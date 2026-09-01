Tang lễ nam diễn viên vừa qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim

Sự ra đi đột ngột của Lee Yong Joo đã để lại sự mất mát lớn trong lòng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Vào ngày 29/8, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Yong Joo (phim Hoàng Cung) vừa qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả của làn sóng Hallyu. Được biết, nam nghệ sĩ mắc căn bệnh cơ tim phì đại trong những năm qua. Tới nay, tình trạng bệnh của anh trở nặng dẫn đến cơn đau tim.

Lễ viếng nam diễn viên họ Lee được tổ chức tại phòng số 5 của Nhà tang lễ bệnh viện Bundang Jesaeng. Đã có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến tiễn đưa Lee Yong Joo trên chặng đường cuối cùng. Trong số đó, những người đồng nghiệp cùng đóng phim Tháp Xanh là Song Young Jae, Kim Ho Chang, Baek Bong Gi, đạo diễn Min Jin Gi... đã chia sẻ hình ảnh từ tang lễ. Bức ảnh thờ của cố diễn viên là ảnh profile khoe trọn vẻ điển trai, ánh lên nét tươi tắn của tuổi trẻ, khiến khán giả không khỏi xót xa. Những người đồng nghiệp cố gắng nén đau buồn, nở nụ cười như ngày còn bên nhau để tiễn đưa chặng đường cuối của mỹ nam Hoàng Cung.

Ảnh: Instagram

Di ảnh trong tang lễ của nam diễn viên sinh năm 1982. Ảnh: Instagram

Những người đồng nghiệp cùng đóng phim Tháp Xanh đã đến tiễn đưa nam diễn viên. Ảnh: Instagram

Họ cố gắng nén đau buồn, nở nụ cười như ngày còn bên nhau để tiễn đưa chặng đường cuối của anh. Ảnh: Instagram

Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao khác như Jeong Jin Wook, Jung Si Yeon, Baek Bong Gi... cũng chia sẻ những hình ảnh, kỷ niệm đáng quý về cố diễn viên. Lễ đưa tang Lee Yong Joo diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 31/8. Linh cữu cố nghệ sĩ được đưa đi an táng ở Đài hỏa táng thành phố Seongnam.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao chia sẻ kỷ niệm với cố diễn viên. Ảnh: Instagram

Lee Yong Joo sinh năm 1982, xuất thân là người mẫu trước khi chính thức lấn sân sang mảng diễn xuất. Khi vừa tròn 19 tuổi, anh có vai diễn đầu tiên qua bộ phim điện ảnh mang tên Sunyoung’s Letter. Sau đó, nam nghệ sĩ không ngừng tạo được dấu ấn cho riêng mình ở hàng loạt tác phẩm điện ảnh - truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới vai diễn bạn thân của nam chính ở bộ phim kinh điển Hoàng Cung (2006). Ngoài ra, Lee Yong Joo còn khẳng định tên tuổi nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng ở các bộ phim bao gồm Tháp Xanh, Let’s Eat, New Recruit, Bạn Trai Tôi Nhóm Máu B.

Ảnh: Instagram

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ảnh: Instagram

Trong những năm qua, sự nghiệp của Lee Yong Joo trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có thời điểm trong thời gian dài, anh không nhận được vai diễn mới. Còn nhớ hồi tháng 3/2020, nam diễn viên họ Lee xuất hiện trên kênh YouTube của Baek Bong Ki và gây xôn xao khi tiết lộ chuyện anh đang làm việc tại 1 công ty du lịch vào thời điểm đó.

Tuy nhiên sau đó, vào tháng 1/2021, trong lần làm khách mời trên kênh YouTube Tower TV của Choi Jong Hoon, Lee Yong Joo lại cho biết công ty du lịch nơi anh làm việc đã không thể trụ vững qua thời kỳ đại dịch COVID-19 và phải đóng cửa. Đến năm 2022, anh trở lại màn ảnh qua bộ phim truyền hình New Recruit nhưng kể từ sau tác phẩm này, nam nghệ sĩ lại tiếp tục không nhận được thêm lời mời đóng phim mới. Tới tháng 2 năm nay, Lee Yong Joo xác nhận đang điều hành 1 công ty du lịch ở gần chợ Moran, Seongnam.

Cuối đời, anh điều hành công ty du lịch. Ảnh: MK

Tại làng giải trí Kbiz, nam nghệ sĩ sinh năm 1982 nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả nhờ diện mạo điển trai, chiều cao ấn tượng 1m89 cùng tính cách hiền lành, dễ mến. Nhiều đồng nghiệp từng hợp tác với tài tử Hoàng Cung đã nhận xét rằng nam diễn viên là người trầm tĩnh và khá nhút nhát. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên điển trai. Đồng thời, công chúng cũng gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố tài tử, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Sự ra đi đột ngột của Lee Yong Joo đã để lại sự mất mát lớn trong lòng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Ảnh: Instagram

Nguồn: Xportsnews, News1