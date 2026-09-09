Lưu Diệc Phi gây tranh cãi khi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh trên Instagram

Lưu Diệc Phi chỉ giữ lại góc ảnh cô đứng cùng CEO thương hiệu, cắt bỏ Hồ Ngọc Hà ra khỏi khung hình chung.

Tối 7/9, Lưu Diệc Phi, Hồ Ngọc Hà, Lưu Gia Linh và nhiều nghệ sĩ hạng A khác của Trung Quốc đã tham gia sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp ở Thượng Hải. Ở hậu trường sự kiện, đại diện Việt Nam và "thần tiên tỷ tỷ" đã có cuộc chào hỏi, trò chuyện. Đến ngày 9/9, Lưu Diệc Phi đã đăng tải trên Instagram loạt ảnh tham dự sự kiện. Đáng chú ý, cô đã cắt bỏ Hồ Ngọc Hà ra khỏi ảnh chụp chung. Nữ diễn viên chỉ giữ lại góc ảnh cô đứng cùng CEO của thương hiệu.

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ Việt vẫn đăng tải bức ảnh chụp 3 người gồm bản thân, CEO thương hiệu và Lưu Diệc Phi lên trang cá nhân, không cắt bỏ bất kỳ ai. Do đó, động thái của Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng dậy sóng. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã tràn vào Instagram của người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp chất vấn vì sao Lưu Diệc Phi lại cắt bỏ Hồ Ngọc Hà ra khỏi khung hình chung.

Khung hình gốc đầy đủ của Lưu Diệc Phi, Hồ Ngọc Hà và CEO thương hiệu.

Nhưng khi đăng ảnh lên IG, thần tiên tỷ tỷ đã cắt bỏ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: X.

Hồ Ngọc Hà bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi khung hình chung. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo