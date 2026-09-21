Chưa có trong tiền lệ showbiz Việt: Nữ ca sĩ lần thứ 2 chào đón nhóc tỳ song sinh

Cặp đôi này hạnh phúc thông báo đã chính thức chào đón thêm 2 thành viên nhí.

Tối 21/9, vợ chồng ca sĩ Sara Lưu và nhạc sĩ Dương Khắc Linh hạnh phúc thông báo tin vui với công chúng. Theo đó, cặp đôi đã chào đón 2 bé gái vừa chào đời, có tên thân mật là Dani và Sani. 1 ngày trước, Sara Lưu đã diện lại đúng chiếc áo từng mặc để đi sinh 2 bé trai đầu lòng vào 6 năm trước để nhập viện chuẩn bị cho hành trình đón thêm thành viên nhí. Sara Lưu và Dương Khắc Linh cũng là cặp đôi Vbiz duy nhất tính đến thời điểm này 2 lần chào đón nhóc tỳ song sinh.

Trên trang cá nhân, Dương Khắc Linh chia sẻ: "Vườn trẻ nhà Linh hôm nay có thêm 2 bông hoa nhỏ. 6 năm trước, ba mẹ đón 2 anh Mickey và Jerry đến với gia đình mình. Lúc đó cứ nghĩ như vậy là quá vui, quá hạnh phúc rồi. Ai ngờ 6 năm sau, gia đình mình lại một lần nữa đón hai cô công chúa nhỏ, chắc vũ trụ thấy nhà mình còn chỗ nên gửi thêm một cặp nữa. Vậy là từ nay, hai anh đã có thêm hai cô em gái để cùng lớn lên, cùng chơi và cùng chia sẻ thật nhiều kỷ niệm. Một nhà 4 bạn nhỏ, vậy là chính thức thành… vườn trẻ luôn. Mong các con luôn khỏe mạnh, bình an và lớn lên thật hạnh phúc bên ba mẹ và hai anh".

Ông bố 4 con cũng gửi lời cảm ơn để bà xã sau hành trình vượt cạn vất vả: "Ba Linh muốn dành lời cảm ơn thật đặc biệt cho mẹ Sara Lưu. Cảm ơn em vì những vất vả đã trải qua để mang hai cô công chúa nhỏ đến với gia đình mình. Cảm ơn em vì đã luôn mạnh mẽ. Cảm ơn em, mẹ của 4 bạn nhỏ".

Sara Lưu mặc lại chiếc áo giống hệt với ngày đi sinh 2 bé trai đầu lòng cách đây 6 năm để nhập viện chào đón thêm 2 bé gái

Tối 21/9, Sara Lưu và chồng thông báo 2 bé gái chào đời "mẹ tròn con vuông"

Cuộc sống của vợ chồng Sara Lưu và Dương Khắc Linh

Dương Khắc Linh và Sara Lưu vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi bền bỉ và ổn định của Vbiz. Cặp đôi quen nhau ở Giai điệu chung đôi 2018, đến năm 2019 thì tổ chức lễ cưới. Dù từng bắt đầu từ mối quan hệ thầy trò với không ít ý kiến trái chiều, nhưng sau khi kết hôn, cả hai lại chứng minh sự lựa chọn của mình bằng cuộc sống gia đình êm ấm, ít ồn ào.

Trong đời sống thường ngày, Dương Khắc Linh nhiều lần ghi điểm khi thể hiện sự tâm lý, luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái cũng như các cột mốc quan trọng. Ngược lại, Sara Lưu cũng được nhận xét là người phụ nữ của gia đình, sẵn sàng tạm gác bớt hoạt động nghệ thuật để vun vén tổ ấm. Cặp đôi có quy tắc nuôi dạy con có tính kỷ luật cao, biết nói "dạ" khi trả lời, luôn nhẹ nhàng và tốt bụng với người khác, có ý thức về sự công bằng. Theo Dương Khắc Linh, bên cạnh sự nghiêm khắc, cả hai cũng chiều chuộng hai bé bằng các chuyến đi nghỉ dưỡng khắp cả nước và quà tặng trong dịp lễ.

Vợ chồng Sara Lưu và Dương Khắc Linh là cặp đôi Vbiz duy nhất 2 lần chào đón em bé song sinh

Nói về cuộc sống hôn nhân với Sara Lưu, Dương Khắc Linh từng bày tỏ: "Người ta thường nói: 'Vợ chồng có lúc thăng, lúc trầm. Còn với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có 'lúc trầm' nào cả. Và chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy". Nhạc sĩ bày tỏ Sara Lưu mang đến cho anh sự bình yên, ổn định. Tình yêu anh dành cho người bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ".

Cách đây 6 năm, cặp đôi đã chào đón 2 bé trai tên thân mật là Mickey và Jerry

Ảnh: FBNV