh. Hiện nam diễn viên cùng gia đình gắn với thương hiệu đồ uống BôngCha, có các điểm bán tại Hà Nội, trong đó có một cửa hàng trên phố Xã Đàn.

Ở tuổi 33, cuộc sống của Minh Hoàng vì thế không chỉ xoay quanh phim trường. Sau khi lập gia đình với người vợ hơn 3 tuổi và có con, anh phải cân bằng thời gian giữa công việc nghệ thuật, gia đình và kinh doanh. Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, Minh Hoàng từng có nhiều năm theo đuổi bóng đá và từng hướng tới con đường cầu thủ.

Ngoài phim trường, Minh Hoàng còn kinh doanh đồ uống tại Hà Nội

Thương hiệu đồ uống BôngCha mà Minh Hoàng gắn với hiện có hai điểm bán tại Hà Nội. Trong đó, cơ sở mới nằm trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa.Các sản phẩm chính gồm trà, trà sữa, matcha, cà phê và nhiều loại đồ uống hiện đại.

Trước Xã Đàn, BôngCha đã có cửa hàng tại 75 Lý Thường Kiệt, khu vực trung tâm Hà Nội. Trên các nền tảng giao đồ ăn, điểm bán này cũng đang hoạt động với các nhóm sản phẩm tương tự.

Chia sẻ với Tiền Phong đầu năm 2026, nam diễn viên cho biết sau khi lập gia đình, có con và đồng thời đảm đương thêm công việc kinh doanh, quỹ thời gian của anh kín hơn trước. Dù vậy, anh vẫn dành sự ưu tiên cho diễn xuất và không có ý định rời bỏ nghề.

Cuộc sống riêng của Minh Hoàng cũng có nhiều thay đổi trong vài năm gần đây. Tháng 11/2024, anh tổ chức đám cưới với Kim Ngân tại Hà Nội. Bà xã hơn Minh Hoàng 3 tuổi và làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Cuối năm 2025, hai người đón con trai chung.

Từ một diễn viên dành phần lớn thời gian cho sân khấu và phim trường, Minh Hoàng hiện phải chia quỹ thời gian cho nhiều vai trò hơn. Tuy nhiên, phía sau nhịp sống bận rộn ấy là một hành trình khá đặc biệt, bởi trước khi đến với nghệ thuật, anh từng dành nhiều năm cho một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Từng là cầu thủ trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên VTV

Minh Hoàng tên đầy đủ là Ngô Minh Hoàng, sinh ngày 3/4/1993. Anh hiện là diễn viên thuộc Đoàn kịch Cổ điển và công tác tại đây từ năm 2016. Nam diễn viên từng tham gia nhiều vở như Romeo & Juliet, Kiều, Biệt đội báo đen, Bão tố Trường Sơn, Nguồn sáng trong đời...

Trước khi đứng trên sân khấu, Minh Hoàng từng theo đuổi bóng đá. Nam diễn viên sở hữu chiều cao khoảng 1,86 m, từng chơi bóng cho CLB Hà Nội trong giai đoạn khoảng 13-16 tuổi. Sau khi dừng con đường cầu thủ, anh chuyển sang làm người mẫu rồi thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

VTV từng cho biết Minh Hoàng được đào tạo bài bản về diễn xuất và từng học trong lớp do NSND Anh Tú chủ nhiệm. Ngoài sân khấu, anh còn làm MC, người mẫu thời trang trước khi xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các dự án phim truyền hình.

Ở mảng phim ảnh, Minh Hoàng khởi đầu với những vai nhỏ. Anh từng xuất hiện trong Quỳnh búp bê trước khi được khán giả chú ý nhiều hơn với vai Quang Hào trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ năm 2022. Nhân vật của anh là em trai Vũ, do Chí Nhân thủ vai, đồng thời có tuyến tình cảm với Minh Minh của Quỳnh Nga. VTV từng giới thiệu đây là vai truyền hình dài hơi đầu tiên của Minh Hoàng.

Bước tiến rõ rệt hơn đến vào năm 2024 với Những nẻo đường gần xa. Trong phim, Minh Hoàng đảm nhận vai Hùng - người anh sớm mất cha mẹ và dành nhiều năm chăm sóc, bảo bọc em trai. Theo VTV, đây là lần đầu Minh Hoàng cùng một số diễn viên trẻ khác được giao tuyến vai chính dài hơi trong một dự án truyền hình.

Đầu năm 2026, Minh Hoàng tiếp tục trở lại màn ảnh với vai luật sư Trung trong Cách em một milimet. Gần đây hơn, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trên VTV3 trong Con đến đây, lên sóng từ tháng 7/2026. Lần này, anh hóa thân thành bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh - một chuyên gia sản khoa chuyên xử lý những ca bệnh phức tạp. Minh Hoàng cho biết đây là lần đầu anh đóng vai bác sĩ và phải làm quen với nhiều thuật ngữ chuyên môn trong quá trình ghi hình.

Ảnh FBNV