Hyun Bin bị Son Ye Jin mắng 1 câu điếng người

Bí mật hôn nhân của Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu được phơi bày.

Tối 17/9, kênh YouTube của Netflix Korea vừa đăng tải video có sự góp mặt của Son Ye Jin. Trong clip, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh đã chia sẻ nhiều bí mật của bản thân và ông xã Hyun Bin, khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Đáng chú ý, lần đầu Son Ye Jin lên tiếng làm rõ về chuyện luôn dùng sticker che mặt chồng trước khi đăng hình chụp của cả 2 lên trang Instagram cá nhân. Thì ra chính Hyun Bin là người yêu cầu Son Ye Jin phải làm như vậy. Nữ minh tinh họ Son giải thích rõ ràng rành rọt mọi chuyện: "Thực ra mỗi khi đăng hình tôi toàn kiểu ‘Cứ đăng ảnh lên bình thường là được chứ gì?’. Thế nhưng ông xã lại đưa ra yêu cầu: ‘Che mặt anh trước khi đăng hình nha’, thế là tôi dùng sticker che mặt anh ấy lại thôi".

Son Ye Jin tiết lộ, chính Hyun Bin đã yêu cầu cô che mặt anh bằng sticker trong những hình ảnh này. Ảnh: Naver

Cũng trong video mới đây, Son Ye Jin còn chia sẻ về hành trình tập thoại gian nan cho phim cổ trang. Đối với nữ diễn viên sinh năm 1982, ngữ điệu và lời thoại đặc trưng của dòng phim cổ trang có thể được xem là 1 thử thách khó nhằn. Để có thể hóa thân vào vai diễn 1 cách trọn vẹn, cô đã liên tục luyện tập kịch bản ngay cả khi ở nhà với ông xã Hyun Bin. Son Ye Jin tâm sự: "Tôi tập luyện kịch bản khi ở nhà, lần nào cũng bảo chồng ‘Kiểm tra hộ em xem đoạn này đúng chưa nhé’ với khí thế quyết tâm". Tuy nhiên, quá trình tập thoại của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Bởi lẽ, cũng có những thời điểm Hyun Bin đọc thoại với giọng điệu quá cứng nhắc, điều này khiến bà xã Son Ye Jin không hài lòng và mắng cho 1 câu: "Anh diễn cho nó có thêm chút cảm xúc đi, hãy đọc thoại cho đàng hoàng vào".

Dù vậy, mỹ nhân họ Son cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Hyun Bin vì đã sẵn sàng diễn tập kịch bản cùng cô dù cũng đang bận rộn lịch trình: "Chắc là cũng phiền phức lắm chứ bộ. Bản thân anh ấy cũng đang bận tối mắt tối mũi mà vẫn giúp đỡ tôi như vậy cơ mà".

Son Ye Jin mắng chồng tài tử vì có đôi lúc không chịu bung sức khi luyện tập kịch bản cùng cô. Ảnh: Nate

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Son Ye Jin - Hyun Bin từ lâu đã gây sốt mạng xã hội khắp châu Á. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Con trai của cặp đôi vàng cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Osen



