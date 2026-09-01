Cả showbiz chúc mừng Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh thành đôi

Nhiều sao Việt không khỏi bất ngờ trước màn công khai của Khả Ngân - Nhân Phúc Vinh.

Mới đây, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vừa có màn công khai khiến dân tình không kịp trở tay. Sau thời gian dài gần như không chia sẻ chuyện riêng tư, cả hai đồng loạt đăng tải những hình ảnh và dòng trạng thái đặc biệt, chính thức hé lộ một chương mới trong cuộc sống.

Trong bài đăng mới nhất, Nhan Phúc Vinh chia sẻ khoảnh khắc nắm tay Khả Ngân. Đáng chú ý, nữ diễn viên để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay, trong khi nam diễn viên viết đầy ẩn ý: "Cô ấy nói 'CÓ'", kèm theo biểu tượng trái tim và nhẫn.

Không lâu sau đó, Khả Ngân cũng có động thái xác nhận. Nữ diễn viên viết về "một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân", đồng thời gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân chính thức công khai mối quan hệ

Điều đáng chú ý là trước màn công khai này, cả Khả Ngân lẫn Nhan Phúc Vinh đều là những người khá kín tiếng về đời tư. Vì vậy, việc cả hai cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc tình cảm, thậm chí còn sử dụng những lời lẽ như "mái ấm", "hành trình mới" khiến cư dân mạng lập tức bùng nổ.

Và có lẽ người vui không kém nhân vật chính chính là hội bạn bè trong showbiz.

Ngay dưới bài đăng của Khả Ngân, hàng loạt nghệ sĩ thân thiết đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng. Từ Hương Giang, Tiến Luật, Thuý Ngân, Quốc Anh, vợ chồng Anh Đức, Liêu Hà Trinh, Xuân Lan, Chung Thanh Phong,... đồng loạt gửi lời chúc mừng và đi kèm là cả sự bất ngờ trước màn "đánh úp" của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Cả showbiz đều chúc mừng màn "đánh úp" của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Nhìn loạt bình luận của hội bạn thân, có thể thấy màn công khai của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh thực sự khiến những người thân thiết bất ngờ và phấn khích. Nhiều người không chỉ gửi lời chúc mà còn trực tiếp gọi tên cả hai, thể hiện sự vui mừng trước cột mốc mới.

Đáng nói, trước khi chính thức xác nhận mối quan hệ, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh gần như không để lộ quá nhiều "hint" tình cảm. Cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường, cũng không thường xuyên tương tác hay có những màn "thả thính" công khai trên mạng xã hội. Chính vì vậy, màn công khai lần này càng khiến khán giả bất ngờ.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều là những cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt, sở hữu nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, nếu trên màn ảnh cả hai từng để lại nhiều dấu ấn thì ngoài đời, chuyện tình cảm của họ lại được giữ kín khá kỹ.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đều khá kín tiếng về chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV