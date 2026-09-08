Mỹ nhân showbiz cưới chồng quân nhân, 39 tuổi nhan sắc khiến cả MXH phải "ối giời ơi"

Ngoại hình của sao nữ này ở thời điểm hiện tại gây bàn tán lớn trên khắp các diễn đàn trực tuyến.

2 ngày trở lại đây, tờ QQ cho hay, Trương Hinh Dư chiếm sóng mạng xã hội Weibo sau khi xả loạt ảnh từ chuyến du lịch biển lên trang cá nhân có 24,9 triệu người theo dõi. Trong loạt hình gây sốt, "Đát Kỷ quyến rũ nhất màn ảnh Trung Quốc) diện bikini, váy áo thướt tha tôn đường cong cơ thể "siêu thực", nóng bỏng mắt và làn da trắng mịn, nhan sắc rạng rỡ. Đặc biệt, vòng eo A4 siêu nhỏ của nữ diễn viên còn lên thẳng hot search.

Qua loạt ảnh đời thường mới nhất, Trương Hinh Dư chứng minh cô là mỹ nhân có nhiều khoảnh khắc mặc bikini đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc và cũng là người sở hữu body gợi cảm nhất Cbiz. Trên các diễn đàn mạng xã hội, vóc dáng cân đối, quyến rũ đến từng centimet và visual thách thức thời gian của nữ diễn viên 8X nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả: "Chẳng ai tin cô ấy đã 39 tuổi", "Tỷ lệ vai, eo, hông của Trương Hinh Dương khiến tôi bị sốc. Sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến vậy", "Ôi trời ơi, cô ấy trẻ đẹp và sexy quá", "Trương Hinh Dư đã sinh con rồi đấy. Nhìn dáng của cô ấy kìa, không biết chắc vẫn nhiều người còn nghĩ cô ấy là gái còn son"....

Vóc dáng siêu thực của Trương Hinh Dư khiến cả MXH Trung Quốc phải trầm trồ. Clip: Weibo.



Nữ diễn viên sở hữu body mướt mát, mảnh mai không chút mỡ thừa với vòng eo nhỏ gọn, cánh tay và đôi chân dài miên man. Ảnh: Weibo.

Vòng eo A4 nhỏ xíu đến khó tin của Trương Hinh Dư. tạo cảm giác rất thanh thoát. Dù theo đuổi tiêu chuẩn mình hạc xương mại, song minh tinh Cbiz không để mình gầy đét, duy trì vóc dáng cân đối để vai, eo và hông sở hữu tỷ lệ hài hòa, có đường cong quyến rũ khiến ai nhìn cũng mê. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi U40, Trương Hinh Dư vẫn giữ được làn da căng mịn, khuôn mặt trẻ trung không hề thấy dấu vết lão hóa. Ảnh: Weibo.

Tại showbiz Trung Quốc, Trương Hinh Dư được xếp vào nhóm mỹ nhân có vẻ đẹp "nồng nhan" - tức người có ngũ quan rõ ràng, đậm nét, gương mặt lấn lướt dễ gây ấn tượng trực tiếp với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Nữ diễn viên cao 1,69 m, nặng 45 kg nhưng tỷ lệ hình thể rất cân đối, gợi cảm. Do đó, nhiều năm qua, Trương Hinh Dư được xem là minh tinh sở hữu gương và vóc dáng được khao khát nhất CBiz.

Gương mặt của Trương Hinh Dư không có điểm để chê. Những đường nét hài hòa nhưng vẫn sắc sảo, sống mũi thanh tú cùng đôi mắt sâu, có thần tạo nên tổng thể cuốn hút từ mọi góc nhìn. Vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa lạnh lùng và đầy khí chất giúp nữ diễn viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Ảnh: Weibo.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Trương Hinh Dư còn gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và những đường cong quyến rũ. Ảnh: Weibo.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.

Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.

Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.

Chuyện tình yêu minh tinh - quân nhân như phim ngôn tình ngoài đời thực của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp được công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, QQ, Weibo