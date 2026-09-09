Sự kiện toàn sao khủng: Ji Chang Wook chuẩn bạch mã hoàng tử, mỹ nhân đẹp nhất thế giới ga lăng với Son Ye Jin

Tại đây, 3 diễn viên đã có nhiều chia sẻ quanh bộ phim cũng như hậu trường. Họ còn vui vẻ tạo dáng chụp ảnh, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Vào ngày 9/9, Ji Chang Wook, Son Ye Jin và Nana đã tham dự họp báo ra mắt phim mới Scandal tại khách sạn JW Marriott Dongdaemun Square Seoul. Scandal được dựa trên tiểu thuyết Pháp Dangerous Liaisons, chuyển bối cảnh sang thời Joseon. Câu chuyện gốc được diễn giải lại trong bối cảnh khác, khắc họa sống động những khát vọng của các nhân vật dám thách thức những điều cấm kỵ của thời Joseon.

Họp báo ra mắt phim Scandal đã nhanh chóng trở thành sự kiện hot nhất trong ngày nhờ quy tụ 3 ngôi sao hạng A quyền lực. Ji Chang Wook diện vest trắng, xuất hiện với diện mạo bảnh bao, gương mặt đẹp không góc chết, mái tóc vuốt gọn cuốn hút. Nhờ vậy, anh đã trở thành "bạch mã hoàng tử" của sự kiện, khiến các fangirl không thể rời mắt. "Chị đẹp" Son Ye Jin lại khoác lên mình thiết kế váy babydoll đen mang phong cách thu đông. Bà xã Hyun Bin trang điểm, làm tóc đơn giản nhưng đủ tôn lên nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng không thể chê. Trong khi đó, "gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana cắt tóc ngắn cá tính, diện đồ menswears chất chơi.

Tại đây, 3 diễn viên đã có nhiều chia sẻ quanh bộ phim cũng như hậu trường. Họ còn vui vẻ tạo dáng chụp ảnh, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, khoảnh khắc Nana "ga lăng" chỉnh váy cho Son Ye Jin đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp mỹ nhân sinh năm 1991 nhận được cơn mưa lời khen.

Ji Chang Wook, Son Ye Jin và Nana đã tham dự họp báo ra mắt phim mới Scandal tại khách sạn JW Marriott Dongdaemun Square Seoul. Clip: Topstarnews

Nhờ vóc dáng cao ráo, Ji Chang Wook chiếm trọn spotlight ngay từ khi mới bước vào sự kiện. Ảnh: Dispatch

Anh đích thị là "bạch mã hoàng tử" trong mơ. Ảnh: Dispatch

Cận cảnh visual đẹp không góc chết của nam tài tử 39 tuổi. Ảnh: Dispatch

Các fangirl không thể rời mắt khỏi Ji Chang Wook. Ảnh: Dispatch

"Chị đẹp" Son Ye Jin lại khoác lên mình thiết kế váy babydoll đen mang phong cách thu đông. Ảnh: Dispatch

Thiết kế kén dáng nhưng nữ diễn viên 44 tuổi vẫn "cân đẹp". Ảnh: Dispatch

Bà xã Hyun Bin trang điểm, làm tóc đơn giản nhưng đủ tôn lên nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng không thể chê. Ảnh: Dispatch

Những dấu vết thời gian đã xuất hiện trên gương mặt Son Ye Jin, song không vì điều này mà nhan sắc cô bị lu mờ. Ảnh: Dispatch

Bất chấp mỗi năm đều có hàng tá đàn em trẻ trung hơn ra mắt, Son Ye Jin vẫn là "tường thành nhan sắc". Ảnh: Dispatch

Trong khi đó, "gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana cắt tóc ngắn cá tính, diện đồ menswears chất chơi. Ảnh: Dispatch

Nana nổi bật với chiều cao và thân hình chuẩn mẫu. Ảnh: Dispatch

Từ mỹ nhân nữ tính, cô lột xác với mái tóc ngắn cá tính. Ảnh: Dispatch

Ngôi sao sinh năm 1991 "cân đẹp" mọi diện mạo. Ảnh: Dispatch

Bộ 3 diễn viên nhí nhố chụp ảnh, đem đến tiếng cười tại sự kiện. Ảnh: Dizzo

Phim Scandal được dựa trên tiểu thuyết Pháp Dangerous Liaisons, chuyển bối cảnh sang thời Joseon. Ảnh: bnt

Câu chuyện gốc được diễn giải lại trong bối cảnh khác, khắc họa sống động những khát vọng của các nhân vật dám thách thức những điều cấm kỵ của thời Joseon. Ảnh: Newspim

Đặc biệt, khoảnh khắc Nana "ga lăng" chỉnh váy cho Son Ye Jin đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp mỹ nhân sinh năm 1991 nhận được cơn mưa lời khen. Clip: Yonhap

Nguồn: Dispatch







