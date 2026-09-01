Hoá ra đây là lý do Lưu Diệc Phi vội chia tay Song Seung Hun?

Công chúng hiện nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun.

Sáng 31/8, tờ 163 đưa tin, bài phỏng vấn của Lưu Diệc Phi trong quá trình tuyên truyền cho bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng bỗng gây sốt trở lại, leo thẳng lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hot search Weibo hạng mục giải trí.

Trong bài phỏng vấn, Lưu Diệc Phi không ngần ngại tiết lộ chuyện cô từng gặp phải tra nam (người đàn ông xấu xa, tồi tệ): “Những chuyện mà Hoàng Diệc Mai (nhân vật do Lưu Diệc Phi đảm nhận) trải qua không hoàn toàn giống với cuộc đời thật của tôi. Nhưng có 1 điểm chung mà khi đọc kịch bản tôi đã đồng cảm với nhân vật, đó là tôi cũng đã gặp phải tra nam rồi. Thật sự thì những người mà Hoàng Diệc Mai gặp phải không tính là quá tệ bạc đâu. Đó chỉ là hình ảnh nghệ thuật thôi. Mỗi cuộc tình đều nảy sinh những mâu thuẫn riêng rất khó để phân định đúng sai 1 cách rõ ràng vì tình cảm là chuyện vốn dĩ hết sức phức tạp”.

Đồng thời, Lưu Diệc Phi còn gây xôn xao khi bày tỏ quan điểm của mình trước mặt trái đáng buồn trong showbiz: “Trước khi trở thành diễn viên có thực lực, điều đầu tiên là phải làm người đã. Chỉ khi có nhân cách tốt đẹp rồi thì mới có khả năng thấu hiểu được thế nào là tình cảm. Hiện nay có 1 số diễn viên nổi tiếng quá nhanh mà không trải qua sự tích lũy và những khó khăn trong nghề. Họ nổi tiếng nhanh chóng rồi cứ thế đánh mất bản thân, không chịu chuyên tâm nghiên cứu vai diễn mà lại làm ra những chuyện xấu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới công chúng, mang đến hình ảnh tiêu cực cho ngành giải trí này. Tôi tin rằng những nghệ sĩ như vậy sẽ không thể tiến xa trong nghề được”.

Lưu Diệc Phi cho biết cô từng gặp phải trai tồi. Ảnh: Sohu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xôn xao tò mò về danh tính tra nam được Lưu Diệc Phi nhắc đến trong bài phỏng vấn. Đáng chú ý, tài tử xứ Hàn Song Seung Hun bất ngờ bị réo tên do anh chính là người bạn trai duy nhất mà Lưu Diệc Phi từng công khai hẹn hò từ trước tới nay.

Thậm chí từ đây, 1 bộ phận khán giả đã đặt ra nghi vấn Song Seung Hun từng đối xử không tốt với mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng nên cuộc tình của cặp đôi với nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ 1 số cư dân mạng còn chuyện tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và tài tử họ Song thật sự diễn ra như thế nào thì chỉ có chính người trong cuộc mới nắm rõ.

Song Seung Hun bị nghi là trai tồi được Lưu Diệc Phi đề cập tới trong bài phỏng vấn nói trên. Ảnh: 163

Còn nhớ Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi lần đầu gặp gỡ vào năm 2012 tại lễ trao giải Cosmo Beauty Awards diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc). Dù được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh nhau, cả 2 khi đó hầu như không có bất kỳ màn tương tác đáng chú ý nào.

2 năm sau, định mệnh một lần nữa đưa họ gặp lại khi được mời đảm nhận vai chính trong bộ phim hợp tác Trung - Hàn Tình Yêu Thứ Ba. Trong quá trình quay phim, mỗi khi diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi thường nhập vai quá sâu nên không kìm được nước mắt. Trong khi những người khác hoặc đứng chờ, hoặc chỉ hỏi “đã quay tiếp được chưa”, chỉ có Song Seung Hun lặng lẽ ngồi xuống đưa khăn giấy cho Lưu Diệc Phi, thậm chí còn nghiêng người che ống kính để cô bớt ngượng.

Giữa thời tiết ngoài trời lên tới 38 độ C, anh cầm một tấm vải đen đứng phía sau che nắng cho nữ diễn viên đình đám. Mỗi lần đoàn phim tụ họp ăn uống, anh đều chủ động ngồi cạnh, giúp Lưu Diệc Phi từ chối những màn mời rượu xã giao. Biết Lưu Diệc Phi không quen đồ ăn Hàn Quốc, anh còn học nấu những món gia đình đơn giản như cà chua xào trứng hay canh rong biển trứng để giúp cô thích nghi với môi trường mới. Chính quãng thời gian đồng hành trên phim trường đã khiến mối quan hệ giữa 2 ngôi sao dần trở nên thân thiết và nảy nở thành tình yêu ngoài đời thực.

Lưu Diệc Phi xiêu lòng trước sự ga lăng, ân cần chăm sóc của Song Seung Hun. Ảnh: Sina

Đến tháng 8/2015, sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải loạt ảnh Song Seung Hun qua đêm tại nhà riêng của nữ diễn viên, cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ. Chuyện tình giữa tài tử xứ Hàn và mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông bởi phải vượt qua nhiều rào cản như khác biệt ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và khoảng cách tuổi tác lên tới 11 năm.

Từ năm 2016, Song Seung Hun phải quay về Hàn Quốc hoạt động. Vì vậy, nam diễn viên và Lưu Diệc Phi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa. Trong thời gian này, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun vẫn dành thời gian sang quê nhà đối phương hẹn hò. Thậm chí, có nguồn tin cho biết cả 2 đã ra mắt gia đình nhau và bàn tính chuyện cưới xin. Tưởng chừng khán giả sẽ được dịp chứng kiến hôn lễ thế kỷ của cặp sao hạng A Trung - Hàn, thì đến năm 2018, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi bất ngờ thông báo đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Sự tan vỡ của họ từng là cú sốc lớn với khán giả Trung - Hàn.

Sau 3 năm yêu, chuyện tình của cặp sao Trung - Hàn tan vỡ trong sự tiếc nuối của công chúng. Ảnh: Sina

Sau đó, trang QQ đã phân tích loạt lý do khiến “thần tiên tỷ tỷ” nói lời chia tay tài tử xứ Hàn. Nguyên nhân lớn nhất khiến chuyện tình đẹp như cổ tích của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun tan vỡ được cho là nằm ở tính cách khác biệt và sự mất cân bằng trong cách cả 2 vun đắp cho mối quan hệ. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, tài tử xứ Hàn là người chủ động và dành nhiều tình cảm hơn cho minh tinh xứ Trung. Trong khi Lưu Diệc Phi lại khá hời hợt trong việc biểu lộ cảm xúc khi yêu. Do đó, Song Seung Hun luôn cảm thấy bản thân thiệt thòi, bỏ ra nhiều hơn nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu trong mối quan hệ với Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, dù Song Seung Hun yêu Lưu Diệc Phi rất nhiều, nhưng cách cư xử của anh lại rất thiếu tinh tế, nhiều khiến nữ diễn viên 8X nhiều lần tổn thương vì cảm thấy bản thân không được tôn trọng, lắng nghe quan điểm. Song Seung Hun được cho biết là người hay tránh né, sợ xung đột. Chính vì vậy, mỗi khi cãi nhau với bạn gái, anh thường phớt lờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bất chấp nửa kia có tức giận và chỉ trích thế nào, anh cũng bình thản, giả vờ như cả 2 vẫn ổn. Tính cách này của Song Seung Hun khiến Lưu Diệc Phi phát ngán.

Truyền thông xứ Trung mổ xẻ những nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun tan vỡ. Ảnh: 163

Không chỉ vậy, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tính cách và đặc biệt là định hướng tương lai cũng dần trở thành rào cản khó vượt qua giữa cặp sao Trung - Hàn. Hơn Lưu Diệc Phi tới 11 tuổi, Song Seung Hun luôn mong muốn sớm xây dựng gia đình và có con.

Trên sóng 1 chương trình truyền hình vào năm 2015, Song Seung Hun từng tâm sự rằng khi đón năm mới cùng những người bạn đã có gia đình, nhìn cảnh họ quây quần bên nhau, anh cảm thấy khá cô đơn. Nam diễn viên cho biết anh chưa hoàn toàn tự tin để trở thành 1 người chồng, nhưng thật sự rất muốn kết hôn. Tuy nhiên, đúng vào giai đoạn đó, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi bước sang chương mới, không có thời gian nghĩ tới chuyện kết hôn. Sau bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh, cô được mời tham gia dự án Mulan của Hollywood. Phần lớn thời gian Lưu Diệc Phi phải sang Mỹ làm việc. Việc phải bay đi bay về giữa Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc khiến nữ diễn viên và bạn trai ngày càng ít có thời gian ở bên nhau. Khi vừa phải đối mặt với yêu xa, vừa không tìm được tiếng nói chung về kế hoạch kết hôn, chuyện tình từng được khán giả hết lòng ủng hộ cũng dần đi đến hồi kết.

Nhiều nguồn tin trong showbiz cho biết tài tử Hàn Quốc chính là người ruồng bỏ minh tinh Cbiz trước vì Lưu Diệc Phi không chịu cưới xin, đặt sự nghiệp lên trên hạnh phúc cá nhân.

Chuyện tình giữa tài tử xứ Hàn và mỹ nhân hàng đầu Cbiz từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163