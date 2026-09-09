Showbiz nghi có thêm cặp đôi mới: Là trai tài - gái sắc đóng phim hot, còn đưa nhau sang trời Âu hẹn hò

Mối quan hệ của cặp sao gen Z này đang là tâm điểm chú ý của showbiz.

Ngày 9/9, tờ Sohu đưa tin mối quan hệ của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đang gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Cặp trai tài - gái sắc cùng sinh năm 1999 bị nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong tác phẩm Chó Hoang Và Xương. Bộ phim này lên sóng vào tháng 7 vừa qua và viral khắp mọi ngóc ngách tại Trung Quốc. Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi không chỉ đẹp đôi mà còn có diễn xuất tốt.

Đáng chú ý, các blogger Trung Quốc đã phát hiện lịch trình đi lại của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi có sự trùng lặp đáng ngờ trong hơn 6 tháng qua. Theo đó, tháng 12/2025, khi Trương Tịnh Nghi quay phim ở Quảng Đông (Trung Quốc), Tống Uy Long nhiều lần bay đến đây. Tháng 4 vừa qua, cả hai lần lượt đến rồi rời Hàng Châu (Trung Quốc) cùng 1 ngày. Sau khi tham gia sự kiện tại Hong Kong, Tống Uy Long đến Thâm Quyến (Trung Quốc), lúc đó Trương Tịnh Nghi đang quay phim ở đây. Đến đầu tháng 9, họ thông báo nghỉ ngơi 10 ngày và bị phát hiện lần lượt bay đến châu Âu du lịch.

Showbiz Trung Quốc đang râm ran tin Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi phim giả tình thật. Ảnh: Weibo.

Cả hai có lịch trình di chuyển giống nhau đến bất ngờ hơn 6 tháng qua. Ảnh: Xiaohongshu.

Sự trùng hợp này khiến truyền thông và công chúng đặt nghi vấn 2 ngôi sao gen Z đang bí mật yêu đương. Tuy nhiên, người hâm mộ của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi lại cho rằng nếu chỉ dựa trên lịch trình na ná nhau thì chưa đủ cơ sở để kết luận thần tượng của họ đang trong mối quan hệ tình cảm. Hơn nữa, thời gian qua, cánh săn ảnh Trung Quốc cũng không chụp được bất kỳ khoảnh khắc gặp gỡ riêng tư nào giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi. Trước nghi vấn tình ái rầm rộ, 2 diễn viên chính của phim Chó Hoang Và Xương vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Cặp sao chưa lên tiếng về nghi vấn bí mật hẹn hò. Ảnh: Sina.

Tống Uy Long vào showbiz từ năm 16 tuổi, nổi tiếng với các tác phẩm như Bán Yêu Khuynh Thành 2, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Hoa Bỉ Ngạn, Phượng Hoàng Tù... Tại Cbiz, anh thường xuyên vào top mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhờ sở hữu gương mặt góc cạnh "mạnh và sắc" với vùng chữ T rõ ràng. Tống Uy Long khá đào hoa, từng hẹn hò "Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn, hot girl Ngọa Tàm A Di, người mẫu Triệu Giai Lệ hay nữ diễn viên gia thế Trần Thiên Ngọc.

Trương Tịnh Nghi hiện là tiểu hoa đán 10X được o bế ở showbiz Trung Quốc. Cô là gà cưng, được đại hoa đán Châu Tấn và tài tử Trần Khôn hậu thuẫn. Về nhan sắc, Trương Tịnh Nghi được mệnh danh là "Mối tình đầu có gương mặt đẹp nhất" với khí chất trong trẻo, đôi mắt to sáng, sống mũi thanh thoát, bờ môi đầy đặn cùng khuôn mặt nhỏ gọn.

Hai diễn viên sinh năm 1999 đều là nam thần - mỹ nữ sở hữu nhan sắc nổi bật ở Cbiz. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sohu, Weibo