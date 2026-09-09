Sự kiện toàn sao khủng: Ji Chang Wook chuẩn bạch mã hoàng tử, mỹ nhân đẹp nhất thế giới ga lăng với Son Ye Jin
Tại đây, 3 diễn viên đã có nhiều chia sẻ quanh bộ phim cũng như hậu trường. Họ còn vui vẻ tạo dáng chụp ảnh, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Vào ngày 9/9, Ji Chang Wook, Son Ye Jin và Nana đã tham dự họp báo ra mắt phim mới Scandal tại khách sạn JW Marriott Dongdaemun Square Seoul. Scandal được dựa trên tiểu thuyết Pháp Dangerous Liaisons, chuyển bối cảnh sang thời Joseon. Câu chuyện gốc được diễn giải lại trong bối cảnh khác, khắc họa sống động những khát vọng của các nhân vật dám thách thức những điều cấm kỵ của thời Joseon.
Họp báo ra mắt phim Scandal đã nhanh chóng trở thành sự kiện hot nhất trong ngày nhờ quy tụ 3 ngôi sao hạng A quyền lực. Ji Chang Wook diện vest trắng, xuất hiện với diện mạo bảnh bao, gương mặt đẹp không góc chết, mái tóc vuốt gọn cuốn hút. Nhờ vậy, anh đã trở thành "bạch mã hoàng tử" của sự kiện, khiến các fangirl không thể rời mắt. "Chị đẹp" Son Ye Jin lại khoác lên mình thiết kế váy babydoll đen mang phong cách thu đông. Bà xã Hyun Bin trang điểm, làm tóc đơn giản nhưng đủ tôn lên nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng không thể chê. Trong khi đó, "gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana cắt tóc ngắn cá tính, diện đồ menswears chất chơi.
Tại đây, 3 diễn viên đã có nhiều chia sẻ quanh bộ phim cũng như hậu trường. Họ còn vui vẻ tạo dáng chụp ảnh, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, khoảnh khắc Nana "ga lăng" chỉnh váy cho Son Ye Jin đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp mỹ nhân sinh năm 1991 nhận được cơn mưa lời khen.
Ji Chang Wook, Son Ye Jin và Nana đã tham dự họp báo ra mắt phim mới Scandal tại khách sạn JW Marriott Dongdaemun Square Seoul. Clip: Topstarnews
Đặc biệt, khoảnh khắc Nana "ga lăng" chỉnh váy cho Son Ye Jin đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp mỹ nhân sinh năm 1991 nhận được cơn mưa lời khen. Clip: Yonhap
Nguồn: Dispatch