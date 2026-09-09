Cường Đô La đi họp phụ huynh cùng Hồ Ngọc Hà: "Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung"

Lâu lắm rồi, Cường Đô La mới công khai xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Sau khi tan vỡ, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn giữ mối quan hệ vì trao đổi những vấn đề liên quan đến Subeo. Cường Đô La từng gây chú ý vì chúc mừng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khi chào đón 2 nhóc tỳ song sinh. Cho đến mới đây, nam doanh nhân bất ngờ có động thái gây chú ý, đăng ảnh và nhắc trực tiếp đến Hồ Ngọc Hà.

Theo đó vào sáng nay, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng với Cường Đô La cùng xuất hiện ở trường để họp phụ huynh đầu năm cho bé Subeo. Cả ba vui vẻ xuất hiện chung khung hình. Đây cũng là lần hiếm hoi Cường Đô La có động thái liên quan đến vợ chồng Hồ Ngọc Hà. Hành động này phần nào chứng minh mối quan hệ giữa anh và "Nữ hoàng giải trí" khá thoải mái sau những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Đáng nói, dù không có mặt nhưng Đàm Thu Trang vẫn được Cường Đô La nhắc đến. Nam doanh nhân dành lời khen cho vợ là người phụ nữ thấu hiểu, thông cảm khiến anh yên tâm trong công việc lẫn cuộc sống. Cụ thể, Cường Đô La gây chú ý khi nhắc nhủ: "Họp phụ huynh cho Anh Hai (Subeo - Pv). Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung, thấu hiểu, yêu thương ba và cả gia đình. Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được. Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc chỉ khi mẹ đứng sâu âm thầm support mà không lời than vãn nào".

Cường Đô La họp phụ huynh cho Subeo cùng với Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà luôn dành sự quan tâm cho Subeo

Sau khi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chia tay rồi lần lượt có gia đình riêng, Subeo vẫn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ cả hai phía. Không chỉ được Đàm Thu Trang yêu thương, chăm sóc như con trong nhà, cậu bé còn có mối quan hệ thân thiết với bố dượng Kim Lý và xem anh như một người bạn đồng hành trong cuộc sống.

Những năm đầu sau chia tay, cả hai vẫn cùng gặp gỡ để tổ chức sinh nhật cho Subeo

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ về con trai: "Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng". Theo nữ ca sĩ, may mắn của cô là có Kim Lý đồng hành và trò chuyện cùng Subeo. Cậu bé được học tập trong môi trường nước ngoài nên có nhiều điểm phù hợp để chia sẻ với bố dượng. Hồ Ngọc Hà từng cho rằng những chuyện xảy ra trong cuộc sống nên được nhìn nhận theo hướng tích cực. Với cô, việc gặp Kim Lý - một người nước ngoài có nhiều điểm phù hợp để trò chuyện cùng con là điều may mắn.

Subeo khá thân thiết với bố dượng Kim Lý

Về phía Đàm Thu Trang, ngoài việc chăm sóc Suchin và Sutin, cô nhiều lần ghi điểm bởi mối quan hệ gần gũi với Subeo. Cậu cả thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình và dành nhiều thời gian bên các em. Đàm Thu Trang từng chia sẻ cô không can thiệp vào cách Cường Đô La dạy con. Dù luôn yêu thương và chăm sóc Subeo, cựu người mẫu cũng giữ sự rạch ròi trong vai trò của mình. Cô từng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Subeo cũng được Đàm Thu Trang yêu thương, quan tâm

Ảnh: FBNV