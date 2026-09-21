Viral khoảnh khắc Hyun Bin nhìn 1 dấu hiệu của Son Ye Jin rồi... sốc nặng!

Có chuyện gì khiến Hyun Bin ngạc nhiên như vậy?

Mới đây, trên mạng xã hội viral clip 1 fan gặp gỡ Hyun Bin tại sự kiện. Người này vốn là "fan cứng" của Son Ye Jin, từng gặp gỡ nữ diễn viên ngoài đời nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên của cô gặp Hyun Bin.

Trong video, fan nữ này đã cho Hyun Bin xem cánh tay cho mình, nơi chữ viết tay của Son Ye Jin được xăm vĩnh viên. Nam diễn viên nghiêng người lại gần để nhìn kỹ hơn trước khi thốt lên đầy ngạc nhiên “Wow”. Sau đó, anh vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ, thể hiện sự chu đáo đáp lại tình cảm của fan. Biểu cảm kinh ngạc của Hyun Bin khi thấy hình xăm chữ viết tay của vợ trên tay fan đã viral khắp mạng xã hội vì quá đỗi đáng yêu.

Hyun Bin kinh ngạc khi thấy hình xăm chữ viết của vợ trên tay fan. Clip: X

Biểu cảm của anh viral khắp mạng xã hội. Ảnh: X

Fan chụp ảnh kỷ niệm với Hyun Bin. Ảnh: X

Cận cảnh hình xăm chữ viết tay của Son Ye Jin trên tay fan. Ảnh: X

Nhớ lại cuộc gặp gỡ, người hâm mộ này nói: “Gặp Hyun Bin cảm giác thật không thể tin được. Tôi rất hạnh phúc vì đã được cho anh ấy xem hình xăm Crash Landing on You có chữ ký của Son Ye Jin. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ giữ mãi trong trái tim mình”. Cô ấy cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng Hàn, nói: “Hyun Bin, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đối xử với tôi nồng ấm và dành thời gian cho tôi. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên”.

Hình xăm này ẩn chứa một câu chuyện đặc biệt của người hâm mộ. Cô coi Son Ye Jin là thần tượng trong cuộc đời và đã thành công gặp gỡ nữ diễn viên ở Venice, Ý. Trong lần gặp gỡ đó, cô đã yêu cầu Son Ye Jin ký tên lên cánh tay mình. Để chữ ký không bị phai mờ, sau đó cô đã xăm lại chính xác vị trí và hình dạng của nó thành một hình xăm vĩnh viễn. Câu chuyện của người hâm mộ sau đó đã lan truyền khắp mạng xã hội, nhận được vô số lời khen thán phục của cư dân mạng.

Fan nữ này hâm mộ cuồng nhiệt Son Ye Jin. Clip: X

Để chữ ký không bị phai mờ, sau đó fan đã xăm lại chính xác vị trí và hình dạng của nó thành một hình xăm vĩnh viễn. Ảnh: X

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên qua những lần hợp tác. Ảnh: X

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và lên chức bố mẹ vào cuối năm. Ảnh:

Nguồn: Kbizoom